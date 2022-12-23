МУРАНОВ, МАТВЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Муранов, Матвей Константинович (29.11[11.12].1873, с. Рыбцы Полтавского уезда Полтавской губ. — 09.12.1959, Москва) — российский и советский политический деятель.

Муранов, Матвей Константинович (29.11[11.12].1873, с. Рыбцы Полтавского уезда Полтавской губ. — 09.12.1959, Москва) — российский и советский политический деятель. Из крестьян. С 1900 был рабочим в Харькове. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1904. Большевик. Участник Революции 1905—1907 в России . С 1912 — член Харьковского горкома РСДРП(б). В 1912—1915 — депутат IV Государственной думы Российской империи . Входил в социал-демократическую фракцию, а после выхода из нее большевиков в 1913 — в Российскую социал-демократическую рабочую фракцию. 26 июля 1914 вместе с другими социал-демократами отказался голосовать за военные кредиты. 2—4 ноября 1914 вместе с другими большевистскими депутатами (А. Е. Бадаев, Г. И. Петровский, Н. Р. Шагов, Ф. Н. Самойлов) М. принял участие в большевистской конференции в Озерках, где обсуждались нелегальные методы борьбы против монархии и войны. Участники совещания, включая М., были арестованы с нарушением депутатской неприкосновенности. На процессе 23—26 февраля 1915 большевистские депутаты и их партийный куратор Л. Б. Каменев были приговорены к ссылке в Туруханский край. После Февральской революции 1917 М. вернулся в Петроград. 12 марта 1917 включен в Русское бюро ЦК РСДРП(б), 16 мар­та стал издателем газеты «Правда», которую редактировал вместе с Л. Каменевым и И. В Сталиным . До возвращения в Россию В. И. Ленина они занимали умеренные позиции в отношении Временного правительства 1917 и меньшевизма. После поражения умеренных большевиков на апрельской партийной конференции М. направился в Харьков. Участвовал в создании газеты «Пролетарий». В июле избран в Городскую думу Харькова. На VI съезде РСДРП(б) избран членом ЦК. Депутат Петроградской городской думы. Участник Демократического совещания 1917 . Участник Октябрьского переворота 1917 , член Петроградского Военно-революционного комитета , делегат и член Президиума Второго съезда Советов рабочих и солдатских депутатов , член Всероссийского центрального исполнительного комитета, с 1918 — член его президиума. В ноябре — декабре 1917 — заместитель наркома внутренних дел. Избран депутатом Учредительного собрания 1918 . В 1919—1920 — кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б). Член ЦК РКП(б) в 1919—1920, кандидат в члены ЦК в 1920—1921, член Верховного суда СССР и одновременно Центральной контрольной комиссии ВКП(б) в 1923—1934. В 1934—1937 работал в аппарате ЦИК СССР. С 1939 персональный пенсионер.

Лит .: Дроздова К. Ф. М. К. Муранов. Харьков, 1958; Шишов И. Т. С пролетарским мандатом. Харьков, 1967; Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993; Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., 2008. А. В. Шубин.