МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР - центральный ор­ган управ­ле­ния Во­оруженными Си­ла­ми СССР в 1953-1991 годах.

С об­ра­зо­ва­ни­ем в декабре 1922 года СССР су­ще­ст­во­вав­шие народные ко­мис­са­риа­ты рес­пуб­лик по во­енным де­лам и морским де­лам в 1923 году бы­ли объ­е­ди­не­ны в об­ще­со­юз­ный На­род­ный ко­мис­са­ри­ат по во­ен­ным и мор­ским де­лам СССР, ко­то­рый по­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК и СНК СССР от 20.06.1934 года пре­обра­зо­ван в На­род­ный ко­мис­са­ри­ат обо­ро­ны СССР (НКО СССР) . В феврале 1946 года на ос­но­ве НКО СССР и На­род­но­го ко­мис­са­риа­та Во­ен­но-Мор­ско­го Фло­та СССР был соз­дан Нар­ко­мат (с мар­та 1946 года Министерство) Воо­ружённых Сил СССР. В феврале 1950 года Министерство Воо­ружённых Сил СССР раз­де­ле­но на Во­енное министерство СССР и Во­енно-морское министерство СССР. МО СССР соз­да­но в со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном о пре­об­ра­зо­ва­нии ми­ни­стерств СССР от 15.03.1953 года на ба­зе Во­енного министерства СССР и Во­енно-морского министерства СССР.

В со­став МО СССР вхо­ди­ли: Ге­не­раль­ный штаб, управ­ле­ния глав­но­ко­ман­дую­щих ви­да­ми Воо­руженных Сил СССР и за­мес­ти­те­лей ми­ни­ст­ра обо­ро­ны; ряд главных и центральных управ­ле­ний МО СССР, ве­дав­ших во­про­са­ми под­го­тов­ки, под­бо­ра и рас­ста­нов­ки кад­ров, за­ка­за­ми воо­ру­же­ния и во­енной тех­ни­ки, её экс­плуа­та­ци­ей и ре­мон­том; во­енными, во­енно-морскими, во­енно-воздушными ат­та­ше при пред­ста­ви­тель­ст­вах (по­соль­ст­вах) СССР в иностранных го­су­дар­ст­вах. МО СССР воз­глав­лял ми­нистр, на­зна­чае­мый ВС СССР (в пе­ри­од ме­ж­ду сес­сия­ми ВС СССР - Пре­зи­диу­мом ВС СССР с по­сле­дую­щим вне­се­ни­ем на ут­вер­жде­ние ВС СССР). Ми­нистр обо­ро­ны осу­ще­ст­в­лял не­по­средственное ру­ко­во­дст­во Советской Ар­ми­ей и ВМФ, нёс от­вет­ст­вен­ность за со­стоя­ние бое­вой го­тов­но­сти и бое­вой спо­соб­но­сти Воо­ружённых Сил СССР, в пре­де­лах сво­ей ком­пе­тент­но­сти на ос­но­ва­нии и во ис­пол­не­ние за­ко­нов СССР, по­ста­нов­ле­ний ЦК КПСС и советского пра­витель­ст­ва из­да­вал при­ка­зы и ди­рек­ти­вы, ут­вер­ждал об­щие для Воо­ружённых Сил СССР ус­та­вы (кро­ме об­ще­во­ин­ских, ут­вер­ждав­ших­ся ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР) и на­став­ле­ния. Ми­нистр обо­ро­ны имел за­мес­ти­те­лей, на­зна­чае­мых СМ СССР. Со­ве­щательным ор­га­ном в МО СССР яв­ля­лась Кол­ле­гия ми­ни­стер­ст­ва, в со­став ко­то­рой вхо­ди­ли ми­нистр обо­ро­ны (председатель), его за­мес­ти­те­ли, начальник Глав­но­го по­ли­ти­че­ско­го управ­ле­ния Советской Ар­мии и ВМФ, другие ру­ко­во­дя­щие ра­бот­ни­ки МО СССР; чле­ны Кол­ле­гии ут­вер­жда­лись СМ СССР.

Основными функ­ция­ми МО СССР яв­ля­лись: раз­ра­бот­ка пла­нов ор­га­ни­зации строи­тель­ст­ва Воо­ружённых Сил СССР; со­вер­шен­ст­во­ва­ние ор­га­ни­зационной струк­ту­ры объ­е­ди­не­ний, со­еди­не­ний, час­тей и во­енных уч­ре­ж­де­ний, а так­же ор­га­ни­за­ции управ­ле­ния вой­ска­ми; ру­ко­во­дство опе­ра­тив­ной, бо­е­вой и по­ли­тической под­го­тов­кой Воо­ружённых Сил СССР; ор­га­ни­за­ция и кон­троль за ка­пи­таль­ным строи­тель­ст­вом в ин­те­ре­сах обо­ро­ны стра­ны; ру­ко­во­дство во­ен­но-учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми; ор­га­ни­за­ция раз­ра­бот­ки во­про­сов во­енной тео­рии; ру­ко­во­д­ство во­енно-на­учной, научно-исследовательской, опыт­но-кон­ст­рук­тор­ской, ра­цио­на­ли­за­тор­ской и изо­бре­та­тель­ской ра­бо­той в Воо­ружённых Си­лах СССР; уча­стие в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии ме­ро­прия­тий гра­ж­дан­ской обо­ро­ны. Важ­ней­ши­ми за­да­ча­ми МО СССР яв­ля­лись: обес­пе­че­ние бое­вой го­тов­но­сти Воо­ружённых Сил СССР; оп­ре­де­ле­ние по­треб­но­сти и пла­ни­ро­ва­ние снаб­же­ния войск воо­ру­же­ни­ем, во­енной тех­ни­кой и другими ма­те­ри­аль­ны­ми сред­ст­ва­ми в мир­ное и во­енное вре­мя; раз­ра­бот­ка норм ма­те­ри­аль­но­го снаб­же­ния; обес­пе­че­ние войск воо­ру­же­ни­ем и во­енной тех­ни­кой, кон­троль за их хра­не­ни­ем и экс­плуа­та­ци­ей в вой­сках; пла­ни­ро­ва­ние и ко­ор­ди­на­ция во­енно-на­учной, научно-исследовательской, опыт­но-кон­ст­рук­тор­ской, ра­цио­на­ли­за­тор­ской и изо­бре­та­тель­ской ра­бо­ты в ви­дах Воо­руженных Сил СССР, главном и центральном управ­ле­ни­ях МО СССР; обес­пе­че­ние вне­дре­ния в вой­ска дос­ти­же­ний нау­ки и тех­ни­ки; ор­га­ни­за­ция на­учного и на­учно-тех­нического ин­фор­ми­ро­ва­ния; пла­ни­ро­ва­ние под­го­тов­ки офи­цер­ских кад­ров; раз­ра­бот­ка про­грамм и учеб­но-ме­то­дических по­со­бий для во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний; ор­га­ни­за­ция ра­бо­ты кад­ро­вых ор­га­нов, обес­пе­че­ние пра­виль­но­го при­ме­не­ния за­ко­но­да­тель­ст­ва СССР в час­тях, уч­ре­ж­де­ни­ях и за­ве­де­ни­ях Советской Ар­мии и ВМФ; ру­ко­во­дство на­чаль­ной во­енной под­го­тов­кой и под­го­тов­кой спе­циа­ли­стов для Во­оружённых Сил СССР; ор­га­ни­за­ция при­зы­ва гра­ж­дан на дей­ст­ви­тель­ную во­енную служ­бу, пла­ни­ро­ва­ние и осу­ще­ст­в­ле­ние ком­плек­то­ва­ния во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний при­зыв­ны­ми кон­тин­ген­та­ми; про­ве­де­ние уволь­не­ния во­ен­но­слу­жа­щих в за­пас; оп­ре­де­ле­ние по­ряд­ка во­ин­ско­го учё­та во­ен­но­обя­зан­ных и при­зыв­ни­ков и др. С рас­па­дом СССР Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 16.03.1992 года МО СССР рас­фор­ми­ро­ва­но, на его ба­зе об­ра­зо­ва­но Ми­ни­стер­ст­во обо­ро­ны РФ.

Спи­сок ми­ни­ст­ров обо­ро­ны СССР смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­реж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия».

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