МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР - центральный орган управления Вооруженными Силами СССР в 1953-1991 годах.
С образованием в декабре 1922 года СССР существовавшие народные комиссариаты республик по военным делам и морским делам в 1923 году были объединены в общесоюзный Народный комиссариат по военным и морским делам СССР, который постановлением ЦИК и СНК СССР от 20.06.1934 года преобразован в Народный комиссариат обороны СССР (НКО СССР). В феврале 1946 года на основе НКО СССР и Народного комиссариата Военно-Морского Флота СССР был создан Наркомат (с марта 1946 года Министерство) Вооружённых Сил СССР. В феврале 1950 года Министерство Вооружённых Сил СССР разделено на Военное министерство СССР и Военно-морское министерство СССР. МО СССР создано в соответствии с Законом о преобразовании министерств СССР от 15.03.1953 года на базе Военного министерства СССР и Военно-морского министерства СССР.
В состав МО СССР входили: Генеральный штаб, управления главнокомандующих видами Вооруженных Сил СССР и заместителей министра обороны; ряд главных и центральных управлений МО СССР, ведавших вопросами подготовки, подбора и расстановки кадров, заказами вооружения и военной техники, её эксплуатацией и ремонтом; военными, военно-морскими, военно-воздушными атташе при представительствах (посольствах) СССР в иностранных государствах. МО СССР возглавлял министр, назначаемый ВС СССР (в период между сессиями ВС СССР - Президиумом ВС СССР с последующим внесением на утверждение ВС СССР). Министр обороны осуществлял непосредственное руководство Советской Армией и ВМФ, нёс ответственность за состояние боевой готовности и боевой способности Вооружённых Сил СССР, в пределах своей компетентности на основании и во исполнение законов СССР, постановлений ЦК КПСС и советского правительства издавал приказы и директивы, утверждал общие для Вооружённых Сил СССР уставы (кроме общевоинских, утверждавшихся указами Президиума ВС СССР) и наставления. Министр обороны имел заместителей, назначаемых СМ СССР. Совещательным органом в МО СССР являлась Коллегия министерства, в состав которой входили министр обороны (председатель), его заместители, начальник Главного политического управления Советской Армии и ВМФ, другие руководящие работники МО СССР; члены Коллегии утверждались СМ СССР.
Основными функциями МО СССР являлись: разработка планов организации строительства Вооружённых Сил СССР; совершенствование организационной структуры объединений, соединений, частей и военных учреждений, а также организации управления войсками; руководство оперативной, боевой и политической подготовкой Вооружённых Сил СССР; организация и контроль за капитальным строительством в интересах обороны страны; руководство военно-учебными заведениями; организация разработки вопросов военной теории; руководство военно-научной, научно-исследовательской, опытно-конструкторской, рационализаторской и изобретательской работой в Вооружённых Силах СССР; участие в подготовке и проведении мероприятий гражданской обороны. Важнейшими задачами МО СССР являлись: обеспечение боевой готовности Вооружённых Сил СССР; определение потребности и планирование снабжения войск вооружением, военной техникой и другими материальными средствами в мирное и военное время; разработка норм материального снабжения; обеспечение войск вооружением и военной техникой, контроль за их хранением и эксплуатацией в войсках; планирование и координация военно-научной, научно-исследовательской, опытно-конструкторской, рационализаторской и изобретательской работы в видах Вооруженных Сил СССР, главном и центральном управлениях МО СССР; обеспечение внедрения в войска достижений науки и техники; организация научного и научно-технического информирования; планирование подготовки офицерских кадров; разработка программ и учебно-методических пособий для военно-учебных заведений; организация работы кадровых органов, обеспечение правильного применения законодательства СССР в частях, учреждениях и заведениях Советской Армии и ВМФ; руководство начальной военной подготовкой и подготовкой специалистов для Вооружённых Сил СССР; организация призыва граждан на действительную военную службу, планирование и осуществление комплектования воинских формирований призывными контингентами; проведение увольнения военнослужащих в запас; определение порядка воинского учёта военнообязанных и призывников и др. С распадом СССР Указом Президента РФ от 16.03.1992 года МО СССР расформировано, на его базе образовано Министерство обороны РФ.
Список министров обороны СССР смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».