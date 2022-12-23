МЕНЖИНСКИЙ, ВЯЧЕСЛАВ РУДОЛЬФОВИЧ
Менжинский, Вячеслав Рудольфович (19[31].08.1874, Санкт-Петербург — 10.05.1934, Архангельское, Московская обл.) — советский государственный деятель. В 1898 окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С 1895 участвовал в оппозиционной деятельности. С 1902 — член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), затем большевик. Представитель «Искры» в Ярославле. Одновременно — секретарь редакции либеральной газеты «Северный край». В 1905 — член военной организации при Петербургском комитете РСДРП и редактор большевистской газеты «Казарма». В 1905 опубликовал повесть «Роман Демидова», а в 1907— повесть «Иисус. Из книги Варавва». В 1906 арестован, в 1907 эмигрировал. Жил в Бельгии, Швейцарии и Франции. Участвовал в работе большевистской газеты «Пролетарий». Вошел в группу «Вперед». Также работал в банке. В 1917 вернулся в Россию через Лондон. В августе—октябре 1917 — член Бюро военной организации при ЦК РСДРП(б). Соредактор газеты «Солдат». Участник Октябрьского переворота 1917, член Петроградского военно-революционного комитета, его комиссар в Государственном банке и Министерстве финансов. После переворота — заместитель наркома финансов, фактически выполнял обязанности наркома. Один из организаторов национализации банков и борьбы с саботажем банковских служащих. Одновременно с декабря 1917 — член коллегии Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В январе — марте 1918 — нарком финансов. В марте 1918 после переезда Совнаркома в Москву оставлен в Петрограде для борьбы с преступностью в качестве руководителя уголовным сектором комиссариата юстиции Петроградской трудовой коммуны. Член президиума Петросовета, член Петроградской ЧК и член коллегии Наркомата юстиции РСФСР. В апреле — ноябре 1918 — генеральный консул РСФСР в Берлине. В январе — августе 1919 — заместитель наркома госконтроля и особо уполномоченный совнаркома УССР. С 15 сентября 1919 — на работе в ВЧК: особоуполномоченный Особого отдела, член Президиума, заместитель, а в июле 1920 — июле 1922 — начальник Особого отдела ВЧК (ГПУ), с июля 1922 — Секретно-оперативного управления ГПУ и член коллегии НПУ. С сентября 1923 — первый заместитель председателя Объединенного государственного управления (ОГПУ). После смерти Ф. Э. Дзержинского 20 июля 1926 М. был назначен председателем ОГПУ. Один их организаторов Шахтинского процесса, дел Трудовой крестьянской партии, Промпартии дела, Союзного бюро РСДРП и других репрессий против специалистов. С 1927 М. участвовал в организации репрессий против левой оппозиции во Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). М. участвовал в организации системы исправительно-трудовых лагерей (см. Государственное управление лагерей). С 1927 — член ЦК ВКП(б).
Лит.: Гладков Т. К., Смирнов М. А. Менжинский. М., 1969; Рассказы о Менжинском (Воспоминания современников). М., 1969; О Вячеславе Менжинском. Воспоминания, очерки, статьи. М., 1985; Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник. М., 1999; Мозохин О. Б., Гладков Т. К. Менжинский. Интеллигент с Лубянки. М., 2005. А. В. Шубин.