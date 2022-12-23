МАНУИЛЬСКИЙ, ДМИТРИЙ ЗАХАРОВИЧ

Мануильский, Дмитрий Захарович (21.09[03.10].1883, Святец, Волынская губ. — 22.02.1959, Киев) — советский политик и дипломат. Член Российской социал-демократической рабочей партии с 1903, большевик. Учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. 28 ноября 1904 арестован за участие в демонстрации против Русско-японской войны 1904—1905 . Участник Революции 1905—1907 в России , один из организаторов Кронштадтского и Свеаборгского восстаний 1906. Арестован, приговорен к ссылке, 1 декабря 1906 бежал. Член киевского комитета РСДРП. В 1907—1912 и 1913—1917 — в эмиграции. Отзовист, член группы «Вперед» . В 1911 окончил юрфак Сорбонны. Во время Первой мировой войны — один из создателей антивоенной газеты «Голос». В мае 1917 вернулся в Россию через Германию, межрайонец , с августа — большевик. Участник Октябрьского переворота 1917 , член Петроградского Военно-революционного комитета , комиссар Красного Села во время Керенского—Краснова выступления 1917 . С ноября 1917 — член коллегии Наркомата продовольствия РСФСР, с февраля 1918 — замнаркома. В апреле—июне 1918 заместитель председателя большевистской делегации Х. Раковского на переговорах с Украиной. В январе 1919 вел переговоры с представителем Украинской Народной Республики С. Мазуренко о прекращении военных действий, затем был направлен с миссией Красного Креста во Францию с целью организации репатриации российских солдат, но задержан французскими властями и обменян назад в Россию в мае 1919. С 1920 — член ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины. В 1919—1920 — член Всеукраинского ревкома, в 1919—1921 — народный комиссар земледелия Украинской ССР, в 1921 — секретарь ЦК КП(б)У, редактор газеты «Коммунист». Представлял УССР на советско-польских мирных переговорах, завершившихся подписанием Рижского мира 1921 . Кандидат в члены ЦК РКП(б) (1922—1923), член ЦК ВКП(б) (1923—1952). С 1922 работал в аппарате Коммунистического интернационала . С 1924 член Президиума Исполкома Коминтерна (ИККИ), с 1928 — секретарь ИККИ, глава делегации ВКП(б) в ИККИ. В 1929—1933 руководил борьбой компартий против социал-демократии как «социал-фашизма». В 1934—1935 — один из инициаторов перехода к политике «Народного фронта» . В 1942—1944 работал в ЦК ВКП(б) и в Главном политическом управлении Рабоче-крестьянской Красной армии. С июля 1944 — заместитель председателя Совета народных комиссаров УССР и народный комиссар иностранных дел УССР. Возглавлял делегацию УССР на Сан-Францисской конференции 1945 , один из создателей Организации Объединенных Наций и ее устава. Участник Парижской мирной конференции 1946 . В 1946—1953 — заместитель председателя Совета Министров УССР. Делегат X—XIX съездов РКП(б), ВКП(б), КПСС. С 12 февраля 1945 — академик АН УССР.

Соч. : Правда об июльских днях (К предстоящему процессу интернационалистов). Петроград, 1917; Две революции. М., 1918; Германская революция и СССР. Харьков, 1923; Мировое рабочее движение и задачи Коминтерна. Харьков, 1926; Гитлеровская тюрьма народов. М., 1943.

Лит .: Завьялов Б. Д. З. Мануильский. Киев, 1967; Суярко Л. А . Д. З. Мануильский: революционер, дипломат, ученый. Киев, 1983; Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Шубин А. В. Мир на пути к войне (1933—1940). М., 2017. А. В. Шубин.