ЛИЦЕИСТОВ ДЕЛО

ЛИЦЕИСТОВ ДЕЛО - сфаль­си­фи­ци­ро­ван­ное ор­га­на­ми ОГПУ СССР де­ло по об­ви­не­нию груп­пы бывших вы­пу­ск­ни­ков Алек­сан­д­ров­ско­го ли­цея, акт ре­прес­сив­ной по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ной про­тив вы­ход­цев из при­ви­ле­ги­рованных со­сло­вий цар­ской Рос­сии.

По­во­дом для соз­да­ния «Дела Лицеистов» по­слу­жи­ли пе­рио­дические дру­же­ские встре­чи на квар­ти­рах вы­пу­ск­ни­ков ли­цея и их зна­ко­мых, соз­да­ние «Ли­це­ист­ской кас­сы взаи­мо­по­мо­щи», ор­га­ни­за­ция па­ни­хид по рас­стре­лян­ным императору Ни­ко­лаю II и чле­нам цар­ской се­мьи, по ли­це­ис­там, по­гиб­шим в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны и рас­стре­лян­ным боль­ше­ви­ка­ми в Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов. Сре­ди уча­ст­ни­ков встреч на­хо­дил­ся ин­фор­ма­тор ОГПУ, ко­то­рый со­об­щал о про­во­димых со­б­ра­ни­ях. По «Делу лиццеистов» в ночь на 15.02.1925 года в Ле­нин­гра­де, за­тем в Мо­ск­ве про­из­ве­де­ны аре­сты свыше 140 человек бывших ли­це­ис­тов, бывщих офи­це­ров Се­мё­нов­ско­го лейб-гвардейского пол­ка и Из­май­лов­ско­го пол­ка (полковник А. А. Рих­те­ра, полковник А. Н. Гри­ве­ни­ца и др.), бывших вид­ных государственных чи­нов­ни­ков цар­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (по­след­не­го председателя СМ Н. Д. Го­ли­цы­на, бывшего ди­рек­то­ра Алек­сан­д­ров­ско­го ли­цея, командира Се­мё­нов­ско­го пол­ка В. А. Шиль­дера и др.).

В об­ви­нительном за­клю­че­нии по «Делу Лицеистов» в ка­че­ст­ве главных пре­сту­п­ле­ний под­след­ст­вен­ных ука­зы­ва­лось, что они яко­бы соз­да­ли контр­ре­во­люционную во­енную мо­нар­хическую ор­га­ни­за­цию в це­лях свер­же­ния советской вла­сти, осу­ще­ст­в­ля­ли во­енный шпио­наж и пе­ре­да­чу све­де­ний иностранным го­су­дар­ст­вам. Аре­сто­ван­ных офи­це­ров об­ви­ня­ли так­же в уча­стии в по­дав­ле­нии вос­ста­ния на Крас­ной Пре­сне в Мо­ск­ве в Ре­во­лю­цию 1905-1907 года, в по­пыт­ках ос­во­бо­ж­де­ния цар­ской се­мьи в 1918 году. По по­ста­нов­ле­нию Кол­ле­гии ОГПУ от 22.06.1925 года осу­ж­дён 81 человек(в т. ч. умер­ший во вре­мя след­ст­вия Шиль­дер), из них 26 человек при­го­во­ре­ны к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния (М. В. Шиль­дер, П. П. Ух­том­ский, Н. Д. Го­ли­цын, А. А. Рих­тер и др.), 25 человек - к различным сро­кам за­клю­че­ния в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рях, ос­таль­ные - к ссыл­ке. В 1994 году все осу­ж­дён­ные реа­би­ли­ти­ро­ва­ны.

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