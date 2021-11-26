ОППОЗИЦИЯ
ОППОЗИЦИЯ (От латинского oppositio - противопоставление) - в политике, группа, противостоящая правящим силам в рамках государственной системы или политической организации.
Существование Оппозиции связано с неоднородностью общества и групповой природой политики. С древних времён борьба за власть приводила к формированию более или менее структурированных течений и объединений, которые отражали социальные интересы, не реализующиеся в политике правящих кругов того или иного государства. Сам термин «Оппозиция» возник в условиях развития парламентаризма в Великобритании в 1-й половине XVIII века и первоначально применялся для обозначения парламентского меньшинства. С образованием в XIX веке политических партий Оппозиция приняла преимущественно партийную форму. Помимо партий и парламентских фракций, Оппозиция может быть представлена другими субъектами политики: движениями и политическими объединениями разной степени организованности, участники которых имеют общие интересы и цели. Характерными признаками Оппозиции в рамках государственной системы являются неучастие в осуществлении правительственной власти и противодействие политике правящих сил. Деятельностный аспект и наличие осознанной позитивной программы отличают Оппозицию от простых проявлений инакомыслия и несогласия с властью. При этом следует различать Оппозицию и движения сопротивления, которым присуще использование вооруженных методов борьбы. Цели Оппозиции могут заключаться в изменении политической системы, правительственной политики в целом или её отдельных аспектов.
К основным функциям Оппозиции относятся: артикуляция интересов социальных групп, недовольных проводимой государственной политикой; критический анализ политики власти, контроль над её действиями, выявление ошибок и просчётов; привлечение внимания общественности к проблемам, игнорируемым правящими кругами; разработка и продвижение политических. альтернатив; подготовка кадров, способных заменить действующее правительство. Активная Оппозиция препятствует монополизации власти в руках одной политической силы, стимулирует общественные дискуссии, способствует учёту в государственной политике широкого спектра позиций и предпочтений населения. Легальная Оппозиция выполняет также функцию социальной интеграции, вводя общественные конфликты в организованное русло.
Статус Оппозиции в обществе - один из ключевых критериев различения политических режимов. Режим является демократическим, если создаёт институциональные условия для свободного, легального функционирования Оппозиции, которая имеет возможность прийти к власти в результате победы на выборах. Авторитарный режим допускает наличие Оппозиции, однако ограничивает возможности её деятельности и перекрывает ей доступ к власти. При тоталитарном режиме легальное существование Оппозиции невозможно, попытки её организации пресекаются с помощью репрессий.
В политической науке используется несколько видов типологии Оппозиции. По отношению к политической системе страны, где действует Оппозиция, она делится на 2 категории: системную и антисистемную. Первая выступает против политики правительства, но не подвергает сомнению легитимность существующего политического строя, его принципы функционирования и основные ценности. Вторая противостоит не только господствующим в государстве силам, но и самому политическому режиму, добиваясь его устранения и замены другим, т. е. политической революции. В современных демократических странах антисистемная Оппозиция включает право- и леворадикальные группировки, организации религиозных фундаменталистов; в авторитарных и тоталитарных государствах к ней могут относиться также демократически ориентированные группы. Системная Оппозиция, в свою очередь, подразделяется по своим задачам на «классическую» и «политических конкурентов» (О. Кирххаймер): первая стремится к реализации альтернатив правительственной политике, вторая расходится с правящей группировкой лишь по тактическим вопросам. По характеру используемых методов Оппозиция может быть лояльной (действующей исключительно в рамках конституционных норм), нелояльной (применяющей в борьбе за власть все доступные средства, в т. ч. неконституционные) и полулояльной (прибегающей к неконституционным методам в отдельных случаях) (Х. Линц). Ещё один критерий классификации Оппозиции - масштаб и продолжительность её деятельности. По этому признаку можно вычленить ситуационную (ad hoc) Оппозицию, действующую в течение ограниченного времени и противостоящую господствующей группировке по отдельным проблемам, и Оппозицию, функционирующую на регулярной основе. Наконец, по месту деятельности различают парламентскую и внепарламентскую оппозицию.
Право на создание и деятельность Оппозиции обычно закрепляется в конституциях государств, содержащих положения о политическом плюрализме и многопартийности (в России - статья 13 Конституции РФ). В ряде стран парламентская Оппозиция имеет статус официального института. Так, в Великобритании крупнейшая из представленных в парламенте оппозиционных партий считается «Официальной Оппозицией Его (Её) Величества», формирует «теневой кабинет министров», а её лидер получает жалованье от государства. Аналогичная система принята и в большинстве стран Содружества. В Швеции, ФРГ, Чехии парламентские фракции оппозиционных партий также получают дополнительную материальную поддержку государства. Особый правовой статус парламентской Оппозиции определён в законодательстве Португалии, Колумбии и некоторых других стран.
Специфическим видом оппозиционного объединения является внутрипартийная Оппозиция - группа членов политической партии, не согласных с курсом партийного руководства и добивающихся его изменения с целью реализации совокупности собственных политических установок. Внутрипартийная Оппозиция организуется на основе платформ, коллективных заявлений или группируется вокруг тех или иных лидеров. Степень её организованности может варьироваться от слабо оформленных персональных клиентел и течений, включающих сторонников некоторых общих принципов, до структурированных фракций с внутренней дисциплиной, системой центральных и местных органов.
Дополнительная литература:
Political oppositions in Western democracies / Ed. by R. Dahl. New Haven, 1966;
Ionescu G., Madariaga I. Opposition: past and present of a political institution. L., 1968;
Political opposition in one-party states / Ed. by L. Shapiro. L., 1972;
Regimes and opposition / Ed. by R. Dahl. New Haven; L., 1973;
Гельман В.Я. Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция. М., 1999.