КУЙБЫШЕВ ВАЛЕРИАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Куйбышев, Валериан Владимирович (25.05[06.06].1888, Омск — 25.01.1935, Москва) — российский революционер, советский партийный и государственный деятель.

В 1905 окончил Сибирский кадетский корпус. С 1904 — член РСДРП. В 1905 учился в Военно-медицинской академии, исключен по политическим мотивам. С 1906 неоднократно арестовывался. В 1907 выслан в Каинск Томской губернии. Жил также в Томске и Петропавловске, учился в Томском университете в 1909—1910. Выслан в Нарым, затем в Тамбов. Неоднократно бежал из ссылок. В 1913—1914 — на нелегальном положении, в 1916 сослан в Туруханский край, но освобожден в связи с Февральской революцией 1917 . В 1917 стал лидером Самарской организации РСДРП. Председатель Самарского военно-революционного комитета во время Октябрьской революции 1917 . С июля 1918 — член Реввоенсовета 1-й и 4-й армий, с апреля 1919 — член Реввоенсовета Южной группы Восточного фронта во время контрнаступления Восточного фронта 1919 . С июля 1919 вместе С. М. Кировым руководил обороной Астрахани как член Реввоенсовета группы войск. Член Реввоенсовета 11-й армии, с августа — Туркестанского фронта. С октября — заместитель председателя Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана.

С сентября 1920 — полпред в Бухарской народной советской республике. С декабря 1920 — член Президиума и глава экономического отдела Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). С 1921 — член Президиума ВСНХ и начальник Главэлектро, осуществлял план ГОЭЛРО . С 1921 кандидат в члены ЦК РКП(б). С 1922 член и секретарь ЦК РКП(б). Член ЦИК СССР. В 1923—1926 — нарком Рабоче-крестьянской инспекции, заместитель председателя Совета народных комиссаров (СНК) и Совета труда и обороны (СТО) СССР, член Центральной контрольной комиссии РКП(б). С 1926 председатель Высшего совета народного хозяйства. С 1927 — член ЦК и Политбюро ЦК ВКП(б). Один из авторов планов 1-й и 2-й пятилеток . Поддерживал пересмотр планов 1-й пятилетки в сторону увеличения. С ноября 1930 — председатель Госплана СССР, одновременно заместитель председателя СНК и СТО. С февраля 1934 — председатель Комиссии советского контроля, с мая 1934 — 1-й заместитель председателя СНК и СТО. В феврале—апреле 1934 — председатель правительственной комиссии по оказанию помощи экипажу парохода «Челюскин». Один из инициаторов 1-го издания Большой советской энциклопедии, член Главной редакции.

Соч.: Избранные произведения. М., 1958.

Лит.: Березов П. В. В. Куйбышев. М., 1958; В. В. Куйбышев — выдающийся пролетарский революционер и мыслитель. Статьи, воспоминания, документы. Томск, 1963; Синяев В. С. Революционная деятельность В. В. Куйбышева в Томской губернии. 1910—1913. Томск, 1958; Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. М., 1996; Шубин А. В. Великая депрессия и будущее России. М., 2009.