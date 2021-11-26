ИЛАРИОН

ИЛАРИОН - архиепископ Верейский, викарий Московской епархии, богослов, святой Русской православной церкви.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Бра­тья Илариона, Ди­мит­рий и Алек­сей, так­же при­ня­ли свя­щен­ст­во (Ди­мит­рий впо­след­ст­вии стал ар­хи­епископом Брян­ским с мо­на­ше­ским име­нем Да­ни­ил). Окон­чил Туль­скую се­ми­на­рию (1906 год), Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (МДА, 1910 год), был ос­тав­лен при МДА про­фес­сор­ским сти­пен­диа­том. C августа 1911 года до­цент МДА по ка­фед­ре Свя­щен­но­го Пи­са­ния Но­во­го За­ве­та.

В 1908 году пу­те­ше­ст­во­вал по хри­сти­ан­ско­му Вос­то­ку, а в 1912 году - по Западной Ев­ро­пе. В декабре 1912 года за­щи­тил ма­ги­стер­скую диссертацию «Очер­ки из ис­то­рии дог­ма­та о Церк­ви», ма­гистр бо­го­сло­вия (январь 1913 года).

В мар­те 1913 года при­нял мо­на­ше­ский по­стриг в ски­ту Па­ра­кли­та Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, ар­хи­ман­д­рит (июль 1913 год). Ин­спек­тор, профессор (1913 год), исполняющий обязанности рек­то­ра (май - сентябрь 1917 года), по­мощ­ник рек­то­ра (октябрь 1917 года - апрель 1920 года) МДА.

Пред­ста­ви­тель МДА на По­ме­ст­ном со­бо­ре Русской пра­во­слав­ной церк­ви 1917-1918 годов, где вы­сту­пил за вос­ста­нов­ле­ние пат­ри­ар­ше­ст­ва в Русской церк­ви. Позд­нее сек­ре­тарь и один из бли­жай­ших по­мощ­ни­ков пат­ри­ар­ха Ти­хо­на по управ­ле­нию Московской епар­хи­ей. От ли­ца Московского пат­ри­ар­ха­та вёл пе­ре­го­во­ры с пред­ста­ви­те­ля­ми советской вла­сти. В 1920 году пат­ри­ар­хом Ти­хо­ном ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­па Ве­рей­ско­го, ви­ка­рия Московской епар­хии и в 1923 году воз­ве­дён в сан ар­хи­епи­ско­па.

Два­ж­ды аре­сто­ван «за ан­ти­со­вет­скую дея­тель­ность» и за­клю­чён на ко­рот­кие сро­ки в 1918-1922 годах. В ию­не 1922 года вы­слан в Ар­хан­гельск. По воз­вра­ще­нии в Мо­ск­ву в ию­не 1923 года ак­тив­но бо­рол­ся про­тив об­нов­лен­че­ской «Жи­вой церк­ви» , вёл пуб­лич­ные дис­пу­ты с рас­коль­ни­ка­ми и пе­ре­го­во­ры о воз­вра­ще­нии об­нов­лен­че­ских при­хо­дов в ло­но Русской пра­во­слав­ной церк­ви.

В ию­ле 1923 года за­но­во ос­вя­тил Со­бор мо­сков­ско­го Сре­тен­ско­го монастыря, ко­то­рый за­ни­ма­ли об­нов­лен­цы. В но­ябре 1923 года осу­ж­дён на трёх­лет­нюю ссыл­ку на Со­лов­ки. При­ни­мал уча­стие в со­став­ле­нии «Со­ло­вец­ко­го по­сла­ния» пра­во­слав­ных епи­ско­пов к пра­ви­тель­ст­ву СССР (июль 1926 год). Рез­ко кри­ти­ко­вал ан­ти­цер­ков­ную по­ли­ти­ку советского пра­ви­тель­ст­ва и чрез­мер­ную ло­яль­ность по от­но­ше­нию к вла­сти гла­вы Церк­ви митрополита Сер­гия (Стра­го­род­ско­го), од­на­ко счи­тал не­об­хо­ди­мым вся­чески из­бе­гать внут­ри­цер­ков­но­го рас­ко­ла.

Поль­зо­вал­ся ис­клю­чительным ав­то­ри­те­том сре­ди за­клю­чён­но­го на Со­лов­ках ду­хо­вен­ст­ва, не­од­но­крат­но вы­би­рал­ся стар­шим ар­хи­ере­ем. По ис­те­че­нии сро­ка за­клю­че­ния на Со­лов­ках за от­каз от со­труд­ни­че­ст­ва с ГПУ осу­ж­дён ещё на три го­да (но­ябрь 1926 года). На­ка­ну­не ос­во­бо­ж­де­ния из за­клю­че­ния Иларион «как со­ци­аль­но опас­ный эле­мент» был вновь при­го­во­рён к трём го­дам тюрь­мы (октябрь 1929 года) и от­прав­лен в Ка­зах­стан, но по до­ро­ге за­бо­лел сып­ным ти­фом и вско­ре умер.

Иларион при­над­ле­жит к кру­гу по­сле­до­ва­те­лей сла­вя­но­филь­ст­ва. Час­то по­ле­ми­зи­ро­вал с пред­ста­ви­те­ля­ми западного ака­де­мического бо­го­сло­вия. Пра­во­слав­ное бо­го­сло­вие Илариона опи­ра­лось на свя­то­оте­че­ские ис­точ­ни­ки. Он счи­тал, что бо­го­сло­вие и по­движ­ни­че­ская жизнь не­раз­де­ли­мы.

Главная те­ма его бо­го­слов­ских тру­дов - экк­ле­зио­ло­гия (уче­ние о Церк­ви). Иларион из­ла­гал но­во­за­вет­ное уче­ние о Церк­ви и его по­сле­дую­щее раз­ви­тие в по­ле­ми­ке с ере­ся­ми гно­сти­циз­ма, мон­та­низ­ма и до­на­тиз­ма. Экк­ле­зио­ло­гия Илариона ис­пы­та­ла влия­ние А. С. Хо­мя­ко­ва и митрополита Ан­то­ния (Хра­по­виц­ко­го). Иларион под­чёр­ки­вал зна­че­ние со­бор­но­сти Церк­ви, упо­доб­ляя её един­ст­во един­ст­ву Святой Трои­цы.

В то же вре­мя его уче­ние о Церк­ви но­сит уни­вер­саль­ный и кле­ри­каль­ный ха­рак­тер и от­но­сит­ся к ри­го­ри­сти­че­ско­му, ико­но­ми­ческо­му (смотрите Ико­но­мия ) на­прав­ле­нию, от­ри­цаю­ще­му бла­го­дат­ность др. хри­сти­ан­ских кон­фес­сий. Дан­ное на­прав­ле­ние под­вер­га­лось кри­ти­ке за от­ри­ца­ние дей­ст­ви­тель­но­сти та­инств в ино­сла­вии [митрополит Сер­гий (Стра­го­род­ский), протоиерей Г. Фло­ров­ский и др.].

Вы­зва­ла серь­ёз­ную кри­ти­ку и со­те­рио­ло­гия Илариона, в ко­то­рой Бо­го­во­пло­ще­ние пре­ва­ли­ру­ет над спа­си­тель­ным зна­че­ни­ем Кре­ст­ной жерт­вы Хри­ста. Боль­шой ре­зо­нанс вы­зва­ли апо­ло­ге­ти­че­ские ста­тьи Илариона, от­стаи­вав­ше­го не­воз­мож­ность хри­сти­ан­ст­ва вне Церк­ви и рас­кры­вав­ше­го смысл Церк­ви как сою­за люб­ви ве­рую­щих, со­еди­нён­ных Хри­стом в Сво­ём Те­ле бла­го­да­тью Свя­то­го Ду­ха.

Мо­щи на­хо­дят­ся в Сре­тен­ском монастыре Мо­ск­вы (об­ре­те­ны 24 ию­ля 1998 года). При­чис­лен к ли­ку но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков рос­сий­ских в 2000 году.

Дни па­мя­ти - 15(28) де­каб­ря, 10(23) ав­гу­ста.

Сочинения:

Тво­ре­ния. М., 2004. Т. 1–3