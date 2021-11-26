БУХАРИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Советский государственный, политический и партийный деятель, экономист, академик АН СССР (1929).

В годы революции и Гражданской войны

Родился в семье школьного учителя. Закончил 1-ю Московскую гимназию, затем учился в 1907–1911 гг. на экономическом отделении Московского университета. В 1906 г. вступил в РСДРП, большевик. В 1911 г. был исключен из университета и сослан в Архангельскую губернию, откуда вскоре бежал и эмигрировал, во время эмиграции познакомился с В.И. Лениным . За границей занимался самообразованием, изучал экономическую теорию, печатался за рубежом. В 1915 г. написал книгу «Мировое хозяйство и империализм». После Февральской революции 1917 г. принял решение о возвращении на родину, но подвергся аресту в Японии, поэтому прибыл в Россию лишь в мае. Летом 1917 г. был избран членом ЦК РСДРП (б), активно занимался пропагандистской деятельностью. Принимал заметное участие в организации восстания в Москве (октябрь – ноябрь 1917 г.). В течение десяти лет был главным редактором газеты «Правда». В конце 1917–1918 гг. был фактически лидером «левых коммунистов», объединенных вокруг газеты «Коммунист», выступавших против Брестского мира и критиковавших позицию Троцкого . В мае 1918 г. выпустил брошюру «Программа коммунистов (большевиков)», в которой обосновывал необходимость введения трудовой повинности для нетрудовых классов. В октябре 1919 г. совместно с Е.А. Преображенским написал «Азбуку коммунизма». В книге «Экономика переходного периода» (1920) Бухарин выступил сторонником политики «военного коммунизма».

Внутрипартийная борьба

После смерти Ленина в 1924 г. стал членом Политбюро ЦК (с 1919 г. кандидат в члены) и поддержал И.В. Сталина против Л.Д. Троцкого. Проанализировав недостатки «военного коммунизма» , стал выступать последовательным сторонником НЭПа . В 1925 г. выдвинул ставший знаменитым лозунг «Всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь» (впоследствии отказался от него). В 1926–1927 гг. вновь поддержал Сталина против «новой оппозиции» Зиновьева и Каменева. Но при этом, в 1928–1929 гг. совместно с А.И. Рыковым и М.П. Томским составил «правую оппозицию» , выступавшую против коллективизации. На объединённом съезде ЦК и ЦКК 1929 г. был снят с занимаемых должностей, а 17 ноября выведен из состава Политбюро. Личные отношения между Сталиным и Бухариным серьезно испортились, последнего перестали печатать без предварительного одобрения. В конце 1929 г. признал взгляды «правой оппозиции» ошибочными. После этого продолжилась его активная общественная и государственная деятельность: в 1929-1932 гг. был заведующим научно-техническим управлением ВСНХ СССР. C 1930 г. председатель Комиссии по истории знаний (КИЗ). С 1932 г. заведовал сектором пропаганды Наркомата тяжёлой промышленности. В 1934 г. на XVII-м съезде ВКП(б) призвал к сплочению «вокруг товарища Сталина как персонального воплощения ума и воли партии», после чего избран кандидатом в члены ЦК и стал главным редактором газеты «Известия» . В 1935—1936 гг. по личному распоряжению Сталина Бухарин работал над текстом Конституции СССР. В феврале 1936 г.вместе с женой отправился за границу для перекупки архива К. Маркса и Ф. Энгельса, который после прихода к власти нацистов был вывезен из Германии. Посетил целый ряд европейских столиц, где встречался с политическими и культурными деятелями.

Обвинение и гибель

Вернувшись домой летом 1936 г., Бухарин отправился в отпуск на Памир. В августе состоялся процесс Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева, которые дали показания с обвинениями против Бухарина. Выступая на нем, А.Я. Вышинский объявил о начале следствия и по его делу. В январе 1937 г. на втором московском процессе Бухарин был вновь обвинен в заговорщической деятельности. 27 февраля на заседании пленума ЦК Бухарин был исключен из партии и арестован, а 21 мая его лишили звания действительного члена АН СССР и вывели из состава Президиума Академии наук. На судебном процессе в марте 1938 г. был главным обвиняемым, признал вину и дал показания, но отверг свою причастность к конкретным преступлениям. Через два дня после вынесения приговора был расстрелян на полигоне «Коммунарка» Московской области, там же и похоронен. Реабилитирован, восстановлен в партии и в Академии наук в 1988 г.