АРШИНОВ Петр Андреевич

Деятель российского и международного анархистского движения.

Окончил ж.-д. техническое училище. С 1905 — большевик. Осенью 1906 примкнул к анархо-коммунистам. Неоднократно арестовывался. В заключении познакомился с Н. Махно и стал его фактическим учителем. В феврале — июне 1919 — руководитель культурно-просветительского отдела армии Махно. В ноябре — декабре 1919 и октябре — ноябре 1920 возвращался на территорию махновского движения и снова возглавлял культпросветотдел. С осени 1921 в эмиграции. С 1926 — один из теоретиков «платформизма». В 1931—1933, вступив в контакт с советскими представителями, призвал анархистов принять идею диктатуры пролетариата , сотрудничать с компартиями и СССР . В 1934 вернулся в СССР. В 1935 заявил о разрыве с анархизмом. В начале 1938 арестован по сфабрикованному делу об «анархистском центре».

Сочинения:

Аршинов П. А. История махновского движения. 1918—1921. Запорожье, 1995.

Автор статьи: Рублев Д.И.