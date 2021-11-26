АНТОНИН (Грановский Александр Андреевич)

Епископ Владимирский, обновленческий «митр. Московский».

В 1861 окончил Киевскую духовную академию. В 1890 принял монашеский постриг. В 1891 рукоположен в иеромонахи. С 1898 ректор Благовещенской (на Амуре) духовной семинарии в сане архимандрита. Магистр богословия (1902), тема дис. «Кн. пророка Варуха». Крупный богослов, Антонин был прекрасным знатоком древнеарабского и древнееврейского язы- ков, восстановил по первоисточникам текст книги пророка Варуха. С 28.02.1903 еп. Нарвский, викарий С.-Петербургской епархии. В 1905 отказался провозглашать за литургией Николая II . В 1906 уволен на покой в связи с сочувствием первой русской революции. В 1913 еп. Владикавказский и Моздокский. В январе 1917 опять уволен на покой. Член Поместного Собора РПЦ 1917–1918 . В 1921 вышел указ патр. Тихона Антонину с запретом вводить новшества в богослужебной практике. В мае 1922 Антонин принял участие в обновленчестве, став первым архиереем обновленцев , одним из их идеологов, лидером «Живой церкви», председателем Высшего церковного управления (ВЦУ). С августа 1922 обновленческий митр. Московский. В мае 1923 председатель обновленческого, так называемого II Всероссийского поместного собора. В июне 1923 уволен в отставку с должности председателя ВЦУ, создал «автокефальный» «Союз церковного возрождения». В октябре 1923 сложил с себя титул митрополита. В 1924 вышло послание патр. Тихона о предании его суду православного Собора. До своей кончины продолжал возглавлять «Союз церковного возрождения».

Автор статьи: Герулайтис Н.А.