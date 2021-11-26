АЛЬТОВСКИЙ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

АЛЬТОВСКИЙ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ - видный эсер .

Сын акушерки М.Н. Альтовской и политического ссыльного Ф.А. Борисова.

Считал себя членом ПСР с 1900 года. После окончания Саратовской гимназии (1900 год) до 1908 года занимался «исключительно партийной работой». Арестовывался в 1900-1901 годах в Саратове, находился в тюрьме по несколько месяцев; в 1902 году был арестован в Екатеринославе и отбывал предварительное тюремное заключение в Петропавловской крепости . Освобожден по амнистии 1905 года, в 1906 году арестован в Саратове и после года тюрьмы бежал, затем эмигрировал.

В 1907-1917 годах в эмиграции, член Парижской группы содействия ПСР. После окончания в 1912 году Политехнического института работал инженером-электриком. Вернувшись в Россию в августе 1917 года, до лета 1918 года жил в Саратове, где был председателем земского комитета и членом земской губернской управы от ПСР. Делегат VIII Совета партии (май 1918 года) от Саратовской губернии.

С лета 1918 года до декабря 1919 года находился на нелегальном положении, жил в разных городах. Находясь в Самаре, обеспечивал прибывавших туда членов партии документами и жильем, оказывал помощь съехавшимся туда членам Учредительного собрания , что стало главным пунктом обвинения Альтовского на процессе эсеров 1922 года . В декабре 1919 года арестован, содержался в Бутырской и Ярославской тюрьмах.

В 1922 году выведен на процесс социал-революционнеров в первой группе подсудимых. Приговорен к высшей мере наказания, которая 11 января 1924 года была заменена на 5 лет заключения со строгой изоляцией. После окончания в 27 сентября 1924 года срока тюремного заключения был выслан на 3 года в Темир-Хан-шуру.

В 1930-е годы находился в ссылке в Ростовской области, затем в ссылке на Северном Кавказе. В 1937 году получил срок исправительно-трудовых лагерей, который отбывал в Коми АССР.

После окончания Великой Отечественной войны находился в ссылке в Ухте. С 1965 года жил у приемной дочери в Москве.