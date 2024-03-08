СОЮЗНОГО БЮРО РСДРП ДЕЛО 1930–1931

Сою́зного бюрó РСДРП дéло 1930–1931 — расправа над группой старых социал-демократов, формально покинувших ряды Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) еще в начале 1920-х и осужденных на процессе 1931. В ­1920-е существовала нелегальная группа социал-демократов (меньшевиков), часть которых занимала видное положение в советских хозяйственных органах. Так, В. Г. Громан был членом коллегии Госплана. В оппозиционных беседах участвовал видный идеолог меньшевизма Н. Н. Суханов . По версии следствия меньшевики контактировали с другими «партиями» (см. Промпартии дело ; Трудовой крестьянской партии дело ). Меньшевики критиковали высокие темпы индустриализации . Обсуждались возможные действия интеллигенции в случае народного восстания против режима И. В. Сталина . Коммунисты опасались, что в условиях острого социального кризиса интеллигенция может начать создание оппозиционных партий. В 1930 бывшие меньшевики подверглись арестам. Первоначально показания арестованных подтверждали лишь, что они участвовали в оппозиционных беседах в узком кругу. Но под давлением следователей ОГПУ часть бывших меньшевиков «признались» в том, что они создали филиал меньшевистской партии, существовавшей в эмиграции, связались с иностранными державами и занялись «вредительством». Те меньшевики, которые согласились принять версию следователей, были осуждены на публичном процессе 1–9 марта 1931, остальные — в закрытом порядке. Почти все меньшевики были затем уничтожены в ходе Большого террора 1937 – 1938 .

Ист. : Меньшевистский процесс 1931 года. Сборник документов в 2 кн. М., 1999.

Лит. : Шубин А. В. 1937: «Антитеррор» Сталина. М., 2010. А. В. Шубин.