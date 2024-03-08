СНЕЧКУС, АНТАНАС

Снéчкус ( лит. Sniečkus) , Антанас (10.01.1903, Бублеляй — 22.01.1974, Друскининкай) — литовский советский политический и государственный деятель. Родился в зажиточной крестьянской семье. После окончания начальной школы поступил в гимназию, но в 1915 семья эвакуировалась в Воронеж. Учился в воронежской литовской гимназии, в 1917 примкнул к большевикам. В 1918 по настоянию семьи вернулся в Литву, в 1919 начал работать на телеграфе в Алитусе. В 1920 вступил в нелегальную Компартию Литвы, в 1921 нелегально отправлен в РСФСР. С 1925 работал в Исполнительном комитете Коммунистического интернационала , учился в Плехановском институте в Москве. В 1927–1930 — на нелегальной работе в Литве. В 1931 осужден за антигосударственную деятельность на 15 лет, по обмену политическими заключенными в 1933 отправлен в СССР. В 1936 нелегально вернулся в Каунас. В 1936–1939 и с 1940 — Первый секретарь ЦК КП Литвы. С 1941 — депутат Верховного Совета СССР. Один из создателей 16-й литовской стрелковой дивизии и начальник штаба советских партизан в Литве. После смерти И. В. Сталина занимал более самостоятельную позицию, поддерживая литовскую интеллигенцию, литовскую культуру и образование.

Соч. : Советская Литва на пути расцвета. Вильнюс, 1970; Верность ленинским заветам. Вильнюс, 1988.

Лит .: Воспоминания об Антанасе Снечкусе. Вильнюс, 1982; Tininis V. Sniečkus: 33 metai Valdžioje (Antano Sniečkaus biografinė apybraiža). 2. leidimas. Vilnius, 2000. И. А. Кукушкина.