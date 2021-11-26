ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Советский партийный и государственный деятель, генерал-полковник (1943).

Родился в городе Руза Московской губернии (ныне Московская область) в семье рабочего. Трудовую жизнь начал с 11 лет в городе Рыбинске, сначала разносчиком газет и учеником в типографии, затем отметчиком на Северо-Западной железной дороге.

В 1917 году вступил в Красную гвардию. В 1918 году стал членом РКП(б). С 1924 по 1930 годы - на партийной работе в Нижегородской губернии. В 1930-1932 годах учился в Институте красной профессуры, после его окончания до 1936 года работал в аппарате ЦК ВКП(б). В 1934 году избран первым секретарем правления Союза советских писателей, хотя сам литератором не был.

В 1936-1937 годах - второй секретарь Ленинградского обкома, в 1937-1938 годах - первый секретарь Иркутского обкома ВКП(б), в 1938 году - секретарь, первый секретарь Сталинского (Донецкого) обкома КП(б) Украины. Столь частые перемещения по партийной работе были связаны с репрессиями - Щербакова направляли в те регионы, где происходили аресты. В 1938-1945 годах А.С. Щербаков - 1-первый секретарь Московского городского и областного комитетов партии. На XVIII съезде ВКП(б) избран членом ЦК. С 1941 года - секретарь ЦК ВКП(б) и кандидат в члены Политбюро.

Во время Великой Отечественной войны ко всем его прежним обязанностям добавились новые. Щербаков возглавил Совинформбюро - главный информационный орган советского руководства, параллельно с июня 1942 года стал начальником Главного политического управления РККА, ведавшего всей партийно-политической работой в армии и военно-морском флоте. В 1942-1943 годах - заместитель наркома обороны СССР. В 1943-1945 годах занимал пост заведующего Отделом международной информации ЦК ВКП(б). Щербаков особенно проявил себя во время битвы за Москву. Он координировал все направления работы московских властей, часто бывал на московских предприятиях. Руководил переводом столичной экономики на военный лад, эвакуацией предприятий, организацией народного ополчения, вникая не только в принципиальные вопросы, но и в мелочи. Не раз подвергался непосредственной опасности, был контужен во время попадания бомбы в здание Московского комитета партии.

17 октября 1941 года, когда из-за ситуации на фронте и эвакуации ряда правительственных учреждений в столице наблюдались неразбериха и паника, начались грабежи и мародерство, именно А.С. Щербаков по поручению И.В. Сталина выступил по московскому радио со словами: «Над Москвой нависла угроза. Но за Москву будем драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови». Тогда же, во второй половине октября, решением бюро МГК ВКП(б) он исключил из партии некоторых ответственных московских партийных работников, поддавшихся панике, и отдал под трибунал группу директоров московских предприятий, бежавших из города и похитивших материальные ценности.

В 1942-1943 годах Щербаков неоднократно выезжал на передовые позиции Калининского и Западного фронтов, защищавших столицу. По свидетельству Г.К. Жукова, с назначением А.С. Шербакова начальником Главпура РККА деятельность этого органа стала особенно плодотворной.

Те, кто хорошо знал Щербакова, характеризовали его как человека, отличавшегося высокой работоспособностью, организованностью, деловитостью, умением за короткое время сделать многое. Рабочий день его в годы войны, как правило, продолжался до 5-6 часов утра, а с 11.30 начинался снова, т.е. длился 17-18 часов в сутки.

С именем Щербакова связан жесткий контроль в сфере идеологии. Он был нетерпим к любому инакомыслию и «отступлениям от генеральной линии партии». В феврале 1944 года направил в редакцию журнала «Новый мир» предписание, запрещавшее от имени ЦК ВКП(б) публикацию работ известного советского кинорежиссера А.П. Довженко, чьи литературные произведения (ставшие сценариями фильмов «Победа» и «Украина в огне») были признаны не вполне идеологически выдержанными. Умер на следующий день после объявления о победе над Германией.