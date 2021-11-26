РЫКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Советский партийный и государственный деятель.

Ранние годы

Родился в крестьянской семье, был в ней пятым ребенком. В 1892 г. поступил в 1-ю саратовскую классическую гимназию, где стал увлекаться революционными идеями, принимал участие в деятельности нелегальных кружков. На формирование революционных убеждений Рыкова оказали влияние активист партии эсеров Н. Рактиников и народоволец В. Балмашев. В 1900 г. он поступает на юридический факультет Казанского университета. В Казани Рыков участвует в деятельности РСДРП. Это привело к тому, что он был арестован и провел около года в казанской тюрьме, после чего был выслан в Саратов. Там спустя некоторое время он был снова подвергнут аресту и отправлен в Архангельскую губернию. До Февральской революции Рыков пережил множество арестов и высылок.

После революции

Революционные события февраля-марта 1917 г. застали его в Нарымском крае. Рыков перебирается в Москву и становится заместителем председателя Московского совета рабочих депутатов, а позже его избирают кандидатом в члены ВЦИК. Осенью 1917 г. Рыков избран членом президиума Петроградского совета.

После Октябрьской революции недолгое время был народным комиссаром внутренних дел. С декабря 1917 г. Рыков член исполкома Мособлсовета, комиссар продовольствия. Позже он становится членом коллегии народного комиссариата продовольствия РСФСР.

С 1922 г. Рыков – член Политбюро ЦК, с 1923 г. – председатель Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ СССР), заместитель председателя Совета Народных Комиссаров (СНК СССР) и Совета Труда и Обороны (СТО СССР), с 1924 г. – председатель СНК СССР.

В конце 1920-х гг. являлся противником увеличения бюджетов союзных республик по сравнению с РСФСР, выступал против свертывания НЭПа, форсированной индустриализации и раскулачивания.

В 1929 г. на пленуме ЦК и ЦКК был осужден «правый уклон», одним из идеологов которого был объявлен Рыков. Он был вынужден признать свою «неправоту» и год спустя, наряду с М. Калининым и А. Енукидзе, подписал постановление о борьбе с кулачеством. В 1930 г. Рыков был лишен поста председателя СНК СССР и исключен из Политбюро, но год спустя стал народным комиссаром почт и телеграфов. Этого поста Рыков лишился в 1936 г.

В 1937 г. на пленуме ЦК была образован комиссия под председательством А. Микояна, которая приняла решение исключитьРыкова из ВКП (б) и предать его суду военного трибунала. В феврале того же года он был исключен из партийных рядов и арестован. В 1938 г. участвовал в качестве обвиняемого на процессе по делу «правотроцкистского антисоветского блока». Расстрелян в марте 1938 г., реабилитирован в 1988 г.