Репре́ссии полити́ческие в СССР

Репре́ссии полити́ческие в СССР — лишение свободы и казни (террор) политических противников большевизма и коммунистического режима, проводившиеся в СССР. Ко времени образования СССР Красный террор завершился, но антисоветская агитация была запрещена, оппозиционные активисты арестовывались. Для дискредитации инакомыслия использовались сфабрикованные обвинения в организации вредительства и диверсий (см. Шахтинский процесс 1928 , Союзного бюро меньшевиков дело 1929–1931, Трудовой крестьянской партии дело 1929–1931 ). Для проведения Р. п. использовалась ст. 58 уголовного кодекса РСФСР (и аналогичные статьи в УК других союзных республик) о контрреволюционной деятельности (включая п. 10 о пропаганде и агитации). В 1923–1929 количество осужденных по политическим причинам выросло с 4,7 до 56,2 тыс. человек, в том числе приговоренных к расстрелу с 414 до 2109. В ходе борьбы с левой оппозицией с 1927 развернулись массовые аресты коммунистов, которые в 1930‑е нарастали и достигли своего пика во время Большого террора 1937–1938 , который нанес тяжелый удар также и по беспартийным, а также бывшим членам оппозиционных партий. Жертвами репрессий, в том числе террора, становились люди, подозреваемые в инакомыслии, доказательства которого могли фабриковаться. В 1937–1938 было арестовано более 1,3 млн человек, из которых более 681 тыс. были расстреляны. По секретным данным Комитета государственной безопасности по политическим причинам в 1921–1953 было осуждено 3 777 380 человек, в том числе к высшей мере наказания — 642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах — 2 369 220, к ссылке и высылке — 765 180 человек. Существуют более высокие оценки числа репрессированных по политическим причинам, но того же порядка. В 1939–1941 происходил пересмотр дел репрессированных, одновременно происходили новые массовые аресты. Во время Великой Отечественной вой­ны в массовом порядке репрессировались коллаборационисты, «паникеры» и «пораженцы». После вой­ны продолжились и массовые Р. п., и вспышки террора (например, Ленинградское дело ). В 1948–1952 количество сидевших за контрреволюционные преступления выросло с 416 157 до 480 766 человек. После смерти И. В. Сталина началась их массовая реабилитация (см. Десталинизация ). Однако репрессии против инакомыслящих продолжились. В 1957 по ст. 58–10 было арестовано 1798 человек, с 1959 количество арестованных по политическим причинам падает. В 1961 ст. 58 была отменена, но введена ст. 70 об антисоветской пропаганде и агитации, а в 1966 ст. 190 была дополнена пунктами о распространении измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, и других политических действиях. В 1959–1966 по политическим статьям было привлечено к уголовной ответственности 8664, а в 1967–1974 — 4879 человек. В 1980–1983 произошел всплеск репрессий, связанный с разгромом диссидентского движения в СССР . К 1987 по политическим статьям 238 человек отбывали наказание в местах лишения свободы, 55 человек находились в ссылке, а еще 96 находились на принудительном лечении. В ходе Перестройки в 1987–1988 они были освобождены, политические статьи УК в 1989 были частично отменены, но введена статья 11 прим об оскорблении и дискредитации органов государственной власти и должностных лиц. В мае — августе 1991 в заключении по обвинению в призывах к насильственному свержению государственного и общественного строя находилась В. И. Новодворская, с августа — участники Государственного комитета по чрезвычайному положению — за попытку такого свержения.

Лит. : Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953–1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и прокуратуры СССР. М., 2005; Тряхов В. Н. ГУЛАГ и вой­на. Жестокая правда документов. Пермь, 2005; Иванова Г. М. История ГУЛАГа. 1918–1958. М., 2006; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008; Его же . 1937: «антитеррор» Сталина. М., 2010; История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. Материалы международной научной конференции. Санкт-­Петербург, 18–20 октября 2012 года. М., 2013; Земсков В. Н. Сталин и народ. М., 2014. А. В. Шубин .