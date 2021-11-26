ПРОЦЕСС «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА» (23-30 ЯНВАРЯ 1937 Г.)

Судебная расправа над группой большевистских руководителей. На скамье подсудимых оказались Ю. Пятаков, Г. Сокольников, К. Радек, Л. Серебряков, Н. Муралов и др.

Председательствовал В. Ульрих. Обвинение поддерживал А. Вышинский.

С помощью этого процесса Сталин надеялся скомпрометировать Л. Троцкого и отчасти С. Орджоникидзе (Пятаков был его заместителем, на скамье подсудимых оказались сотрудники наркомата тяжелой промышленности). Обвиняемые признали, что по заданию Троцкого они организовывали диверсии на предприятиях и надеялись облегчить поражение СССР в войне с фашистами, чтобы в условиях внешнеполитического провала Сталина прийти к власти. Ради этого, якобы, Троцкий был готов расчленить страну, как во время Брестского мира. В качестве «фактов вредительства» были использованы реально происшедшие в 1936 г. аварии на предприятиях тяжелой промышленности. Признаваясь в страшных преступлениях, подследственные пытались заслужить помилование, доказать Сталину , что готовы ради его политики на все. В итоге процесса Пятаков, Серебряков, Муралов и др. были приговорены к расстрелу. Радека и Сокольникова, которые более активно сотрудничали с обвинением, отправили в лагерь, где в 1939 г. убили. Несмотря на то, что коммунистическая элита была вынуждена признать итоги процесса, Орджоникидзе начал проверку материалов процесса, подозревая НКВД в подтасовках.

Исторические источники:

Лубянка. Сталин и ВЧК-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 – декабрь 1936. М., 2003;

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937-1938. М., 2004;

Реабилитация. Политические процессы 30-50-х гг. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.