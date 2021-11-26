МИКОЯН АНАСТАС ИВАНОВИЧ
МИКОЯН АНАСТАС ИВАНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1943 год).
Брат Артёма И. Микояна, отец С.А. Микояна. Из семьи плотника. Окончил Нерсесянскую армянскую духовную семинарию в Тифлисе (1916 год); будучи семинаристом, вступил в РСДРП (1915 год), примкнул к большевикам. С ноября 1914 года, во время 1-й мировой войны, входил в одну из армянских добровольческих дружин, воевал в составе Кавказской армии, весной 1915 года эвакуирован в Тифлис по болезни. Учился в Духовной академии в Эчмиадзине (сентябрь 1916 - март 1917 годов). После Февральской революции 1917 года (в марте - октябре) на партийной пропагандистской работе в Баку и Тифлисе. В октябре 1917 года делегат первого съезда большевистских организаций Кавказского края (проходил нелегально в Тифлисе). С ноября 1917 года снова в Баку, где 31 октября (13 ноября) была провозглашена советская власть (в апреле 1918 года образована Бакинская коммуна во главе с Бакинским СНК). Микоян - член президиума Бакинского комитета РКП(б), редактировал газеты «Социал-демократ» (на армянском языке), «Известия Бакинского Совета». В марте 1918 года участвовал в подавлении мятежа вооружённых формирований мусаватистов (члены партии «Мусават»), выступивших против Бакинского совета рабочих и солдатских депутатов, был ранен. Руководил подпольным обкомом РКП(б) после падения Бакинской коммуны (31.07.1918 года), установления власти Диктатуры Центрокаспия и ареста руководителей Коммуны во главе с С.Г. Шаумяном и других советских служащих (35 человек). Перед вступлением в Баку турецких войск добился у руководства Центрокаспия освобождения 14 сентября бакинских комиссаров и разрешения эвакуировать их на пароходе из Баку. По прибытии парохода в Красноводск (ныне город Туркменбаши) 17 сентября Микоян вместе с комиссарами и другими пассажирами арестован по решению Закаспийского временного правительства (из них 26 человек, включая комиссаров, расстреляны 20 сентября), из красноводской тюрьмы переведён в кизил-арватскую, затем асхабадскую, освобождён британскими властями в феврале 1919 года, выслан в Баку, который в это время был оккупирован британскими войсками. С марта 1919 года возглавил Бакинское бюро Кавказского краевого комитета РКП(б), установил связь с Москвой, Астраханью, организовал доставку нефтепродуктов из Баку в Астрахань для РККА. В октябре 1919 года по поручению комитета переплыл на лодке в Астрахань по Каспийскому морю, контролируемому кораблями А.И. Деникина, затем прибыл в Москву, встречался с В.И. Лениным, участвовал в заседаниях Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), на которых решались вопросы установления советской власти в Баку и в Закавказье. С началом Бакинской операции 1920 года РККА прибыл в Баку на первом из 4 бронепоездов, направленных для поддержки восстания, подготовленного Азербайджанским КП(б). При участии Микояна, Г.М. Мусабекова и др. Азербайджанский революционный комитет 28.04.1920 года провозгласил Азербайджан советской республикой. С октября 1920 года Микоян - заведующий агитпропотделом, член бюро, секретарь губкома РКП(б) в Нижнем Новгороде. Секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) в Ростове-на-Дону (1922-1924 годы). В 1924-1926 годах секретарь Северо-Кавказского крайкома РКП(б) - ВКП(б), член РВС Северо-Кавказского ВО. Своей политикой, основанной на уважении к традициям казачества, способствовал преодолению его недовольства советской властью и налаживанию взаимоотношений с народами Северного Кавказа.
Член ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС (1923-1976 годы; в 1922 году кандидат). Член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) (1935-1966 годы; с 1926 года кандидат).
Нарком внешней и внутренней торговли СССР (1926-1930 годы), снабжения СССР (1930-1934 годы), пищевой промышленности СССР (1934-1938 годы), внешней торговли СССР (1938-1949 годы; с 1946 года министр). Министр внутренней и внешней торговли СССР (март - август 1953 года), торговли СССР (1953-1955 годы). Одновременно заместитель председателя СНК (СМ с 1946 года) СССР (1937 - март 1953 годов; 1954-1955 годы), 1-й заместитель председателя СМ СССР (1955-1964 годы). Председатель (1964-1965 годы) и член (1965-1974 годы) Президиума ВС СССР.
С 1926 года руководил возросшей продажей за рубеж произведений искусства и предметов антиквариата из музеев страны для получения валютных средств на нужды начавшейся социалистической индустриализации. В условиях хлебозаготовительного кризиса 1927/28 года выступал против насильственного изъятия зерна у крестьян, предлагал расширить поставки дешёвой продукции фабрично-заводской промышленности в деревню, чтобы заинтересовать крестьянство в увеличении продажи зерна для получения средств на покупку промышленных товаров. Однако в 1929 году поддержал курс на сплошную коллективизацию. Способствовал созданию советской пищевой индустрии на базе новейших технологий, завезённых из США: введению в эксплуатацию крупных и высокотехнологичных для своего времени мясоперерабатывающих предприятий в Москве (1-го московского колбасного завода, построенного в 1933 году на базе знаменитых московских городских скотобоен, с 1934 года носит имя Микояна, ныне ЗАО «Микояновский мясокомбинат») и некоторых других городах, хлебокомбинатов, заводов для консервирования мяса, рыбы, овощей, фруктов, молока. Курировал издание первой советской поваренной «Книги о вкусной и здоровой пище» (1939 год; 12-е издание, 1999 год). По просьбе Микояна поэты придумывали броскую рекламу. В конце 1930-х годов Микоян вошёл в число ближайших соратников И.В. Сталина наряду с В.М. Молотовым, Г.М. Маленковым, Л.П. Берией, Л.М. Кагановичем, А.А. Ждановым и др. Причастен к политическим репрессиям 1930-х годов.
В Великую Отечественную войну председатель Комитета продовольственно-вещевого снабжения РККА (с июля 1941 года), член Совета по эвакуации при СНК СССР (июль - декабрь 1941 года), председатель образованного при Совете Комитета по эвакуации из прифронтовой полосы продовольствия, сырья, промышленных товаров и оборудования предприятий лёгкой и пищевой промышленности (с октября 1941 года). Председатель Комитета по разгрузке транзитных грузов (декабрь 1941 - апрель 1942 годов). Член ГКО СССР (1942-1945 годы), член его Комиссии по эвакуации (июнь - сентябрь 1942 года), осуществлял также контроль за организацией всех видов снабжения войск, в том числе за поставками по ленд-лизу. Член Комитета при СНК СССР по восстановлению народного хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации (1943-1946 годы). В октябре 1952 года на Пленуме ЦК КПСС подвергся критике со стороны И.В. Сталина и фактически оказался в опале.
В новом, послесталинском, руководстве поддержал Н.С. Хрущёва после ареста Л.П. Берии. В 1957 году вновь поддержал Хрущёва во время попытки «антипартийной группы» сместить его.
Имел репутацию эффективного «переговорщика». Выполнял важные внешнеполитические миссии: в январе - феврале 1949 года совершил секретную поездку в Китай для переговоров с Мао Цзэдуном, в 1954 году вёл переговоры об официальном урегулировании отношений между Югославией и СССР, в январе 1959 года способствовал ликвидации напряжённости в отношениях с США во время Берлинского кризиса (смотрите в статье Берлинские кризисы), участвовал в подготовке первого официального визита в США председателя СМ СССР Н.С. Хрущёва (сентябрь 1959 года), в октябре - ноябре 1962 года находился на Кубе для разъяснения кубинскому руководству советской позиции в ходе урегулирования Карибского кризиса 1962 года.
Во время Венгерского восстания 1956 года пытался убедить членов Президиума ЦК КПСС, что ввод в Будапешт советских войск является ошибкой, настаивал на разрешении гражданского конфликта путём переговоров. Во время антихрущёвского заговора 1964 года на Пленуме ЦК КПСС 14 октября предлагал освободить Хрущёва только от должности 1-го секретаря ЦК КПСС, оставив за ним должность председателя СМ СССР. В ноября 1965 года вышел в отставку с поста председателя Президиума ВС СССР как достигший 70-летнего возраста.
Автор воспоминаний: «Дорогой борьбы» (1971 год), «В начале двадцатых...» (1975 год). Оставил много заметок и надиктованных на плёнку воспоминаний, составивших основу книги «Так было: Размышления о минувшем» (1999 год).
Награждён орденом Красного Знамени (1928 год), орденами Ленина (1936, 1943, 1945, 1955, 1965, 1975 годы).
Сочинения:
Партия и казачество. Статьи и речи. Ростов н/Д., 1925;
Диспропорция и товарный голод. Хар., 1927;
Пищевая индустрия Советского Союза: [Речи и доклады]. М., 1939;
Мысли и воспоминания о Ленине. М., 1970.