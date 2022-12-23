МЕЖЛАУК, ИВАН ИВАНОВИЧ

Межлаук, Иван Иванович (30.09[12.10].1891, Харьков — 25.04.1938, Коммунарка, Московская обл.) — российский политик-коммунист, советский партийный и государственный деятель .

Родился в дворянской семье выходцев из Лифляндии, латыш по национальности, брат В. Межлаука . В 1912 окончил историко-филологический, а в 1916 — юридический факультет Харьковского университета. С 1911 — социал-демократ. В 1917 участвовал в организации Советов в Харькове и Брянске, а также солдатских комитетов на Западном фронте. В 1918 вступил в Российскую коммунистическую партию (РКП(б)). С февраля 1918 — комиссар юстиции и председатель ревтрибунала в Харькове, затем губернский военный комиссар и член губкома РКП(б) в Казани. Участвовал в подавлении левых эсеров выступления 1918 в Казани. В 1919 работал членом коллегии Народного комиссариата продовольствия. В 1919—1920 руководил снабжением Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА), член Реввоенсовета 4-й армии и 7-й армии РККА, комендант Черноморского укрепрайона. Летом 1920 готовил советизацию Литвы, но 6 августа 1920 по указанию Москвы подписал соглашение о выводе частей РККА из Литвы. В 1921—1923 — директор Петровского металлургического завода в г. Енакиево, председатель правления треста Югосталь. В 1923—1925 был направлен в Среднюю Азию, председатель Туркхлопкома, Среднеазиатского экономического совета, член Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), 1-й секретарь ЦК КП(б) Туркмении. В 1926—1929 — в аппарате ЦК ВКП(б), затем секретарь Тамбовского окружного комитета ВКП(б). В 1931—1936 — заместитель управляющего делами Совета народных комиссаров СССР. В 1936—1937 — председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР. Делегат XVII съезда партии, член Центрального исполнительного комитета СССР. Во время Большого террора 1937—1938 был осужден за участие в контрреволюционной террористической организации и расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1956.

Соч .: Организационный кризис нашей промышленности и методы его преодоления. М., 1922.

Лит. : Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и материалов, Т. 1. М., 1960; Смыков Г. О. Братья Межлауки // Борцы за счастье народное. Казань, 1967; Государственная власть СССР. Высшие органы управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. М., 1999; Литва — Россия. 1917–1920 гг. Сборник документов. Вильнюс, 2020; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918—1923). Прилив. М., 2020. Д. К. Баканов.