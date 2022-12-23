ЛУЦКЕВИЧ, АНТОН ИВАНОВИЧ

Луцкевич, Антон Иванович (05.01.1884, Шяуляй — 23.03.1942, Аткарск) — белорусский политический деятель. Учился на физико-математическом факультете Петербургского и юридическом факультете Дерптского университетов. В 1902—1903 участвовал в создании Белорусской социалистической громады . С 1906 участвовал в выпуске первых белорусских периодических изданий «Наша нива» и «Наша доля». С 1911 — совладелец, с 1914 — владелец Вильнюсской библиотеки-читальни «Знание». В 1918 был одним из лидеров Белорусской социал-демократической партии . Избран председателем Виленского Белорусского совета. 18 марта 1918 кооптирован в Совет (Раду) Белорусской народной республики (БНР). Инициатор провозглашения независимости Белоруссии 25 марта 1918 (официально признана другими государствами не была, но имела консульства на территории Украинской народной республики и Литвы). С 9 октября 1918 — председатель рады народных министров, с 11 октября 1918 — также и министр иностранных дел БНР. Неудачно пытался добиться признания БНР на Парижской мирной конференции 1919. 28 февраля 1920 объявил о сложении полномочий. Жил в Вильнюсе, возобновил издание газеты «Наша нива». С 1921 — председатель Белорусского национального комитета, председатель Белорусского научного товарищества, директор Белорусского музея. Руководил Белорусским издательским обществом (закрыто властями в 1931). Арестовывался польскими властями. В 1930 участвовал в создании Центрального союза культурных и хозяйственных организаций («Центросоюза»). Приветствовал приход советских войск как начало объединения Белоруссии. 30 сентября 1939 арестован, приговорен к 8 годам лишения свободы. Умер в заключении.

Ист. : Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. Вільня—Нью-Ёрк—Минск—Прага, 1998.

Лит. : Сидоревич А. Антон Луцкевич // Неман. 1990, № 7; Круталевич В. А. На путях национального самоопределения (БНР — БССР — РБ). Минск, 1995; Бяляцкі А. Антон Луцкевіч // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. Т. 2. Мінск, 1999; Сідарэвіч А. Антон Луцкевіч і Янка Купала // Тэрмапілы. 2003. № 71; Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917—1922). Минск, 2003; Короткова Д. А. Белоруссия в советско-польских отношениях 1918—1921 гг. Диссертация к. и. н. М., 2015. А. В. Шубин.