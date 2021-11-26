КАЛИНИН Михаил Иванович

Советский государственный деятель. С 1893 г. был рабочим ( позднее - токарем). В 1898 г. - член "Союза борьбы за освобождение рабочего класса", член РСДРП, большевик. Неоднократно арестовывался. В октябре 1905 г. возглавил организацию большевиков на Путиловском заводе. Участник Первой российской революции 1905-1907 гг. и Февральской революции 1917 г. Член Русского бюро ЦК. В 1917 г. - один из руководителей Петроградского Комитета РСДРП(б). 30.11.1917 г. избран председателем Петроградской городской управы, с марта 1918 г. также возглавлял комиссариаты городского хозяйства Союза коммун Северной области и Петроградской городской коммуны, боролся с саботажем служащих, осуществлял переселение рабочих из трущоб окраин города в дома, конфискованные у имущественной элиты. После смерти Я. Свердлова был избран 30.3.1919 г. председателем ВЦИК, член ЦК РСДРП(б) с 1919 г. Члени кандидат в члены Оргбюро ЦК в 1919-1925 гг. 30.12.1922 – 15.7.1938 гг. - председатель ЦИК СССР от РСФСР. С 1926 г. - член Политбюро ЦК. В 1931 г. Тверь была переименована в Калинин.

С 15.7.1938 г. - председатель Президиума Верховного Совета СССР. Долгие десятилетия был символом советской власти - "всесоюзным старостой", вручал ордена и медали. Люди обращались к нему с жалобами на произвол властей. Иногда Калинин мог помочь просителям, но на принятие серьезных политических решений он оказывал незначительное влияние. Герой Социалистического Труда (1944). В 1938 г. была арестована его жена Е. Лоорберг, Калинин не сумел помешать этому. 19.3.1946 г. по состоянию здоровья был освобожден от должности.

Сочинения:

Избранные произведения. М., 1975.

Автор статьи: Шубин А.В.