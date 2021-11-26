КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич

Советский партийный и государственный деятель. Выходец из бедной еврейской семьи. Каганович имел низшее образование. В 1911 г. вступил в РСДРП, большевик. Арестовывался, жил на нелегальном положении. В 1917 г., во время службы в Саратовском гарнизоне, руководил военной большевистской организацией. В 1918 г. был комиссаром Всероссийской коллегии по организации Красной армии. В мае 1918 г. возглавил Нижегородские губком и губисполком, в 1919 г. – Воронежские губком и губисполком. В 1920-1922 гг. Каганович работал в Туркестане (член Туркбюро, нарком рабоче-крестьянской инспекции туркестанской АССР). В 1924 г. он был избран членом ЦК ВКП (б) (кандидат с 1923 г.). С 1922 г. стал завотделом ЦК, после чего его судьба и политический курс были тесно связаны со Сталиным . В 1924-1925 гг. и в 1928-1939 гг. — секретарь ЦК, в 1925-1928 гг. — первый секретарь ЦК КП(б) Украины, где проводил украинизацию и боролся с националистами. В 1928-1929 гг. Кагановича направили в профсоюзы, где он осуществлял разгром «правого уклона» во главе с М. Томским. В 1926-1930 гг. Каганович кандидат, в 1930-1957 гг. — член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП (б). Член Оргбюро ЦК в 1924-1925 и 1928-1946 гг. В 1930-1935 гг. также возглавлял Московский областной комитет ВКП (б) и в 1931-1934 гг. — Московский городской комитет. Один из организаторов реконструкции Москвы, строительства метрополитена, который затем носил его имя. В 1935-1944 гг. с перерывами — нарком путей сообщения, в 1937-1940 гг. — нарком тяжелой промышленности и топливной промышленности. В 1937 г. Каганович участвовал в принятии решений о массовом терроре и проводил кровавые чистки в ряде регионов СССР. В то же время его брат покончил с собой под угрозой ареста. Каганович переживал это событие, но до конца дней считал, что террор был оправдан. С 1938 г — заместитель председателя СНК и Совета министров (с небольшим перерывом). В 1942-1945 гг. — член Государственного комитета обороны. Член военных советов Северо-Кавказского и Закавказского фронтов. Герой социалистического труда (1943).

После смерти Сталина в марте 1953 г. стал одним из первых заместителей председателя Совета министров. В начальный период « оттепели » Каганович занимал консервативную позицию, но дал согласие на выступление Н. Хрущева с ограниченной критикой Сталина. Хрущев постепенно оттеснял его от реальной власти. Каганович стал одним из инициаторов выступления группы членов Президиума ЦК против Хрущева в июне 1957 г. За участие в «антипартийной группе» Каганович был исключен из ЦК и отправлен руководить Уральским калийным комбинатом. В 1961 г. исключен из КПСС за участие в сталинских репрессиях. До конца жизни Каганович оставался твердым сталинистом. Автор мемуаров, опубликованных посмертно.

Сочинения:

Памятные записки. М., 1992.

Источники:

Молотов, Маленков, Каганович. 1957. М., 1998; Чуев Ф. И. Так говорил Каганович: Исповедь сталинского апостола. М., 1992.

Автор статьи: Шубин А.В.