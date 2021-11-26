ФЕВРАЛЬСКО-МАРТОВСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК ВКП (б) 1937 г.

Пленум ЦК ВКП(б) 23 февраля – 5 марта 1937 г., который санкционировал начало «Большого террора» в СССР.

Накануне пленума росла напряженность в руководстве ВКП(б), стремление Сталина расширить репрессии вызывало опасения в партийной элите. Накануне пленума погиб Г. Орджоникидзе . Пленум утвердил идеологические положения, выдвинутые в речи Сталина «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». Сталин утверждал, что в силу обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму остатки разбитых эксплуататорских классов проникли в партию и развернули террористическую, заговорщическую и вредительскую деятельность. На словах они — честные коммунисты, а на деле — «двурушники», тайные «враги народа». Речь Сталина была направлена против недовольства его курсом и в самой ВКП(б), против стремления лидеров бюрократических группировок добиться автономии своих кланов, неприкосновенности своих ведомств со стороны карательных органов. Такая автономия сделала бы невозможным дальнейшее тоталитарное преобразование общества. Сталин добивался возможности уничтожения любого коммуниста, который не был абсолютно предан Вождю. Вредителем или пособником вредителей может быть объявлен любой коммунист, включая высших руководителей. Под давлением Сталина участники пленума одобрили предложения Сталина и репрессивные действия НКВД , тем самым подписав себе смертный приговор. Пленум одобрил арест Н. Бухарина и А. Рыкова, дальнейшие чистки в государственном аппарате и армии.

Автор статьи: Шубин А.В.