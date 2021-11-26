БУЛГАНИН Николай Александрович
Государственный, партийный и военный деятель СССР.
Родился в Нижнем Новгороде в семье служащего. Окончил реальное училище (1917 г.). Далее образование не продолжил: трудился и занялся революционной деятельностью. В 1917 г. вступил в партию большевиков, в годы Гражданской войны работал в органах ВЧК. В межвоенный период состоял на различных хозяйственных и партийно-государственных должностях. В 1938-1941 гг.— заместитель председателя СНК СССР и одновременно — председатель правления Госбанка СССР. С началом Великой Отечественной войны — член Военного совета Западного направления (июль-сентябрь 1941 г. и февраль-май 1942 г.), Западного (июль 1941 г. декабрь 1943 г.), 2-го Прибалтийского (декабрь 1943 г. апрель 1944 г.) и 1-го Белорусского фронтов (май-ноябрь 1944 г.). Как член Военных советов фронтов нес ответственность за деятельность политорганов, морально-политическое состояние войск, разработку и реализацию операций и своевременную информацию Ставки обо всех действиях командующих. С ноября 1944 г.— заместитель наркома обороны СССР и член ГКО. С февраля 1945 г.— член Ставки ВГК. Принимал участие в разработке и осуществлении ряда фронтовых и стратегических операций: Московской битвы, освобождения Белоруссии, Прибалтики и Польши. В докладе Комиссии ГКО, разбиравшей неудовлетворительные боевые действия Западного фронта весной 1944 г., указывалось, что с октября 1943 г. по апрель 1944 г. фронт понес чрезвычайно большие потери (более 62 тыс. человек только убитыми), но не сумел продвинуться вперед. Такое положение явилось результатом неудовлетворительного руководства фронтом, прежде всего со стороны командующего — генерал-лейтенанта В. Д. Соколовского, члена Военного совета фронта генерал-лейтенанта Л. З. Мехлиса и бывшего члена Военного совета фронта генерал-лейтенанта Н. А. Булганина. Комиссия ГКО рекомендовала В. И. Сталину объявить Булганину выговор за то, что он, будучи длительное время членом Военного совета Западного фронта, не докладывал Ставке о наличии крупных недостатков в подчиненных войсках. После войны Н. А. Булганин на партийно-государственной и хозяйственной работе. В 1946-1947 гг. 1-й заместитель министра Вооруженных Сил СССР. В 1947 г. ему было присвоено звание Маршал Советского Союза. В 1947-1949 гг.— заместитель председателя Совета Министров СССР, одновременно министр Вооруженных сил и председатель Комитета № 2 (реактивная техника). В 1953-1955 гг.— 1-й заместитель председателя Совета Министров и министр обороны СССР. В 1955-1958 гг.— председатель Совета Министров СССР, возглавил правительство страны. В 1957 г. поддержал т. н. «антипартийную группу» Молотова — Маленкова — Кагановича, которая образовалась с целью смещения Н. С. Хрущева. В 1958-1960 гг. находился в своеобразной опале на посту председателя Ставропольского совнархоза. Затем на пенсии. Умер в Москве и похоронен без положенных по статусу воинских почестей на Новодевичьем кладбище.