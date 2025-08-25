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Революционные годы. Гражданская война как апогей накопившихся кризисов предыдущей эпохи. Ленин, первые декреты, его марксистские идеи и их воплощение. Гражданская война как отклик на Революцию. Последующие репрессии в отношении неугодных властям.

Государство и духовенство - проблемы их взаимодействия, уничтожение целых классов в стране - и, как следствие, малая гражданская война, крестьянские восстания, военный коммунизм, “красный террор”.

Реакция властей через подавление восстаний по всей стране, смягчения и послабления, обсуждение и утверждение прав рабочих, понятие “продналог”, “электрификация и ГОЭЛРО, ликбез и так далее.