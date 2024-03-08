ТЕОДОРОВИЧ, ИВАН АДОЛЬФОВИЧ

Теодорóвич, Иван Адольфович (29.08[10.09].1875, Смоленск — 20.09.1937, Москва) — советский государственный и партийный деятель. Из польской дворянской семьи. Родители участвовали в революционной деятельности. В 1900 окончил естественный факультет Московского университета. С 1895 — в социал-демократическом движении. В 1902 — член Московского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Большевик. Неоднократно арестовывался, был в ссылках как профессиональный революционер. В 1905 бежал в Женеву, где был секретарем редакции газеты «Пролетарий». По возвращении активно участвовал в революционных событиях, работе Петербургского комитета РСДРП, за что вновь был сослан. В 1908 вел революционную работу на Урале, но был арестован и отправлен на каторгу и затем в ссылку.

В 1917 — депутат Петроградского совета , делегат Апрельской конференции и VI съезда РСДРП(б), заместитель председателя Петроградской городской думы. После Октябрьского переворота 1917 — нарком по делам продовольствия. Член Всероссийского центрального исполнительного комитета . 4[17] ноября вышел из Совета Народных Комиссаров как сторонник однородного социалистического правительства. Участник партизанского движения против А. В. Колчака в Сибири. С 1920 — заместитель нар­кома земледелия. С 1926 — директор Международного аграрного института. В 1928–1930 — генеральный секретарь Крестьянского интернационала. В 1929–1935 — редактор журнала «Каторга и ссылка». Во время Большого террора 1937 – 1938 расстрелян.

Соч .: Судьбы русского крестьянства. М., 1924; Восемь лет нашей крестьянской политики. М., 1926; По поводу полемики В. Н. Фигнер с Е. Колосовым. М., 1932.

Лит. : Герои Октября. Т. 2. Л., 1967; Шемякина О. В. И. А. Теодорович и политические контексты изучения народничества в 1920–1930-е годы // Труды Института российской истории РАН. 2014. № 12. С. 357–371. А. И. Свиридонова.