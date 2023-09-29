Ольми́нский, Михаил ­Степанович

Ольми́нский, Михаил ­Степанович (наст. фамилия Александров) (03[15].10.1863, Воронеж — 08.05.1933, Москва) — российский революционер, публицист и литературовед. Из дворян, сын мелкого чиновника. Участник нелегальных гимназических кружков. Во время обучения в Петербургском университете в 1884 вступил в народовольческий «Союз молодежи», в 1885 арестован и выслан в Воронеж. В 1887–1887 служил в армии. В 1891–1894 участвовал в «Группе народовольцев», арестован, в 1898 сослан в Олекминск Якутской области, где объявил себя социал-­демократом, став членом только что возникшей Российской социал-­демократической рабочей партии (РСДРП). В легальных публикациях выступал под псевдонимом «Ольминский». В 1904–1905 — в эмиграции. Большевик, участвовал в выпуске газет «Вперед» и «Пролетарий». Вернувшись в Россию, участвовал в редактировании газет «Новая жизнь», «Волна», «Звезда», «Правда» и др. Автор книги «­Государство, бюрократизм и абсолютизм в истории России» (1910), в которой обосновывал классовый характер любого государства. В 1916–1917 — член Московского областного бюро РСДРП. В 1917 — член Московского комитета и ЦК РСДРП(б). В марте был членом редакции «Правды». Председатель Замоскворецкой думы и Военно-­революционного комитета . Активный участник Московского восстания 1917 . Депутат Учредительного собрания 1918 . В 1918–1920 — член редколлегии «Правды» и других изданий. Вместе с Н. И. Бухариным и Г. И. Петровским критиковал произвол Всероссийской чрезвычайной комиссии. С 1918 — член Социалистической, затем Коммунистической академии. В 1920–1924 — председатель Историко-­партийного отдела ЦК РКП(б), затем до 1928 — председатель его Совета, в 1922–1931 — председатель Общества старых большевиков , основатель и редактор журнала «Пролетарская революция». Организатор и инициатор издания материалов по истории большевизма и реалистической литературной классики XIX в.

Соч. : Государство, бюрократизм и абсолютизм в истории России. М., 1925; Сочинения. В 2 т. М., 1935; Из эпохи «Звезды» и «Правды» (статьи 1911–1914 гг.). М., 1956.

Лит. : Амиантов Ю. Н. Рыцарь большевизма (О М. С. Ольминском). М., 1960; Веревкин Б. П. Михаил Степанович Ольминский. М., 1972; Лежава О., Нелидов Н. М. С. Ольминский. Жизнь и деятельность. М., 1973. А. В. Шубин .