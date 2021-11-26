МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ ПЛАН
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ ПЛАН - план развития монументального искусства, принятый советским правительством, а также комплекс мероприятий по его реализации в 1918-1920-х годах.
Начало Монументальной пропаганды плану было положено декретом СНК от 12 апреля 1918 года «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции»; 30 июля 1918 года СНК утвердил список новых памятников (69 имён) в честь революционеров и прогрессивных деятелей культуры всех времён и народов. Первым сооружён памятник А.Н. Радищеву в Петрограде (скульптор Л.В. Шервуд, сентябрь 1918 год; повторение для Москвы - октябрь 1918 год; ныне - в Музее архитектуры им. А.В. Щусева, Москва). Закладка и открытие памятников проводились в торжественной обстановке, с митингами, на которых выступали В.И. Ленин и др. руководители страны [открытие 7 ноября 1918 года в Москве памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу на пл. Революции (скульптор С.А. Мезенцев) и мемориальной доски «Павшим за мир и братство народов» на Сенатской башне Московского Кремля (скульптор С.Т. Конёнков; ныне - в ГРМ)].
Первоначально памятники создавались из дешёвых материалов (гипс, бетон, дерево); лучшие из них предполагалось перевести в «вечные» материалы. В 1919-1920 годы получили развитие конкурсы на проекты монументов, перепланировка некоторых архитектурных ансамблей (напр., Марсова поля в Петрограде с памятником «Борцам революции», 1917-1919 годы, архитектор Л.В. Руднев). С 1919 года Монументальной пропаганды план распространился на Киев, Самарканд и др. города, с 1920 году - на Урал, Сибирь, Азербайджан, с 1921 года на Армению и Грузию. С 1922-1923 годов памятники сооружались из прочных материалов: А.И. Герцену и Н.П. Огарёву в Москве (цемент с гранитной крошкой, 1922 год, скульптор Н.А. Андреев), Н.А. Некрасову в Петрограде (бронза, 1922 год, скульптор В.В. Лишев); «Борцам революции» в Саратове (гранит, 1925 год, скульптор Б.Д. Королёв).
Опыт Монументальной пропаганды плана был использован в ранних памятниках В.И. Ленину (на пл. Ленина в Ленинграде; бронза, гранит, 1926 год, скульптор С.А. Евсеев, архитекторы В.Г. Гельфрейх и В.А. Щуко, и др.). Тем же целям пропаганды и утверждения новой идеологии, воспитанию «революционного сознания масс» служило и агитационное (агитационно-массовое) искусство - оформление площадей и улиц Москвы, Петрограда и др. городов к революционным праздникам, агитпоезда, театрализов. действа и т. п.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)