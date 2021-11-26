ЛЕВЫЕ КОММУНИСТЫ

Фракция в партии большевиков, существовавшая в 1918 г.

В начале 1918 часть большевистских лидеров стала критиковать Ленина за слишком «правый» курс – отказ от быстрой национализации, склонность к союзу с буржуазными специалистами. Лидером «левых» в партии большевиков был один из ее идеологов Н. Бухарин. Его поддерживали Ф. Дзержинский , М. Урицкий, К. Радек, А. Бубнов и др. видные деятели партии. Наиболее важные разногласия между «левыми» и «правыми» коммунистами были связаны с заключением Брестского мира. «Левые» считал, что сопротивление империализму - дело чести и вопрос выживания советской власти. Если Украина направит продовольствие в Германию, кризис в этой стране смягчится, и мировая революция будет предотвращена. Без помощи со стороны революционного пролетариата более передовых стран, прежде всего Германии, Советская Россия не сможет строить социализм. В изоляции от революционного процесса в развитых странах революция в России или переродится, или будет разгромлена. По мнению «левых» необходима немедленная «революционная война против германского империализма », которая начнется в партизанских формах, и по мере создания новой Красной армии и ослабления Германии, занятой к тому же на Западном фронте, будет переходить к регулярной войне. Можно измотать Германию на просторах России, ускорив таким образом революцию в Западной Европе. Бухарин доказывал, что мир не принесет реальной «передышки», а революционная война будет способствовать укреплению революционного движения как в России, так и в мире. Ряд предложений Бухарина позднее будут использованы Лениным (например, мобилизация рабочих, превращение их из пролетариев в солдат, решительные социальные мероприятия, «добивающие» российский капитал, создание интернациональных коммунистических отрядов). Но в главном Ленин и его сторонники остались непреклонными — советская власть нуждается хотя бы в короткой передышке для организации своих сил. «Левые» голосовали против Брестского мира на VII съезде РСДРП(б), отказались входить в новый ЦК, что было воспринято как шаг к расколу. Если бы левые коммунисты вышли из партии коммунистов и объединились с левыми эсерами , они могли бы добиться большинства на съезде советов. Но «левые коммунисты» не решились на союз с левыми эсерами, воздержавшись при голосовании на IV съезде Cоветов. С началом гражданской войны и после аннулирования Брестского мира разногласия «левых» и Ленина потеряли смысл. Левыми коммунистами иногда называли членов левой оппозиции 20-х гг. и левых течений в мировом коммунистическом движении.

Исторические источники:

Седьмой экстренный съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1962.

Автор статьи: Шубин А.В.