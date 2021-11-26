ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ СССР

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ СССР - первый законодательный акт советской власти в области земельных отношений .

При­нят 2-м Все­российским съез­дом Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов в ночь с 26 октября (8 но­ября) на 27 октября (9 но­ября) 1917 года, по­сле ухо­да со съез­да пра­вых эсе­ров и час­ти мень­ше­ви­ков, зая­вив­ших про­тест «про­тив во­ен­но­го за­го­во­ра и за­хва­та вла­сти» боль­ше­ви­ка­ми. Декрет о земле под­го­тов­лен В.И. Ле­ни­ным, со­дер­жал эле­мен­ты аг­рар­ной про­грам­мы РСДРП(б) (ори­ен­ти­ро­ва­лась на соз­да­ние круп­ных кол­лек­тив­ных хо­зяйств), од­на­ко в це­лом со­от­вет­ст­во­вал аг­рар­ной про­грам­ме пар­тии со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров; основная часть дек­ре­та со­ста­вил на­каз, со­став­лен­ный к 1-му Все­российскому съез­ду Со­ве­тов кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов (май 1917 года).

Декрет о земле от­ме­нял ча­ст­ную соб­ст­вен­ность на зем­лю и её не­дра (объ­яв­ля­лись «об­ще­на­род­ным дос­тоя­ни­ем», фак­ти­че­ски пе­ре­хо­ди­ли в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва), без­воз­мезд­но пе­ре­да­вал, впредь до со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, по­ме­щи­чьи, удель­ные, мо­на­стыр­ские и цер­ков­ные зем­ли со всем ин­вен­та­рём и по­строй­ка­ми в рас­по­ря­же­ние во­ло­ст­ных зе­мель­ных ко­ми­те­тов и уезд­ных со­ве­тов кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов. Они долж­ны бы­ли рас­пре­де­лять зем­лю ме­ж­ду все­ми гра­ж­да­на­ми, ко­то­рые же­ла­ли об­ра­ба­ты­вать её сво­им тру­дом еди­но­лич­но, в со­ста­ве се­мьи или ар­те­ли. Вво­ди­лись пе­рио­дические пе­ре­де­лы зем­ли, ко­то­рые, в за­ви­си­мо­сти от ме­ст­ных ус­ло­вий, долж­ны бы­ли про­ис­хо­дить на ос­но­ва­нии тру­до­вой (по чис­лу ра­бот­ни­ков) или по­тре­би­тель­ской (по чис­лу едо­ков) норм. Декрет о земле вво­дил за­прет на при­ме­не­ние на­ём­но­го тру­да в сельском хозяйстве. Ус­та­нав­ли­вал, что «зем­ли ря­до­вых кре­сть­ян и ря­до­вых ка­за­ков не кон­фи­ску­ют­ся». Зе­мель­ные уча­ст­ки с вы­со­ко­куль­тур­ны­ми хо­зяй­ст­ва­ми, пи­том­ни­ки, кон­ные за­во­ды, пле­мен­ные ско­то­водческие хо­зяй­ст­ва и пти­це­фер­мы, а так­же весь хо­зяйственный ин­вен­тарь кон­фи­ско­ван­ных зе­мель пе­ре­да­ва­лись в ис­клю­чительное поль­зо­ва­ние го­су­дар­ст­ва или об­щин, в за­ви­си­мо­сти от их раз­ме­ра и зна­че­ния. Ес­ли в отдельных ме­ст­но­стях зем­ли бы­ло не­дос­та­точ­но, из­бы­точ­ное на­се­ле­ние под­ле­жа­ло пе­ре­се­ле­нию на сво­бод­ные зем­ли за счёт го­су­дар­ст­ва. Про­цесс кон­фи­ска­ции зе­мель на тер­ри­то­рии Ев­ропейской Рос­сии за­вер­шил­ся к январю 1918 года, а к вес­не за­кон­чи­лось их пе­ре­рас­пре­де­ле­ние ме­ж­ду но­вы­ми зем­ле­поль­зо­ва­те­ля­ми.

При­ня­то счи­тать, что пло­щадь кон­фи­ско­ван­ных по­ме­щичь­их, удель­ных, мо­на­стыр­ских и цер­ков­ных зе­мель со­ста­ви­ла свыше 160 миллионов га. Ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми бы­ло рас­пре­де­ле­но около 86% кон­фи­ско­ван­ной зем­ли, 11% зем­ли пе­ре­шло го­су­дар­ст­ву в фор­ме советских зем­ле­дельческих хо­зяйств, 3% - сельскохозяйственным ар­те­лям. Кре­сть­ян­ские на­де­лы в среднем уве­ли­чи­лись на 1/4-3/4 га, и по­это­му по-преж­не­му многие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва ис­пы­ты­ва­ли не­дос­та­ток зем­ли. Реа­ли­за­ция дек­ре­та при­ве­ла к ли­к­ви­да­ции по­ме­щичье­го зем­ле­вла­де­ния, вы­зва­ла сни­же­ние то­вар­но­сти сельского хозяйства, спо­соб­ст­во­ва­ла воз­ник­но­ве­нию труд­но­стей в снаб­же­нии го­ро­дов про­до­воль­ст­ви­ем.

При­ня­тие Декрета о земле по­зво­лило оформить пра­ви­тель­ст­вен­ный блок ме­ж­ду РСДРП(б) и ле­вых со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­ти­ей, реа­ли­за­ция дек­ре­та обес­пе­чи­ла под­держ­ку советской вла­сти со сто­ро­ны большей части кре­сть­ян в конце 1917 - 1-й половине 1918 годов (до на­ча­ла по­ли­ти­ки «во­ен­но­го ком­му­низ­ма») и ока­за­ла зна­чительное влия­ние на ис­ход Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов. Основные по­ло­же­ния Декрета о земле бы­ли кон­кре­ти­зи­ро­ва­ны в за­ко­не «О со­циа­ли­за­ции зем­ли» (1918), в Зе­мель­ном ко­дек­се РСФСР (1922) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)