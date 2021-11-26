АРТЁМ (Федор Андреевич Сергеев)

Партийный и государственный деятель.

Член РСДРП с 1901, большевик — с 1903, кандидат в члены ЦК в 1919—1920, член ЦК партии в 1917—1918, 1920—1921. В 1901—1902 — студент химического отделения Московского высшего технического училища, но за участие в студенческой демонстрации в феврале 1902 был арестован и подвергнут тюремному заключению. Осенью 1902 уехал для продолжения образования за границу, где в 1902—1903 был слушателем Русской выс­шей школы общественных наук в Париже, организованной М. М. Ковалевским . В апреле 1903 вернулся в Россию, принял активное участие в революции 1905—1907 на Украине и Урале. В марте 1907 в очередной раз арестован и в сентябре 1909 приговорен к ссылке на поселение. Летом 1910 бежал в Харбин, откуда перебрался сначала в Шанхай, а затем в Австралию. В эмиграции — председатель правления Русского эмигрантского союза, организатор социалистического клуба, основатель и редактор русской социал-демократической газеты «Австралийское эхо». Летом 1917 вернулся в Россию, где встал во главе харьковского комитета большевиков, а затем — обкома партии Донецко-Криворожского района. После октября 1917 возглавлял Харьковский военно-революционный комитет (ВРК). В декабре на I Всеукраинском съезде Советов в Харькове назначен народным секретарем торговли и промышленности в первом украинском советском правительстве. С февраля 1918 — председатель Совета народных комиссаров (СНК) и комиссар народного хозяйства Донецко-Криворожской Советской республики, а с сентября — председатель Всеукраинского центрального ВРК. В январе 1919 — заместитель председателя Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, в феврале — марте — заместитель председателя СНК и нарком советской пропаганды УССР. В период наступления Деникина командирован ЦК РКП(б) в Башкирскую АССР, а после его разгрома вернулся на работу в Донбасс. С середины 1920 привлекался к руководящей профсоюзной работе: в августе — ноябре в качестве председателя делегации советских профсоюзов совершил поездку за границу для установления связи с европейским профдвижением. По возвращении недолго работал секретарем Московского комитета партии, а в феврале 1921 стал председателем ЦК союза горнорабочих. Погиб во время крушения аэровагона на Московско-Курской ж. д. вместе с несколькими делегатами происходившего перед этим I конгресса Профинтерна (смотрите Красный интернационал профсоюзов ) при возвращении из поездки в подмосковный угольный район.

Сочинения:

Артем (Ф. А. Сергеев). Статьи, речи, письма. М., 1983.

Автор статьи: Орлов И.Б.