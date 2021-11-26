ВЕНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая наступательная операция Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны.

Началось наступление ударной группировки 3-го Украинского фронта, оказавшееся для противника внезапным. Прорвав оборону севернее Секешфехервара, войска 9-й и 4-й гвардейских армий начали продвигаться в западном и юго-западном направлениях. 19 марта в сражение была введена 6-я гвардейская танковая армия. 29 марта южнее озера Балатон перешли в наступление войска левого крыла 3-го Украинского фронта. Противник, используя многочисленные дефиле, узкие горные проходы, реки, оказывал упорное сопротивление наступавшим советским войскам. Тем не менее оборона врага была прорвана на всю глубину. Фронт Толбухина 2 апреля занял город Надьканижа — центр нефтеносного района Венгрии, а фронт Малиновского к исходу 4 апреля вышел на подступы к Вене. В период с 5 по 8 апреля 46-я армия 2-го Украинского фронта в районе Братиславы была переправлена на кораблях Дунайской военной флотилии на северный берег Дуная для действий в обход Вены с севера. 4-я гвардейская армия 3-го Украинского фронта получила задачу наступать на юго-восточную окраину австрийской столицы. Бои на ближних подступах к Вене и в самом городе проходили с 5 по 13 апреля и носили ожесточенный характер. Город обороняли 1-я механизированная, восемь танковых дивизий и до пятнадцати отдельных батальонов противника. В течение 5 апреля войска 3-го Украинского фронта не смогли сломить сопротивление врага и лишь незначительно продвинулись вперед. 6 апреля они нанесли одновременные удары с нескольких направлений: с юго-востока, с юго-запада, запада и северо-запада. 6 апреля, когда советские войска ворвались на окраины Вены, командующий 3-м Украинским фронтом обратился к населению города с призывом оставаться на местах, помогать советским воинам, не давать немцам разрушать город. После упорных боев 13 апреля советские войска овладели Веной. В результате успешных действий советских войск в Венской операции было завершено освобождение Венгрии и полностью очищена от врага восточная часть Австрии с ее столицей Веной. Германия лишилась важных нефтяных месторождений и крупного Венского промышленного района. В ходе наступления советские войска разгромили 32 дивизии противника, взяв при этом в плен 130 тыс. вражеских солдат и офицеров, а также захватив большое количество военной техники и вооружения. Балканская группировка немецких войск оказалась изолированной и вынуждена была поспешно отходить. Вступление Красной Армии в Австрию избавило австрийский народ от нацистского порабощения. Было положено начало возрождению австрийской государственности. В ходе боев советские войска потеряли 168 тыс. человек, из них 38,6 тыс. безвозвратно. В 1945 г. была учреждена медаль «За взятие Вены», которой было награждено более 268 тыс. советских воинов.

Исторические источники:

9 Мая 1945 года. М., 1970.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015