Освобождение Таллина 22 сентября 1944 года был освобожден Таллин – столица советской Эстонии. На чтение: 3 минуты

22 сентября 1944 года был освобожден Таллин – столица советской Эстонии. Летом 1944 года Эстония и Таллин являлись опорой северного фланга группы армий «Север». Удержание в своих руках южного берега Финского залива и островов Моонзундского архипелага позволяло немцам блокировать в базах советский Краснознаменный Балтийский флот, не давать выйти на простор Балтики и бить по морским перевозкам.

От плацдарма – к бегству

Наметившийся выход Финляндии из войны и успехи Красной армии в Белоруссии пошатнули эту казавшуюся стройной оборону Прибалтики. Однако до определенного момента Гитлер не желал даже слушать об отходе из Эстонии. Более того, даже когда положение ГА «Север» стало критическим, а выход финнов из войны — свершившимся фактом, Гитлер выдвинул план создания вокруг Таллина плацдарма с захватом островов в Финском заливе. Собственно, Таллинский плацдарм должны были оборонять фанатичные эсэсовцы из танкового корпуса Ф.Штайнера. Сохранение заслона против КБФ на выходе из Финского залива стало идеей фикс фюрера. Впрочем, десантная операция против финнов 14 сентября провалилась, и план рухнул сам собой.

Тем временем 9 сентября 1944 года в штабе ГА «Север» на картах отыгрывали отход из Эстонии. Операция получила условное наименование «Кенигсберг». Однако это звучало уже почти пораженчески и двусмысленно, до столицы Восточной Пруссии Красной армии оставалось идти не так долго, и наименование плана отхода сменили на «Астер». План пока оставался только пачкой бумаги, разрешения на отход от верховного командования командующий ГА «Север» Ф.Шернер не получил.

Начавшееся советское наступление заставило поторопиться. С двух сторон – от Нарвы и Тарту – на группировку немцев в Эстонии нацелились войска Ленинградского фронта Л.А.Говорова. Наиболее выгодное положение занимала 2-я ударная армия И.И.Федюнинского, ее наступление угрожало флангу и тылу армейской группы «Нарва». Уже в первый день нового советского наступления в Прибалтике, 14 сентября 1944 года, немецкие позиции были прорваны во многих местах. Ф.Шернер лично отправился в ставку фюрера, обрисовал масштабы неминуемой катастрофы и получил разрешение на отход. 17 сентября в наступление переходит 2-я ударная армия. 18 сентября 1944 года приказы на операцию «Астер» доводятся немецким командованием до войск. Часть спешно выводимых их Эстонии сил эвакуировалась морем через Таллин. Непосредственно район Таллина должна была оборонять сводная боевая группа генерал-майора Герока.

В ночь на 19 сентября 1944 года долгое время остававшийся неподвижным фронт советской 8-й армии оживает. Немцы, прикрываясь огнем артиллерии, начинают отход на запад. Советские части переходят к преследованию отступающего противника. Поначалу главным препятствием становятся минные поля, завалы и разрушенные мосты и дороги. Тем не менее уже 19 сентября 8-я армия проходит сразу 30 км. 125-я стрелковая дивизия двигается вдоль шоссе Нарва – Таллин. Чтобы не дать противнику закрепляться на промежуточных рубежах, формируются передовые отряды из посаженной на танки и самоходные орудия пехоты. Они были малочисленными, но подвижными, и эта подвижность обеспечивала успех и опережение противника в занятии важных рубежей.

Передовые отряды действуют

В один из таких отрядов входил 82-й отдельный тяжелый танковый полк подполковника Ф.Г.Гринева в составе 8 танков КВ, 10 английских Мк.IV «Черчилль» и 1 Т-26 (чудом уцелевшего «ветерана» еще довоенного производства). Причем, как показали дальнейшие события, Т-26 дошел до Таллина, отматывая десятки километров в сутки. В этом даже был некоторый символизм: когда-то Красная армия, истекая кровью, оставляла Прибалтику. Танки Т-26 тогда терпели неудачи, гибли в контрударах. Теперь одна из этих машин должна была вернуться победителем. Пехоту 125-й стрелковой дивизии сажали десантом на танки.

Вскоре к передовым отрядам 8-й армии присоединились наступающие на Таллин части 2-й ударной армии. Войска И.И.Федюнинского тоже перешли к преследованию противника. Их транспортом стала бронетехника 152-й танковой бригады (10 – Т-34, 3 – Т-70, 3 – СУ-76, 18 – Т-26), 1294-го самоходного артполка (13 – СУ-85, 1 – Т-34). Как видим, использование Т-26 в боях сентября 1944 года носило хотя и эпизодический характер, но не было каким-то единичным примером. На фронте под Ленинградом сохранилось немало танков 1941 года. Продвижению передовых отрядов на танках и САУ, несмотря на подрывы мостов, способствовала грамотная работа саперов. Столкнувшись с взорванным мостом, строили временный или быстро находили брод.

Вместе с советскими частями на Таллин двигался 8-й эстонский стрелковый корпус Л.А.Пэрна. Передовой отряд в корпусе был выделен из 7-й дивизии полковника К.А.Аликаса. Эстонский корпус приобрел немалый боевой опыт в составе Красной армии и хорошо держал темп.

Непосредственно на подступах к Таллину немцы даже уже не успевали взрывать мосты. Броском в 60-80 км передовые отряды 125-й стрелковой дивизии, 72-й стрелковой дивизии и 7-й дивизии эстонского стрелкового корпуса на бронетехнике 27-го и 82-го танковых полков, 1811-го самоходного полка и 152-й танковой бригады утром 22 сентября ворвались в город Таллин и полностью его заняли. На башне «Длинный Герман» взвился советский флаг.

Стремительность действий передовых отрядов также определялась их уверенным управлением и не только по радио. Как было записано в журнале боевых действий 8-й армии: «Взятие г. Таллина определено офицерами связи командования на самолетах По-2». Господство в воздухе позволяло практически безопасно летать на бипланах По-2 и доставлять донесения и приказы.

Охват с моря

Свою роль в освобождении столицы Эстонии сыграл и Балтийский флот. Вообще использование приморского фланга было для Красной армии стандартным приемом в ходе войны. В случае с Таллином дополнительным стимулом было предотвращение или хотя бы уменьшение масштабов разрушения портовых сооружений. Немцы обычно не жалели взрывчатки на уничтожение оставляемых объектов. 21 сентября десант морской пехоты на торпедных катерах занимает порт Кунда и гавань Локса в 30 морских милях от Таллина. На следующий день, преодолев боновое заграждение, катера с десантом морской пехоты вошли в порт и высадили десант в Минной гавани. Один из участников событий, корреспондент Н.Г.Михайловский вспоминал: «Морской вокзал со стеклянным потолком — краса и гордость Таллинского торгового порта — обрушился, точно под собственной тяжестью. Над ним плывут клубы дыма и кирпичной пыли. На пирсах – груды машин, они громоздятся одна на другую. Повсюду полыхают пожары и стелется густой едкий дым». В порту из воды торчали мачты затопленных судов. Морякам пришлось потратить немало усилий на разминирование и траление гавани и подступов к Таллину с моря.

В Таллине 8-й армией было взято около 400 человек пленных и богатые трофеи. Войскам, участвовавшим в освобождении Таллина, приказом ВГК от 22 сентября 1944 года объявлена благодарность, а в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.