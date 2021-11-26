ОСВЕНЦИМ

ОСВЕНЦИМ (польск. Oświᶒcim, нем. Auschwitz) - круп­ней­ший на­ци­ст­ский кон­цен­тра­ци­он­ный ла­герь и ла­герь смер­ти.

Со­сто­ял из 3 ла­ге­рей: Ос­вен­цим I (Ausch­witz I; слу­жил так­же административным цен­тром все­го ла­гер­но­го ком­плек­са), Ос­вен­цим II - Бир­ке­нау (Auschwitz II - Birkenau), или Бже­зин­ка, и Ос­вен­цим III - Мо­но­виц (Auschwitz III - Monowitz).

Ос­вен­цим I ос­но­ван 20.5.1940 года в бывших польских ка­зар­мах города Ос­вен­цим на тер­ри­то­рии ок­ку­пи­ро­ван­ной Гер­ма­ни­ей Поль­ши. При уст­рой­ст­ве ла­ге­ря с при­ле­гаю­щих тер­ри­то­рий площадью 40 км2 бы­ло вы­се­ле­но польское на­се­ле­ние. Пер­вые за­клю­чён­ные (728 по­ля­ков из города Тар­нув) бы­ли дос­тав­ле­ны в ла­герь 14.6.1940 года, в даль­ней­шем ко­ли­че­ст­во уз­ни­ков ко­леба­лось от 13 до 20 тысяч человек еди­но­вре­мен­но, боль­шин­ст­во из ко­то­рых со­став­ля­ли по­ля­ки и советские во­ен­но­плен­ные, сре­ди них так­же жен­щи­ны (от 1 тысячи в 1942 году до 6 тысяч в 1944 году). В Ос­вен­ци­ме I 3.9.1941 года был про­ве­дён пер­вый опыт по умер­щв­ле­нию лю­дей с по­мо­щью га­за «Ци­клон Б» (уби­ты 600 советских во­ен­но­плен­ных и 250 других уз­ни­ков). Здесь же осу­ще­ст­в­ля­лись в ши­ро­ких мас­шта­бах пре­ступ­ные медицинские экс­пе­ри­мен­ты над людь­ми. В январе - ию­не 1942 года при кре­ма­то­рии, дей­ст­во­вав­шем в Ос­вен­ци­ме I с но­ября 1940 года, бы­ли со­ору­же­ны 2 бун­ке­ра с 6 га­зо­вы­ми ка­ме­ра­ми, рас­счи­тан­ны­ми на унич­то­же­ние пар­тий за­клю­чён­ных до 2 тысяч человек ка­ж­дая.

В октябре 1941 года по рас­по­ря­же­нию Г. Гимм­ле­ра соз­дан ла­герь Ос­вен­цим II - Бир­ке­нау, пред­на­зна­чав­ший­ся в пер­вую оче­редь для унич­то­же­ния ев­ропейских ев­ре­ев в рам­ках «окон­ча­тель­но­го ре­ше­ния» еврейского во­про­са, а так­же других «не­пол­но­цен­ных» на­ро­дов, советских во­ен­но­плен­ных и «от­ра­бо­тан­но­го че­ло­ве­че­ско­го ма­те­риа­ла» из других под­раз­де­ле­ний ла­ге­ря. В Ос­вен­ци­ме II - Бир­ке­нау бы­ли по­строе­ны 4 кре­ма­то­рия и 10 га­зо­вых ка­мер, пред­на­зна­чен­ных для унич­то­же­ния в те­че­ние 5 ч до 10-12 тысяч человек. Ос­вен­цим III - Мо­но­виц соз­дан в октябре 1942 года и со­сто­ял из 45 «внеш­них ла­ге­рей», рас­по­ло­жен­ных главным образом в Си­ле­зии. Раб­ский труд уз­ни­ков это­го ла­ге­ря ис­поль­зо­вал­ся на промышленных пред­при­яти­ях и шах­тах, при­над­ле­жав­ших кон­цер­нам И.Г. Фар­бе­нин­ду­ст­ри, Крупп, Си­менс - Шук­керт и другим.

По различным дан­ным, от 75 до 90% лиц, дос­тав­ляв­ших­ся в ла­герь, сра­зу же на­прав­ля­лись на унич­то­же­ние (часть из них от­би­ра­лись ла­гер­ны­ми вра­ча­ми для про­ве­де­ния опы­тов и впо­след­ст­вии так­же умер­щв­ля­лись), ос­таль­ные по­лу­ча­ли ре­ги­ст­ра­ци­он­ные но­ме­ра и ис­поль­зо­ва­лись в ка­че­ст­ве бес­плат­ной ра­бо­чей си­лы, пре­имущественно в Ос­вен­ци­ме III - Мо­но­виц. Все­го чис­ло уз­ни­ков Освенцима, по­лу­чив­ших ре­ги­ст­ра­ци­он­ные но­ме­ра, со­став­ля­ет 405 тысяч человек (из них вы­жи­ли 65 тысяч человек; из 16 тысяч человек за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных советских во­ен­но­плен­ных - лишь 96 человек). Труд уз­ни­ков Освенцима при­но­сил зна­чительные до­хо­ды как германским кон­цер­нам, так и на­ци­ст­ско­му го­су­дар­ст­ву. Еже­год­но ла­герь пе­ре­чис­лял в каз­ну около 2 миллионов ма­рок. При­быль из­вле­ка­лась так­же из са­мо­го про­цес­са унич­то­же­ния лю­дей. У лиц, дос­тав­ляв­ших­ся в ла­герь, изы­ма­лись ба­гаж и лич­ные ве­щи, ко­то­рые сор­ти­ро­ва­лись и скла­ди­ро­ва­лись для по­сле­дую­щей реа­ли­за­ции; с уби­тых сни­ма­лись зуб­ные ко­рон­ки из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, у жен­щин сре­за­лись во­ло­сы; ос­тан­ки жертв по­сле сжи­га­ния пе­ре­да­ва­лись на хи­мические пред­при­ятия для про­из­вод­ст­ва удоб­ре­ний.

В Освенциме дей­ст­во­ва­ли груп­пы Со­про­тив­ле­ния, ко­то­рые ор­га­ни­зо­ва­ли 667 по­пы­ток по­бе­га уз­ни­ков (по различным дан­ным, от 150 до 300 бы­ли ус­пеш­ны­ми), в октябре 1944 года час­тич­но раз­ру­ши­ли один из кре­ма­то­ри­ев.

В конце 1944 года в ус­ло­ви­ях раз­вер­нув­ше­го­ся на­сту­п­ле­ния Крас­ной Ар­мии на­ци­ст­ское ру­ко­во­дство, пы­та­ясь скрыть сле­ды пре­сту­п­ле­ний, от­да­ло при­каз о де­мон­та­же га­зо­вых ка­мер, кре­ма­то­ри­ев и пол­ной ли­к­ви­да­ции Освенцима. 17.1.1945 года на­ча­лась эва­куа­ция пе­шим по­ряд­ком на тер­ри­то­рию Гер­ма­нии около 60 тысяч уз­ни­ков ла­ге­ря (в Освенциме ос­та­лись свыше 7,5 тысяч за­клю­чён­ных, ко­то­рые не мог­ли вы­дер­жать марш и под­ле­жа­ли унич­то­же­нию). Од­на­ко ли­к­ви­ди­ро­вать ла­герь и унич­то­жить ос­тав­ших­ся в нём уз­ни­ков на­цис­ты не ус­пе­ли. 27.1.1945 года в Освенцим во­шли час­ти 60-й ар­мии 1-го Украинского фрон­та.

Точ­ные дан­ные о чис­ле уз­ни­ков и жертв Освенцима от­сут­ст­ву­ют, по­сколь­ку ре­ги­ст­ра­ция лиц, на­прав­ляв­ших­ся на унич­то­же­ние, не ве­лась. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны на­зы­ва­лась циф­ра 4 миллиона человек. В по­сле­дую­щем чис­ло жертв ста­ли оце­ни­вать в 1,5 миллиона человек (из них 1,1 миллиона ев­ре­ев, 140 тысяч по­ля­ков, 20 тысяч цы­ган). Од­на­ко эти дан­ные час­то ос­па­ри­ва­ют­ся на ос­но­ва­нии ве­ще­ст­вен­ных до­ка­за­тельств: при ос­во­бо­ж­де­нии Освенцима толь­ко на 6 уце­лев­ших скла­дах бы­ло об­на­ру­же­но свыше 348,8 тысяч ком­плек­тов ниж­ней и верх­ней муж­ской оде­ж­ды, свыше 836,2 тысяч ком­плек­тов жен­ской и ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во дет­ской оде­ж­ды. 29 дру­гих скла­дов на­цис­ты ус­пе­ли сжечь.

На­ци­ст­ские пре­сту­п­ле­ния в Освенциме бы­ли пред­ме­том слу­ша­ний на Нюрн­берг­ских про­цес­сах 1945-1949 годов, а так­же на так называемых Ос­вен­цим­ских про­цес­сах (в Поль­ше, на­чи­ная с 1947 года, в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гре­ции и других стра­нах, а в 1960-1970-х годах - в Гер­ма­нии и Ав­ст­рии). Из 800 со­труд­ни­ков ад­ми­ни­ст­ра­ции, различных служб и ох­ра­ны ла­ге­ря (все­го гар­ни­зон СС в Освенциме в 1944 году на­счи­ты­вал 4,5 тысяч человек), пред­став­ших пе­ред су­дом, несколько де­сят­ков бы­ли при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни, ещё несколько де­сят­ков - к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию и сро­кам ли­ше­ния сво­бо­ды до 15 лет. Очень мно­гим чи­нам СС, слу­жив­шим в Освенциме, в том числе главному вра­чу ла­ге­ря Й. Мен­ге­ле, уда­лось скрыть­ся.

В 1947 году польское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло ре­ше­ние о пре­вра­ще­нии Освенцима в ме­мо­ри­ал (от­крыт в 1967 году). В 1979 году весь ком­плекс Освенцима вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия ЮНЕСКО. В 1958 году бывшими уз­ни­ка­ми Освенцима со­здан Ме­ж­ду­народный ос­вен­цим­ский комитет. С 1996 года день ос­во­бо­ж­де­ния Освенцима Крас­ной Ар­ми­ей (27 ян­ва­ря) от­ме­ча­ет­ся в Гер­ма­нии как День па­мя­ти жертв на­цио­нал-со­циа­лиз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)