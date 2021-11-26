МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 ГОДА
МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 ГОДА - наступательная операция советских войск 4-го Украинского фронта в Великой Отечественной войне, проведённая с целью разгромить группировку германских войск в районе г. Моравска-Острава (ныне Острава, Чехия) и овладеть важным промышленным районом.
Войска 4-го Украинского фронта (командующие - генерал армии И.Е. Петров, с 26 марта генерал армии А.И. Ерёменко; 1-я гвардия, 38-я, 18-я общевойсковые и 8-я воздушные армии, 31-й танковый и 1-й Чехословацкий армейский корпуса - всего 317 тыс. человек; 2,9 тыс. орудий и миномётов, 184 танка и САУ, 416 самолётов) к началу марта вышли на рубеж восточнее Жоры, Живец, Липтовски-Свети-Микулаш.
Противостоявшая советским войскам германская армейская группа «Хейнрици» (с 22 марта 1-я танковая армия; свыше 150 тыс. человек, 1,5 тыс. орудий и миномётов, 100 танков и штурмовых орудий, 120 самолётов) группы армий «Центр» (генерал-полковник, с 5 апреля генерал-фельдмаршал Ф. Шёрнер) опиралась на мощные оборонительные полосы и рубежи, оборудованные на горно-лесистой местности.
Наступление советских войск началось 10 марта.
Части 1-й и 38-й гвардейских армий в ходе ожесточённых боёв к 5 апреля продвинулись в направлении Моравска-Остравы до 40 км, войска 18-й армии - до 85 км, после чего Ставка Верховного Главнокомандования внесла изменения в первоначальный план: войскам 4-го Украинского фронта предстояло нанести главный удар в общем направлении на Оломоуц.
На направлении главного удара действовали 60-я общевойсковая армия (генерал-полковник П.А. Курочкин) с 31-м танковым корпусом (переданы из состава войск 1-го Украинского фронта 6 апреля), а также 1-я и 38-я гвардейские армии. Войска 4-го Украинского фронта 15 апреля возобновили наступление и, несмотря на ожесточённое сопротивление противника, перебросившего из резерва и с других участков фронта в полосу наступления 2 пехотные, 2 танковые и 1 моторизованную дивизии, 21 апреля вышли к внешнему оборонительному обводу Моравска-Остравы.
Части 60-й армии 22 апреля овладели г. Троппау (Опава), 30 апреля войска 1-й гвардии и 38-й армий при поддержке авиации и содействии 1-й Чехословацкой танковой бригады - г. Моравска-Острава, а войска 18-й армии - г. Жилина.
Лишившись мощного укреплённого района, противник уже не мог создать устойчивой обороны. Войска 4-го Украинского фронта вышли на подступы к Оломоуцу, к которому с юга продвигались соединения 2-го Украинского фронта. Под угрозой окружения германское командование вынуждено было начать отвод 1-й танковой армии из Моравска-Остравского промышленного района.
В результате Моравска-Остравской операции были созданы условия для продвижения советских войск в центральную часть Чехословакии.
За время операции потери составили: германских войск - свыше 100 тыс. убитых и свыше 150 тыс. пленных; советских войск - около 24 тыс. убитых и свыше 88,7 тыс. раненых; 1-го Чехославацкого армейского корпуса - свыше 1,5 тыс. убитых и раненых (за период с 12 по 30 апреля).