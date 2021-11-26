МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 ГОДА

МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 ГОДА - наступательная опе­ра­ция советских войск 4-го Украинского фрон­та в Великой Отечественной вой­не , про­ве­дён­ная с це­лью раз­гро­мить груп­пи­ров­ку германских войск в районе г. Мо­рав­ска-Ост­ра­ва (ны­не Ост­ра­ва, Че­хия) и ов­ла­деть важ­ным промышленным рай­оном.

Вой­ска 4-го Украинского фрон­та (ко­ман­дую­щие - генерал ар­мии И.Е. Пет­ров, с 26 мар­та генерал ар­мии А.И. Ерё­мен­ко ; 1-я гвардия, 38-я, 18-я об­ще­вой­ско­вые и 8-я воздушные ар­мии, 31-й тан­ко­вый и 1-й Че­хословацкий ар­мей­ский кор­пу­са - все­го 317 тыс. человек; 2,9 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 184 тан­ка и САУ, 416 са­мо­лё­тов) к на­ча­лу мар­та вы­шли на ру­беж вос­точ­нее Жо­ры, Жи­вец, Лип­тов­ски-Све­ти-Ми­ку­лаш.

Про­ти­во­сто­яв­шая советским вой­скам германская ар­мей­ская груп­па «Хейн­ри­ци» (с 22 мар­та 1-я тан­ко­вая ар­мия; свыше 150 тыс. человек, 1,5 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 100 тан­ков и штур­мовых ору­дий, 120 са­мо­лё­тов) груп­пы ар­мий «Центр» (генерал-полковник, с 5 апреля генерал-фельдмаршал Ф. Шёр­нер) опи­ра­лась на мощ­ные обо­ро­нительные по­ло­сы и ру­бе­жи, обо­ру­до­ван­ные на гор­но-ле­си­стой ме­ст­но­сти.

На­сту­п­ле­ние советских войск на­ча­лось 10 мар­та.

Час­ти 1-й и 38-й гвардейских ар­мий в хо­де ожес­то­чён­ных бо­ёв к 5 апреля про­дви­ну­лись в на­прав­ле­нии Мо­рав­ска-Ост­ра­вы до 40 км, вой­ска 18-й ар­мии - до 85 км, по­сле че­го Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния вне­сла из­ме­не­ния в пер­во­на­чаль­ный план: вой­скам 4-го Украинского фрон­та пред­стоя­ло на­нес­ти главный удар в об­щем на­прав­ле­нии на Оло­мо­уц.

На на­прав­ле­нии главного уда­ра дей­ст­во­ва­ли 60-я об­ще­вой­ско­вая ар­мия (генерал-полковник П.А. Ку­роч­кин) с 31-м тан­ко­вым кор­пу­сом (пе­ре­да­ны из со­ста­ва войск 1-го Украинского фрон­та 6 апреля), а так­же 1-я и 38-я гвардейские ар­мии. Вой­ска 4-го Украинского фрон­та 15 апреля во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние и, не­смот­ря на ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние про­тив­ни­ка, пе­ре­бро­сив­ше­го из ре­зер­ва и с других уча­ст­ков фрон­та в по­ло­су на­сту­п­ле­ния 2 пехотные, 2 тан­ко­вые и 1 мо­то­ри­зо­ван­ную ди­ви­зии, 21 апреля вы­шли к внеш­не­му обо­ро­нительному об­во­ду Мо­рав­ска-Ост­ра­вы.

Час­ти 60-й ар­мии 22 апреля ов­ла­де­ли г. Троп­пау (Опа­ва), 30 апреля вой­ска 1-й гвардии и 38-й ар­мий при под­держ­ке авиа­ции и со­дей­ст­вии 1-й Че­хословацкой тан­ко­вой бри­га­ды - г. Мо­рав­ска-Ост­ра­ва, а вой­ска 18-й ар­мии - г. Жи­ли­на.

Ли­шив­шись мощ­но­го ук­ре­п­лён­но­го рай­она, про­тив­ник уже не мог соз­дать ус­той­чи­вой обо­ро­ны. Вой­ска 4-го Украинского фрон­та вы­шли на под­сту­пы к Оло­мо­уцу, к ко­то­ро­му с юга про­двига­лись со­еди­не­ния 2-го Украинского фрон­та. Под уг­ро­зой ок­ру­же­ния германское ко­ман­до­ва­ние вы­ну­ж­де­но бы­ло на­чать от­вод 1-й тан­ко­вой ар­мии из Мо­рав­ска-Ост­рав­ско­го промышленного рай­она.

В ре­зуль­та­те Моравска-Остравской операции бы­ли соз­да­ны ус­ло­вия для про­дви­же­ния советских войск в центральную часть Че­хо­сло­ва­кии.

За вре­мя опе­ра­ции по­те­ри со­ста­ви­ли: германских войск - свыше 100 тыс. уби­тых и свыше 150 тыс. плен­ных; советских войск - около 24 тыс. уби­тых и свыше 88,7 тыс. ра­не­ных; 1-го Че­хославацкого ар­мей­ско­го кор­пу­са - свыше 1,5 тыс. уби­тых и ра­не­ных (за пе­ри­од с 12 по 30 апреля).

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