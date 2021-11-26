МАЛИНОВСКИЙ РОДИОН ЯКОВЛЕВИЧ
МАЛИНОВСКИЙ РОДИОН ЯКОВЛЕВЧИ - советский военный деятель, полководец, Маршал Советского Союза (1944 год), дважды Герой Советского Союза (1945, 1958 годы).
Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (1930 год). На военной службе с 1914 года. Воспитывался в семье кухарки, без отца. С 1911 года работал разнорабочим, затем подручным в галантерейном магазине.
В начале 1-й мировой войны добровольцем ушёл на фронт, воевал в составе пулемётной команды 256-го Елисаветградского пехотного полка на Западном фронте, награждён Георгиевским крестом 4-й степени (1915 год). С 1916 года в составе 1-й особой пехотной бригады российского экспедиционного корпуса во Франции. После Февральской революции 1917 года избран членом ротного комитета, в сентябре, в числе российских солдат, требовавших отправки на родину, арестован французскими властями и заключён в тюрьму. В конце 1917 года (по другим данным, в начале 1918 года) поступил в 1-й иностранный полк 1-й Марокканской дивизии французской армии, в составе которого воевал до окончания 1-й мировой войны.
В 1919 году вернулся в Россию и вступил в РККА. В Гражданскую войну 1917-1922 годов воевал в составе 27-й стрелковой дивизии на Восточном фронте против войск адмирала А.В. Колчака.
В 1923-1936 годы служил на различных командно-штабных должностях в РККА. В 1937-1938 годы военный советник в Испании, участвовал в боевых действиях на стороне республиканского правительства (смотри в статье Испанская революция 1931-1939 годов). В 1939-1941 годы на преподавательской работе в Военной академии им. М.В. Фрунзе.
С марта 1941 года командир 48-го стрелкового корпуса, во главе которого встретил Великую Отечественную войну на реке Прут. С августа 1941 года командующий 6-й армией Южного фронта, в декабре 1941 - июле 1942 годов - Южным фронтом. После расформирования фронта в августе - октябре 1942 года командующий 66-й общевойсковой армией, сражавшейся севернее Сталинграда (Волгоград; смотри в статье Сталинградская битва 1942-1943 годов), в октябре - ноябре заместитель командующего Воронежским фронтом. С ноября 1942 года командующий 2-й гвардейской армией, которая в декабре во взаимодействии с частями 5-й ударной и 51-й общевойсковой армий остановила, а затем разгромила войска германской группы армий «Дон», пытавшихся деблокировать окружённую под Сталинградом группировку противника. С февраля 1943 года командующий Южным, с марта - Юго-Западным (в октябре переименован в 3-й Украинский), а с мая 1944 года - 2-м Украинским фронтом. Войска под руководством Малиновского отличились при освобождении Правобережной Украины, а затем участвовали в боевых действиях на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.
В июле - октябре 1945 года командующий Забайкальским фронтом, войска которого в ходе советско-японской войны 1945 года нанесли главный удар по японской Квантунской армии (смотри в статье Маньчжурская операция 1945 года).
После окончания 2-й мировой войны Малиновский - командующий войсками Забайкальско-Амурского ВО (1945-1947 годы), главнокомандующий войсками Дальнего Востока (1947-1953 годы), командующий войсками Дальневосточного ВО (1953-1956 годы). С марта 1956 года 1-й заместитель министра обороны СССР и главнокомандующий Сухопутными войсками. С октября 1957 года министр обороны СССР, активный участник отстранения Н.С. Хрущёва с поста 1-го секретаря ЦК КПСС.
Урна с прахом погребена в Кремлёвской стене на Красной площади.
Награждён орденом «Победа» (1945 год), 5 орденами Ленина (1937 год и другие), 3 орденами Красного Знамени (1937 год и другие), 2 орденами Суворова 1-й степени (1943, 1944 годы), орденом Кутузова 1-й степени (1943 год) и другими.
Сочинения:
Бдительно стоять на страже мира. М., 1962;
Солдаты России. М., 1988.