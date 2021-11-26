ЛОГИНОВ ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1967).

Биография

Родился 10 (по новому стилю – 23) октября 1907 года в городе Гельсингфорсе (ныне – Хельсинки) в семье капельмейстера военного оркестра. В феврале 1926 года добровольцем поступил на службу в РККА. В том же году он окончил Ленинградскую ВТШЛ, а в 1928 году – Борисоглебскую ВАШЛ. Начало войны встретил командиром бомбардировочного авиаполка на Дальнем Востоке.

Великая Отечественная война

В начальный период войны полк Логинова был передислоцирован под Москву и подчинён Дальнебомбардировочной авиации РГК. С августа 1941 года — командир 51-й дальнебомбардировочной авиадивизии, с декабря – командир 1-й ночной тяжёлой бомбардировочной авиадивизии. Участвовал в обороне Ленинграда, боях под Воронежем.

С 1942 года служил заместителем командира, командиром 2-го гвардейского авиакорпуса ДД. С лета того же года — командир 2-го бомбардировочного авиакорпуса АДД. Под его командованием части этого корпуса наносили удары по врагу, нанеся ему огромные потери в боевой технике и живой силе. Лётчики бомбили скопления вражеских войск и военные объекты противника под Кёнигсбергом, Данцигом, Бухарестом, Будапештом, Берлином. К концу войны все части корпуса были преобразованы в гвардейские и отмечены государственными наградами.

Послевоенная жизнь

В июне 1945 года был переведён в Главную инспекцию (ГИ) ВВС на должность генерал-инспектора. В 1946 году окончил Высшую военную академию. Был начальником факультета, затем заместителем начальника академии. В 1954-1959 годах являлся заместителем Главнокомандующего ВВС – генерал-инспектором ГИ МО СССР.

С 1959 года Логинов возглавлял ГУ ГВФ. После создания летом 1964 года МГА СССР он стал первым министром. На время его руководства советским ГВФ приходятся крупные преобразования в системе гражданской авиации – расширялась сеть воздушных сообщений, развивались международные полёты. Была сильно укреплена материально-техническая база, устаревшие самолёты заменялись на новейшие реактивные машины. С мая 1970 года – в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Скончался 7 октября 1970 года.