БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную войну .

16 апреля-8 мая 1945 г. командующий союзными силами в Европе генерал Д. Эйзенхауэр отклонил настойчивую просьбу Монтгомери о выделении ему 10 дивизий для наступления на Берлин. Комитет начальников штабов, а затем и президент Ф. Рузвельт поддержали это решение. В Москве также шло интенсивное обсуждение планов удара на берлинском направлении. 1 апреля 1945 г. в Ставке Верховного Главнокомандования И. В. Сталин напрямую спросил вызванных туда командующих 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами маршалов Жукова и Конева : «Так кто же будет брать Берлин, мы или союзники?» — «Берлин будем брать мы,— ответил Конев,— и возьмем его раньше союзников». Жуков сказал, что это готовы сделать войска 1-го Белорусского фронта, который к тому времени имел достаточные силы и был нацелен на Берлин с кратчайшего расстояния. Детальная разработка Берлинской операции осуществлялась Генеральным штабом с участием командования и штабов 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

Наступление на Берлин назначалось на 16 апреля силами двух фронтов. 1-й Белорусский фронт должен был наносить главный удар с кюстринского плацдарма силами четырех общевойсковых и двух танковых армий. Ему предстояло преодолеть сильно укрепленную полосу немецкой обороны на Зееловских высотах. Перед 1 -м Украинским фронтом стояла задача нанести удар южнее Берлина и наступать в направлении реки Эльба на соединение с западными союзниками. Разграничительная линия между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами была доведена только до города Люббен (60 км юго-восточнее Берлина). Маршал И. С. Конев вспоминал, что при утверждении плана операции Сталин провел на карте разграничительную линию вплоть до Люббена, но дальше ее не повел. Возможно, в этом был негласный призыв к соревнованию. Три советских фронта (1 и 2-й Белорусские и 1-й Украинский), действовавшие на берлинском направлении, насчитывали в своем составе ок. 2,5 млн человек, 6200 танков, 7500 самолетов. Им противостояли немецкие группы армий «Висла» (командующий — генерал-полковник Хейнриц) и «Центр» (командующий — фельдмаршал Шернер) численностью всего 1 млн человек, 1500 танков и 3300 самолетов.

16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов перешли в наступление. 2-й Белорусский фронт (командующий — К. К. Рокоссовский ) начал наступление 18 апреля. Его действия также имели большое значение для взятия Берлина, поскольку прикрывали правый фланг советских ударных сил. Войска Жукова довольно быстро преодолели первую оборонительную полосу немцев. Однако по мере приближения к Зееловским высотам сопротивление противника стало возрастать. Здесь советские войска понесли особенно чувствительные потери. Лишь к исходу 21 апреля соединения 2-й гвардейской танковой, 3-й и 5-й ударных армий 1-го Белорусского фронта вышли на северо-восточную окраину Берлина. Часть войск фронта, обойдя город с севера, продвигалась к Эльбе. Войска 1-го Украинского фронта маршала И. С. Конева встречали на пути своего продвижения несколько меньшее сопротивление. Уже к исходу 18 апреля войска фронта завершили прорыв Нейсенского рубежа обороны, форсировали реку Шпрее и обеспечили условия для окружения Берлина с юга. В то же время Конев нацеливал командующих 3-й и 4-й гвардейских танковых армий генералов П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшенко непосредственно на германскую столицу.

20 апреля Конев и Жуков направили своим соединениям практически одинаковые приказы: «Первыми ворваться в Берлин». Однако быстрее это удалось сделать маршалу Коневу. Уже 22 апреля его штаб докладывал Сталину, что «3-я гвардейская танковая армия Рыбалко передовыми бригадами ворвалась в южную часть Берлина и к 17.30 ведет бой за Тельтов и в центре Ланквиц». В это время немецкое командование предприняло последнюю отчаянную попытку спасти положение под Берлином. Гитлер приказал повернуть 12-ю армию генерала Венка, ранее предназначавшуюся для действий против американских войск, на восток — против 1-го Украинского фронта. Но войска Конева отразили контрудар противника и приступили к его уничтожению. 24 апреля ударные соединения советских фронтов, соединившись в районе Бранденбурга, замкнули кольцо окружения немецких войск в Берлине, а 25 апреля войска 1-го Украинского фронта встретились на Эльбе с войсками 12-й американской группы армий генерала О. Брэдли. В самом Берлине германские войска продолжали упорно сражаться. Прорыв 1-го Украинского фронта к Берлину привел к тому, что часть его сил, ведущих уличные бои, оказалась в тылу ударных подразделений 1-го Белорусского фронта. Все это вызвало некоторую неразбериху, которая грозила потерями от огня собственных войск. В связи с этим Генштаб распорядился отвести из Берлина войска Конева и заменить их войсками Жукова. Коневу ничего не оставалось делать, как подчиниться приказу.

29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 30 апреля разведчики 150-й стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария водрузили красное знамя над рейхстагом. Имперская канцелярия была взята штурмом. В тот же день, 30 апреля, не дожидаясь, пока советские солдаты ворвутся в бункер, расположенный на территории имперской канцелярии, покончил жизнь самоубийством А. Гитлер. Покончил жизнь самоубийством и министр пропаганды И. Геббельс . 2 мая сопротивление противника полностью прекратилось. Остатки берлинского гарнизона во главе с начальником обороны города генералом Г. Вейдлингом сдались в плен.

С падением Берлина Германия утратила способность к организованному сопротивлению. Лишь в Чехословакии немецкие войска некоторое время продолжали вести боевые действия. Чтобы покончить с этой группировкой, часть сил 1-го Украинского фронта была брошена в район Праги (см. Пражская операция ). 3 мая Жуков осматривал имперскую канцелярию и рейхстаг, на внутренней стороне которого, как и многие советские воины, поставил свой автограф. А через несколько дней, в ночь на 9 мая, маршал Жуков вместе с представителями английского, американского и французского командования принял в Карлсхорсте (пригороде Берлина) безоговорочную капитуляцию германских войск . Война в Европе была окончена.

Потери советских войск в Берлинской операции были очень значительны: было убито и ранено более 350 тыс. человек. Из них безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести) составили 78 тыс. человек. Еще большими были потери противника. Перестала существовать целая немецкая группировка числом ок. 1 млн человек. Примерно 150 тыс. человек было убито, остальные взяты в плен или успели уйти на запад.

Исторические источники:

Батон П. И. Операция «Одер». М., 1965;

Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002;

Конев И. С. Сорок пятый. Изд. 2-е. М., 1974.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015