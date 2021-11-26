Балатонская операция 1945

— оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта, проведенная 6—15 марта в районе оз. Балатон (Венгрия) с целью отражения контрнаступления немецких войск. В середине февраля 1945 2-й Украинский фронт (командующий маршал Р. Я.Малиновский) и 3-й Украин­ский фронт (командующий маршал Ф. И. Толбухин) завершили разгром окруженной ими крупной группировки противника в Будапеште и приступили к подготовке нового наступления на венском направлении. Одновременно командование противостоявшей им немецкой группы армий «Юг» начало сосредоточение крупных сил в районе оз. Балатон для контрнаступления против 3-го Украинского фронта. Из Арденн в Венгрию была переброшена 6-я танковая армия СС, оснащенная новейшими типами танков. Всего против 3-го Украинского фронта противник сосредоточил более 430 тыс. солдат и офицеров, более 5600 орудий и минометов, около 900 танков и штурмовых орудий. Цель этой группировки противника заключалась в том, чтобы предотвратить советское наступление в Австрию и южные районы Германии. В составе 3-го Украинского фронта, включая болгарские соединения, было 407 тыс. чел., а по количеству танков и штурмовых орудий войска фронта уступали немцам более чем в два раза. Наступление немецких войск началось в ночь на 6 марта. Главный удар они наносили между оз. Веленце и Балатон. Задача советских войск заключалась в том, чтобы обескровить в ходе обороны ударную группировку противника, а затем перейти в контрнаступление с целью ее разгрома. Ожесточенные бои продолжались 10 суток. С обеих сторон в них участвовало свыше 800 тыс. чел., более 12,5 тыс. орудий и минометов, около 1300 танков и штурмовых орудий и более 1800 самолетов. Противник вклинился в оборону советских войск южнее оз. Веленце на 12 км, а западнее канала Шарвиз — до 30 км. Потеряв свыше 40 тыс. чел., около 500 танков и штурмовых орудий, 300 орудий и минометов, немецкие войска 15 марта прекратили наступление и перешли к обороне. 16—18 марта 2-й и 3-й Украинские фронты сломили их оборону и развернули успешное наступление на Вену.