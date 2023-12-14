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19.06.2026
Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки
Почему Советскому Союзу не предложили присоединиться к Потсдамской декларации?
Из-за стремления США не допустить расширения советского влияния в послевоенной Японии.
Поскольку Япония сама обратилась к СССР с предложением сепаратного мира.
Чтобы сохранить возможность испытания атомного оружия на японских городах до капитуляции Японии.
Вследствие личной неприязни между Сталиным и новым президентом Трумэном.
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