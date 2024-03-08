ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС 1946–1948

Токи́йский процéсс 1946–1948 — судебный процесс над главными японскими военными преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 по 12 ноября 1948. Одно из двух, наряду с Нюрнбергским процессом 1945 – 1946 , крупных судебных разбирательств, состоявшихся по итогам Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 .

Истоки процесса следует искать в п. 10 Потсдамской декларации глав правительств США, Великобритании и КНР от 26 июля 1945, провозглашавшей: «…все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над нашими пленными, должны понести суровое наказание». Организационной формой процесса выступил Международный военный трибунал для Дальнего Востока для справедливого и быстрого суда и наказания главных военных преступников (Трибунал). Он был создан на основании Прокламации верховного командующего союзных держав в Японии генерала Д. Макартура (19 января 1946), которому была подчинена власть императора и японского правительства по Акту о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 (Акт).

15 февраля 1946 приказом Макартура были назначены 9 членов Трибунала из числа лиц, предложенных государствами, подписавшими Акт (Австралия, Канада, КНР, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Великобритания, США и СССР), а также из Индии и Филиппин. СССР представлял генерал-майор юстиции И. М. Зарянов. Председателем Трибунала был назначен австралийский судья У. Уэбб, а главным обвинителем — прокурор из США Дж. Кинан. Обвинители из союзных государств формально являлись дополнительными обвинителями, включая обвинителя от СССР С. А. Голунского (в октябре 1946 заменен на А. Н. Васильева).

Обвинительное заключение вручили подсудимым 29 апреля 1946. Суду предавались 28 обвиняемых из высшего военного и политического руководства милитаристской Японии во главе с Х. Тодзио . В ходе процесса двое обвиняемых ушли из жизни, а один был признан невменяемым. Подсудимым инкриминировались три группы преступлений по международному праву: преступления против мира, военные преступления, предусмотренные конвенциями (преступления против законов и обычаев вой­ны), а также преступления против человечности. Вслед за Нюрнбергским на Т. п. использовалась доктрина «совместного плана или заговора»: все участники последнего (независимо от того, руководителями, организаторами, подстрекателями или пособниками они являлись) несли ответственность за все деяния, совершенные любым лицом при выполнении подобных планов (ст. 5 Устава Трибунала).

Сутью обвинений было то, что, начиная с 1928, все подсудимые вместе с правителями нацистской Германии и фашистской Италии составили заговор и с целью господства агрессивных стран над остальным миром совершали или поощряли названные преступления. Отдельный блок обвинений составили агрессивные вой­ны, ведшиеся Японией против США, КНР, Британского содружества наций, Филиппин, Франции, Сиама, СССР и МНР. Подчеркивалось, что многие годы внутренняя и внешняя политика Японии находилась под влиянием и руководством преступной милитаристской клики.

В ходе Т. п. были изучены 4335 вещественных доказательств, дали показания 419 свидетелей. Подсудимые пользовались широкими процессуальными правами. Каждый имел японского и американского защитников, рабочими языками были английский и японский, подсудимые были вправе непосредственно или через защитника вести защиту, включая право допрашивать любого свидетеля, заявлять ходатайства и т. д.

Приговор оглашался 4–12 ноября 1948. 7 обвиняемых были приговорены к смертной казни, один — к 20 годам, еще один — к 7 годам тюремного заключения и остальные — к пожизненному лишению свободы. По ст. 11 Сан-Францисского мирного договора 1951 Япония полностью признала приговор Трибунала. Но все лица, отбывавшие наказание по состоянию на 7 апреля 1958, были освобождены, двое (М. Сигэмицу и О. Кая) вернулись в большую политику. В 1978 имена Тодзио и еще 13 военных преступников скрытно внесли в канонизированные списки японцев, погибших на полях сражений, которые хранятся в синтоистском храме Ясукуни.

Материалы Т. п., включая официальный текст приговора, полностью никогда не публиковались на русском языке.

Лит .: Николаев А. Н. Токио: суд народов. М., 1990; Релинг Б., Кассезе А. За кулисами Токийского процесса / Пер. А. П. Евсеева. Харьков, 2015; Звягинцев А. Ветер возмездия. М., 2022. А. П. Евсеев.