ПОДОПЕЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ПОДОПЕЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - не­са­мо­уп­рав­ляю­щие­ся тер­ри­то­рии, на­хо­дя­щие­ся под управ­ле­ни­ем су­ве­рен­ных го­су­дарств.

Международная система опеки учреждена ООН по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны для уп­равления рядом территорий («тер­ри­то­рии под опекой») и наблюдения за ни­ми. Пришла на смену созданной Ли­гой На­ций сис­те­ме ман­да­тов (смотреть в статье Ман­датные территории), и её основной целью стало обеспечение условий для до­сти­же­ния подопечной территории самоуправления или незави­си­мости либо в качестве самостоятельных го­сударств, либо путём объединения с со­сед­ними независимыми государствами. За­да­чи системы опеки: укрепление меж­ду­народного мира и безопасности, спо­соб­ст­во­ва­ние прогрессу населения подопечных территорий и поощрение уважения прав человека и основных сво­бод. Со­глас­но статье 77 Ус­та­ва ООН, сис­те­ма опе­ки рас­про­стра­ня­ет­ся на та­кие тер­ри­то­рии, ко­то­рые бы­ли вклю­че­ны в неё со­гла­ше­ния­ми об опе­ке, а имен­но: 1) тер­ри­то­рии, на­хо­див­шие­ся под ман­да­том Ли­ги На­ций; 2) тер­ри­то­рии, от­торг­ну­тые от по­бе­ж­дён­ных го­су­дарств в ре­зуль­та­те 2-й ми­ро­вой вой­ны; 3) про­чие тер­ри­то­рии, доб­ро­воль­но вклю­чён­ные в сис­те­му опе­ки го­су­дар­ст­ва­ми, ра­нее осу­ще­ст­в­ляв­ши­ми над ни­ми свой су­ве­ре­ни­тет. Ус­ло­вия опе­ки для ка­ж­дой тер­ри­то­рии, вклю­чае­мой в сис­те­му опе­ки, оп­ре­де­ля­лись со­гла­ше­ния­ми ме­ж­ду не­по­сред­ст­вен­но за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми и ут­вер­жда­лись Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей в от­но­ше­нии обыч­ных тер­ри­то­рий (статья 85) или Со­ве­том Безо­пас­но­сти в от­но­ше­нии стра­те­гических рай­онов (статья 83). Функ­ции по на­блю­де­нию за управ­ле­ни­ем подопечными территориями воз­ло­же­ны на Со­вет по опе­ке, со­стоя­щий из 5 го­су­дарств - чле­нов ООН: Российская Фе­де­ра­ция, КНР, США, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция. Ус­тав ООН (статья 73) на­лагает на го­су­дар­ст­ва, ко­то­рые не­сут или при­ня­ли на се­бя от­вет­ст­вен­ность за управ­ле­ние подопечными территориями, ряд обя­за­тельств, в ча­ст­но­сти обес­пе­чи­вать их по­ли­тическую, эко­но­мическую и со­ци­аль­ный про­гресс и про­гресс в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния, спра­вед­ли­вое об­ра­ще­ние с ни­ми и за­щи­ту их от зло­упот­реб­ле­ний; раз­ви­вать са­мо­управ­ле­ние, учи­ты­вать долж­ным об­ра­зом по­ли­тические стрем­ле­ния этих на­ро­дов и по­мо­гать им в про­грес­сив­ном раз­ви­тии их сво­бод­ных по­ли­тических ин­сти­ту­тов в со­от­вет­ст­вии со спе­ци­фическими об­стоя­тель­ст­ва­ми, при­су­щи­ми ка­ж­дой подопечной территории и её на­ро­дам, и с их раз­ны­ми сту­пе­ня­ми раз­ви­тия. В со­от­вет­ст­вии с ман­да­том ООН управ­ляю­щи­ми стра­на­ми бы­ли Ав­ст­ра­лия, Бель­гия, Да­ния, Фран­ция, Ита­лия, Ни­дер­лан­ды, Но­вая Зе­лан­дия, Пор­ту­га­лия, ЮАР, Ис­па­ния, Ве­ли­ко­брита­ния и США. По­след­няя подопечная территория - Па­лау об­ре­ла не­зави­си­мость 1.10.1994 года. В свя­зи с этим 1.11.1994 года Со­вет по опе­ке при­ос­та­но­вил свою дея­тель­ность, а его сес­сии со­би­ра­ют­ся по ме­ре не­об­хо­ди­мо­сти.

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