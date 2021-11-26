ПОДОПЕЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ПОДОПЕЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - несамоуправляющиеся территории, находящиеся под управлением суверенных государств.
Международная система опеки учреждена ООН после 2-й мировой войны для управления рядом территорий («территории под опекой») и наблюдения за ними. Пришла на смену созданной Лигой Наций системе мандатов (смотреть в статье Мандатные территории), и её основной целью стало обеспечение условий для достижения подопечной территории самоуправления или независимости либо в качестве самостоятельных государств, либо путём объединения с соседними независимыми государствами. Задачи системы опеки: укрепление международного мира и безопасности, способствование прогрессу населения подопечных территорий и поощрение уважения прав человека и основных свобод. Согласно статье 77 Устава ООН, система опеки распространяется на такие территории, которые были включены в неё соглашениями об опеке, а именно: 1) территории, находившиеся под мандатом Лиги Наций; 2) территории, отторгнутые от побеждённых государств в результате 2-й мировой войны; 3) прочие территории, добровольно включённые в систему опеки государствами, ранее осуществлявшими над ними свой суверенитет. Условия опеки для каждой территории, включаемой в систему опеки, определялись соглашениями между непосредственно заинтересованными государствами и утверждались Генеральной Ассамблеей в отношении обычных территорий (статья 85) или Советом Безопасности в отношении стратегических районов (статья 83). Функции по наблюдению за управлением подопечными территориями возложены на Совет по опеке, состоящий из 5 государств - членов ООН: Российская Федерация, КНР, США, Великобритания и Франция. Устав ООН (статья 73) налагает на государства, которые несут или приняли на себя ответственность за управление подопечными территориями, ряд обязательств, в частности обеспечивать их политическую, экономическую и социальный прогресс и прогресс в области образования, справедливое обращение с ними и защиту их от злоупотреблений; развивать самоуправление, учитывать должным образом политические стремления этих народов и помогать им в прогрессивном развитии их свободных политических институтов в соответствии со специфическими обстоятельствами, присущими каждой подопечной территории и её народам, и с их разными ступенями развития. В соответствии с мандатом ООН управляющими странами были Австралия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, ЮАР, Испания, Великобритания и США. Последняя подопечная территория - Палау обрела независимость 1.10.1994 года. В связи с этим 1.11.1994 года Совет по опеке приостановил свою деятельность, а его сессии собираются по мере необходимости.