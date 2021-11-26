ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН; англ. United Nations (UN), франц. Organisation des Nations unies (ONU), исп. Organizacion de las Naciones Unidas (ONU))
Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.
Предшественница ООН – Лига Наций. Основы деятельности организации и её структура разрабатывались в годы 2-й мировой войны странами антигитлеровской коалиции, за которыми закрепилось назв. Объединённые Нации. Важнейшими этапами на пути создания ООН были Московское совещание министров иностр. дел СССР, США и Великобритании 1943 (см. Московские совещания 1941–43), Думбартон-Окс конференция 1944, Крымская (Ялтинская) конференция 1945. Устав ООН утверждён на Сан-Францисской конференции 1945 и подписан представителями 51 государства (СССР ратифицировал Устав 20.8.1945). Дата вступления Устава в силу (24 окт.) отмечается ежегодно как День Организации Объединённых Наций. На 1.1.2013 в ООН входит 193 государства. Штаб-квартира – в Нью- Йорке; имеются отделения в Женеве, Вене и Найроби. Офиц. языки: англ., араб., исп., кит., рус. и французский.
Цели ООН: поддержание мира и безопасности на планете; развитие дружественных отношений между странами; сотрудничество в разрешении междунар. проблем и в обеспечении уважения прав человека; согласование действий разных стран.
Гл. органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономич. и социальный совет, Совет по опеке, Междунар. суд и Секретариат.
Генеральная Ассамблея (ГА) состоит из всех членов ООН. Каждый из членов ООН имеет не более 5 представителей в ГА. Каждый член ГА имеет один голос. В соответствии с Уставом ООН ГА уполномочивается обсуждать любые вопросы или дела в пределах Устава или относящиеся к полномочиям и функциям любого из органов, предусмотренных Уставом, и давать рекомендации членам ООН или Совету Безопасности по любым таким вопросам или делам. ГА уполномочивается рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания междунар. мира и безопасности, в т. ч. принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений; обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию междунар. мира и безопасности. ГА может обращать внимание Совета Безопасности на ситуации, которые могли бы угрожать междунар. миру и безопасности. Решения ГА по важным вопросам принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомендации в отношении поддержания междунар. мира и безопасности, выборы непостоянных членов Совета Безопасности, членов Экономич. и социального совета, членов Совета по опеке, приём новых членов в ООН, приостановление прав и привилегий членов ООН, исключение из неё, а также вопросы, относящиеся к функционированию системы опеки, и бюджетные вопросы. Решения по др. вопросам, включая определение дополнит. категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в две трети голосов, принимаются простым большинством присутствующих и участвующих в голосовании. Бюджет ООН формируется за счёт средств государств- членов и утверждается ГА. Расчёт членских взносов производится на основе критерия платёжеспособности страны (с учётом величины ВНП и ряда корректировок, в т. ч. корректировок на внешнюю задолженность и уровень дохода на душу населения). Член ООН, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в ГА, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. ГА может, однако, разрешить такому члену ООН участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам. ГА собирается на очередные ежегодные сессии и на такие спец. сессии, которые могут потребовать обстоятельства. Спец. сессии созываются Генеральным секретарём по требованию Совета Безопасности или большинства членов ООН. Для организации работы ГА созданы 6 гл. комитетов: Первый к-т (вопросы разоружения и междунар. безопасности), Второй к-т (экономич. и финансовые вопросы), Третий к-т (социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры), Четвёртый к-т (специальные политич. вопросы и вопросы деколонизации), Пятый к-т (адм. и бюджетные вопросы) и Шестой к-т (правовые вопросы), а также Генеральный к-т (выносит рекомендации относительно утверждения повестки дня, распределения пунктов повестки дня и организации работы) и К-т по проверке полномочий.
Совет Безопасности (СБ) состоит из 15 членов ООН. Пять из них (Китай, Франция, РФ как продолжатель СССР, Великобритания и США) являются постоянными членами СБ. 10 непостоянных членов СБ избирает Генеральная Ассамблея на 2 года, уделяя должное внимание в первую очередь степени участия членов ООН в поддержании междунар. мира и безопасности и в достижении др. целей орг-ции, а также справедливому географич. распределению. Каждый член СБ имеет одного представителя. На СБ возложена гл. ответственность за поддержание междунар. мира и безопасности и при исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, он действует от имени членов ООН. Каждый член СБ имеет один голос. Решения СБ по вопросам процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса 9 его членов. Решения СБ по всем др. вопросам считаются принятыми, когда за них поданы голоса 9 его членов, включая совпадающие голоса всех постоянных членов СБ, причём сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения. СБ организуется таким образом, чтобы он мог функционировать непрерывно. Его заседания могут происходить не только в месте пребывания ООН, но и во всяком другом месте, которое, по мнению СБ, более способствует его работе. СБ уполномочивается расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к междунар. трениям или вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию междунар. мира и безопасности. СБ определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и даёт рекомендации или решает, какие меры следует предпринять для поддержания или восстановления междунар. мира и безопасности. СБ уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруж. сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от членов ООН применения этих мер (могут включать полный или частичный перерыв экономич. отношений, ж.-д., морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио- или др. средств сообщения, а также разрыв дипломатич. отношений). Если СБ сочтёт, что эти меры могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления междунар. мира и безопасности (демонстрации, блокаду и др. операции воздушных, морских или сухопутных сил членов ООН). Для этого в распоряжение СБ члены ООН предоставляют необходимые вооруж. силы, помощь и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода.
Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) состоит из 54 членов ООН, избираемых Генеральной Ассамблеей. 18 членов ЭКОСОС избираются ежегодно сроком на 3 года. Каждый из его членов имеет одного представителя. ЭКОСОС уполномочивается: предпринимать исследования и составлять доклады по междунар. вопросам в области экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и подобным вопросам или побуждать к этому других, а также давать рекомендации по любому из этих вопросов Генеральной Ассамблее, членам ООН и заинтересованным специализир. учреждениям; давать рекомендации в целях поощрения уважения и соблюдения прав человека и осн. свобод для всех; подготавливать для представления Генеральной Ассамблее проекты конвенций по вопросам, входящим в его компетенцию; созывать междунар. конференции по вопросам, входящим в его компетенцию; согласовывать деятельность специализир. учреждений; принимать надлежащие меры для получения от специализир. учреждений регулярных докладов; представлять Совету Безопасности информацию и, по предложению Совета Безопасности, обязан ему помогать. ЭКОСОС должен выполнять также др. функции, какие могут быть возложены на него Генеральной Ассамблеей. Каждый член ЭКОСОС имеет один голос. Решения принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих и участвующих в голосовании. ЭКОСОС состоит из 5 региональных комиссий: Европ. экономич. комиссии, Экономич. и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, Экономич. и социальной комиссии для Зап. Азии, Экономич. комиссии для Африки, Экономич. комиссии для Лат. Америки и Карибского бассейна.
При создании междунар. системы опеки был учреждён Совет по опеке в качестве одного из гл. органов ООН, на который была возложена задача по наблюдению за управлением подопечными территориями, подпадающими под систему опеки. Гл. цели системы заключались в содействии улучшению положения населения подопечных территорий и их прогрессивному развитию в направлении к самоуправлению или независимости. Совет по опеке состоит из пяти постоянных членов Совета Безопасности. Цели системы опеки были достигнуты, когда все подопечные территории достигли самоуправления или независимости либо в качестве самостоят. государств, либо посредством объединения с соседними независимыми странами. Совет по опеке приостановил свою работу 1.11.1994 после того, как последняя подопечная территория – Палау – обрела независимость.
Международный суд ООН – гл. судебный орган орг-ции.
Секретариат состоит из Генерального секретаря – гл. адм. должностного лица ООН и такого персонала, который может потребоваться для орг-ции. Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Поэтому любой из пяти постоянных членов Совета Безопасности может наложить вето на предлагаемую кандидатуру. Генеральный секретарь представляет Генеральной Ассамблее ежегодный отчёт о работе ООН; привлекает внимание Совета Безопасности к любой проблеме, которая, по его мнению, может создавать угрозу для междунар. мира; предлагает Генеральной Ассамблее или любым др. органам ООН вопросы для обсуждения; действует в качестве арбитра в спорах между государствами-членами. Одним из наиболее важных направлений деятельности Генерального секретаря является оказание им «добрых услуг» – осуществление шагов, предпринимаемых как публично, так и в конфиденциальном порядке на основе его независимости, беспристрастности и добросовестности для предотвращения возникновения, эскалации или расширения масштабов междунар. споров. Персонал Секретариата назначается Генеральным секретарём. Надлежащий персонал выделяется для постоянной работы в ЭКОСОС, в Совет по опеке и, по мере надобности, в др. органы ООН. Этот персонал составляет часть Секретариата.
В целях развития сотрудничества между государствами в отд. сферах действуют специализир. учреждения ООН.
Автор статьи: К. А. Бекяшев.