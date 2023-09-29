Ню́рнбергский проце́сс 1945–1946

Ню́рнбергский проце́сс 1945–1946 — основной процесс над главными военными преступниками нацистской Германии, проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 во Дворце юстиции в Нюрнберге. К ответственности были привлечены 24 военных преступника и ряд организаций. Еще 8 августа 1945 страны-­победительницы заключили соглашение об организации суда над военными преступниками, был принят устав Международного военного трибунала (МВТ). МВТ состоял на паритетных началах из четырех членов и их заместителей: главный судья Дж. Лоренс (Великобритания), И. Т. Никитченко (заместитель председателя Верховного суда СССР), Ф. Биддл (член Верховного суда США), А. де Вабр (профессор Сор­бонны). Также при трибунале работали отдельные комитеты. В обязанности комитета по расследованию дел и обвинению главных военных преступников входило расследование и представление необходимых доказательств, подготовка обвинительного заключения, проведение допросов и пр. Обвиняемым вменялись преступления против мира (участие в планировании, развязывании войн, в том числе в нарушении международных договоров и пр.), против человечности (истреблении людей по политическим, религиозным, расовым мотивам, осуждение без суда и следствия, применение пыток и пр.), совершении военных преступлений (нарушение законов вой­ны, убийство, истязания гражданского населения, военнопленных и пр.) и заговор с целью совершения преступлений. Всего состоялось 403 открытых заседания, процесс шел на четырех языках — русском, английском, французском и немецком — и широко освещался прессой. Было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено свыше 300 письменных показаний и около 3 тыс. документов. Обвинительный акт был передан обвиняемым 18 октября 1945, и им была предоставлена возможность защищаться лично или при помощи адвоката. 30 сентября — 1 октября 1946 был вынесен приговор. Руководство Национал-­социалистической рабочей партии (НСДАП), ее охранные отряды (СС), служба безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо) — были объявлены преступными организациями. 12 человек были приговорены к смертной казни через повешение — Г. Геринг , Э. Кальтенбруннер, И. фон Риббентроп , В. Кейтель , А. Розенберг, А. Йодль, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, Ф. Заукель, А. Зейсс-­Инкварт, М. Борман (заочно), семеро к различным срокам заключения в берлинской тюрьме Шпандау: к пожизненному заключению — Р. Гесс , В. Функ, Э. Редер; к 20 годам заключения — Б. фон Ширах, А. Шпеер; к 15 годам — К. фон Нейрат; к 10 — К. Дёниц. Г. Фриче, Ф. фон Папен и Г. Г. Я. Шахт были оправданы. Приговор был приведен в исполнение 16 октября 1946 (Г. Геринг покончил с собой перед казнью). Судебное разбирательство подобного масштаба происходило впервые, разработанные на нем организационные процедуры заложили основу международного уголовного права и судопроизводства. Вслед за Н. п. вплоть до 1949 состоялись еще 12 процессов над военными преступниками — всего были привлечены к суду 185 человек. По решению ООН постановления Н. п. не имеют срока давности.

Ист .: Нюрнбергский процесс. В 8 т. М., 1987–1999.

Лит. : Лебедева Н. С. Подготовка Нюрнбергского процесса. М., 1975; Уроки Нюрнберга и проблемы международной законности. М., 2007. Л. А. Садова.