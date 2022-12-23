МАЛИНОВСКИЙ, РОДИОН ЯКОВЛЕВИЧ

Малиновский, Родион Яковлевич (11[23].11.1898, Одесса — 31.03.1967, Москва) — советский военачальник и государственный деятель. Воспитывался в семье кухарки, рос без отца. С 1911 трудился разнорабочим, затем подручным в галантерейном магазине. Участвовал в Первой мировой войне 1914—1918 . В армию поступил добровольцем в августе 1914. Воевал на Северо-Западном и Западном фронтах в составе пулеметной команды 256-го Елисаветградского пехотного полка 64-й пехотной дивизии 1-й армии. За отличие в боях в июле 1915 был награжден Георгиевским крестом IV степени и произведен в ефрейторы. С февраля 1916 находился во Франции в составе Русского экспедиционного корпуса, командир пулеметного расчета 2-го пехотного полка 1-й Русской бригады. После восстания в сентябре 1917 в лагере Ла-Куртин русских солдат, требовавших отправки на Родину, корпус был распущен, а М. поступил в 1-й иностранный полк 1-й Марокканской дивизии французской армии, в составе которой воевал до окончания войны. За отличие в прорыве линии Гинденбурга в сентябре 1918 был награжден французским Военным крестом. Спустя год за то же отличие приказом генерала Д. Г. Щербачева награжден Георгиевским крестом III степени (об этой награде не узнал). В 1919 вернулся в Россию через Дальний Восток.

В Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) с ноября 1919. Участник Гражданской войны 1917—1922, участвовал в боях с войсками армии А. В. Колчака на Восточном фронте, инструктор пулеметного дела 240-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии 5-й армии. С мая 1920 — стрелок 137-го отдельного стрелкового батальона обороны железной дороги (г. Канск). В декабре 1920, после учебы в школе младшего начальствующего состава, назначен командиром пулеметного взвода, затем начальником пулеметной команды, помощником командира и командиром батальона. Член Всероссийской Коммунистической партии (большевиков) с 1926. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1930). С мая 1930 — начальник штаба 67-го Кавказского кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа, в последующем служил в штабах Северо-Кавказского и Белорусского военных округов. С января 1935 — начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса Белорусского военного округа. При введении персональных воинских званий ему 28 ноября 1935 было присвоено звание полковника. С июня 1936 — помощник инспектора кавалерии Белорусского военного округа по оперативной части. В 1937—1938 участвовал в Гражданской войне в Испании 1936—1939 : советник командира 3-го корпуса, командующего Маневренной армией Арагонского фронта, командующего всем Арагонским фронтом. За боевые отличия награжден орденами Ленина (17 июля 1937) и Красного Знамени (22 октября 1937). После возвращения в СССР 15 июня 1938 ему было присвоено звание комбрига. С сентября 1939 — на преподавательской работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе. 4 июня 1940 присвоено звание генерал-майор.

С марта 1941 — командир 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа. В самом начале Великой Отечественной войны 1941—1945 корпус вел тяжелые приграничные бои с превосходящими силами противника на р. Прут. Несмотря на отступление, М. сумел сохранить главные силы своего корпуса. В августе 1941 назначен командующим 6-й армией, сражавшейся на Южном и Юго-Западном фронтах. Армия участвовала в Донбасско-Ростовской стратегической оборонительной операции (29 сентября — 9—15 ноября 1941), в которой, несмотря на первоначальные поражения, сумели создать устойчивую оборону и отстоять г. Ростов-на-Дону. 9 ноября 1941 удостоен воинского звания генерал-лейтенант.

С декабря 1941 по июль 1942 — командующий Южным фронтом, который во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта (командующий — генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко, с 8 апреля — Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко ) сначала отбросили на 100 км немецко-фашистские войска от г. Харькова в ходе Барвенково-Лозовской операции (18 января — конец марта 1942), а затем потерпели тяжелое поражение в Харьковской операции 1942 (7 мая — 23 июля 1942).

С августа по октябрь 1942 — командующий 66-й армией, сражавшейся на Сталинградском фронте, с 30 сентября — на Донском фронте. Во взаимодействии с 24-й армией (командующий — генерал-майор Д. Т. Козлов) и 1-й гвардейской армией (командующий — генерал-майор артиллерии К. С. Москаленко ) 66-я армия неоднократно переходила в контрнаступление с целью разгрома противника, прорвавшегося к р. Волге севернее Сталинграда. Сковывала значительную часть сил 6-й немецкой армии (командующий — генерал танковых войск вермахта Ф. фон Паулюс ). С ноября 1942 по февраль 1943 командовал 2-й гвардейской армией, которая в декабре 1942 во взаимодействии с 5-й ударной армией (командующие — генерал-лейтенанты М. М. Попов, затем В. Д. Цветаев) и 51-й армией (командующий — генерал-майор Н. И. Труфанов) остановила и в последующем разгромила войска группы армий «Дон» (командующий — генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ), пытавшейся деблокировать окруженную под Сталинградом крупную группировку немецких войск.

12 февраля 1943 удостоен воинского звания генерал-полковник, 28 апреля 1943 — генерал армии. С февраля 1943 — командующий Южным, а с марта Юго-Западным (с 20 октября 1943 — 3-й Украинский) фронтами, войска которых сражались за Донбасс и Правобережную Украину. Под руководством М. была подготовлена и успешно проведена Запорожская операция (10—14 октяб­ря 1943), в ходе которой советские войска внезапно ночным штурмом овладели важным узлом обороны противника — Запорожьем, что оказало большое влияние на разгром мелитопольской группировки гитлеровских войск и способствовало изоляции гитлеровцев в Крыму. В последующем войска 3-го Украинского фронта совместно с соседним 2-м Украинским фронтом (командующий — генерал армии И. С. Конев ) расширили плацдарм в районе днепровской излучины. Затем во взаимодействии с частью сил 4-го Украинского фронта (командующий — генерал армии Ф. И. Толбухин ) успешно провели Никопольско-Криворожскую операцию (30 января — 29 февраля 1944).

Весной 1944 войска 3-го Украинского фронта под командованием М. провели Березнеговато-Снигиревскую наступательную операцию (6—18 марта 1944) и Одесскую наступательную операцию (26 марта — 14 апреля 1944), в ходе которых форсировали р. Южный Буг, освободили Николаев и Одессу. С мая 1944 — командующий 2-м Украинским фронтом. В августе войсками фронта совместно с 3-м Украинским фронтом (командующий — генерал армии Ф. И. Толбухин) была успешно осуществлена Ясско-Кишиневская операция (20—29 августа 1944). Маршал Советского Союза (10 сентября 1944). В октябре 1944 войска 2-го Украинского фронта успешно провели Дебреценскую операцию (6—28 октября 1944), в ходе которой было нанесено серьезное поражение группе армий «Юг» (командующий — генерал-полковник Й. Фриснер); гитлеровские войска были вытеснены из Трансильвании. Войска под командованием М. оказали большую помощь 4-му Украинскому фронту (командующий — генерал армии И. Е. Петров) в преодолении Карпат и освобождении Закарпатской Украины. Во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта войска 2-го Украинского фронта осуществили Будапештскую операцию (29 октября 1944 — 13 февраля 1945), в результате которой была окружена, а затем ликвидирована крупная группировка врага и освобождена столица Венгрии — Будапешт. 16 марта — 15 апреля 1945 войска 2-го Украинского фронта провели Венскую операцию 1945 , в ходе которой освободили часть Венгрии, Чехословакии, Австрии, в том числе ее столицу — Вену. 26 апреля 1945 М. награжден орденом Победы. С июля 1945 командовал войсками Забайкальского фронта, наносившего главный удар в Маньчжурской операции 1945 .

После войны — командующий Забайкальско-Амурским военным округом (1945—1947), главнокомандующий войсками Дальнего Востока (1947—1953), командующий войсками Дальневосточного военного округа (1953—1956). Депутат Верховного Совета СССР с 1946. С 1952 — кандидат в члены ЦК КПСС, с 1956 — член ЦК КПСС. Дважды Герой Советского Союза (8 сентября 1945, 22 ноября 1958). Народный герой Югославии (27 мая 1964). С марта 1956 — первый заместитель министра обороны и главнокомандующий Сухопутных войск. На Октябрьском (1957) пленуме ЦК КПСС, где обсуждался вопрос о «бонапартизме» маршала Г. К. Жукова , выступил с критикой последнего, к тому времени уже отстраненного от должности министра обороны СССР. Тогда же М. был назначен министром обороны. Критически оценивая политику Н. С. Хрущева по сокращению Вооруженных Сил, сворачиванию ряда перспективных разработок вооружения и реформу военного образования, поддержал его отстранение с поста первого секретаря ЦК КПСС в октябре 1964. Награжден 5 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, медалями, иностранными орденами. Похоронен у Кремлевской стены в Москве.

Соч. : 2-й Украинский фронт в борьбе за освобождение Чехословакии // Военно-исторический журнал. 1960. № 5. С. 11—25; Бдительно стоять на страже мира. М., 1962; Солдаты России. М., 1988; Автобиография // Военно-исторический журнал. 1990. № 4. С. 14—18.

Лит. : Захаров М. В. Маршал Советского Союза Родион Малиновский // Полководцы и военачальники Великой Отечественной: Сборник. М., 1971; Лосик О. А. О полководческом искусстве Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского // Военная мысль. 1987. № 9; Голубович В. С. Маршал Малиновский. Киев, 1988; Коротков Г. И. Генерал-Вперед // Военно-исторический журнал. 1998. № 6; Астраханский В. С. Родион Малиновский — солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции. 1916—1918 гг. // Исторический архив. 2004. № 3; Лубченков Ю. Н., Артемов В. В. Маршал Малиновский. От солдата до маршала. М., 2008; Малиновская Н. Р. Первая память // Наука и жизнь. 2014. № 6. С. 38—45, № 7. С. Е. Лазарев.