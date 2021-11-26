МОНГОЛО-БУРЯТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

МОНГОЛО-БУРЯТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ - национальное административно-территориальное об­ра­зо­ва­ние на вос­то­ке РСФСР .

Об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 9 января 1922 года.

Центр - г. Ир­кутск. Де­ли­лась на пять ай­ма­ков : Алар­ский, Бо­хан­ский, Се­лен­гин­ский, Тун­кин­ский, Эхи­рит-Бу­ла­гат­ский.

30 мая 1923 года объ­е­ди­не­на с Бу­рят-Монгольской АО в Бу­рят- Монгольской АССР.

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