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МОНГОЛО-БУРЯТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
МОНГОЛО-БУРЯТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ - национальное административно-территориальное образование на востоке РСФСР.
Образована постановлением ВЦИК от 9 января 1922 года.
Центр - г. Иркутск. Делилась на пять аймаков: Аларский, Боханский, Селенгинский, Тункинский, Эхирит-Булагатский.
30 мая 1923 года объединена с Бурят-Монгольской АО в Бурят- Монгольской АССР.
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