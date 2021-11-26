КОРЕНИЗАЦИЯ

Политика РКП(б) (ВКП(б)) и Советской власти, направленная на укрепление позиций (укоренение) в национальных республиках СССР и развитие национальных культур.

К. предусматривала развитие просвещения на национальных языках, ведение делопроизводства на национальных языках, укрепление взаимоподдержки Советской власти и национальной интеллигенции, развитие национальных учреждений культуры и средств массовой информации на национальных языках, подготовку и продвижение на руководящие должности национальных «кадров», создание национально-территориальных автономий. К. должна была преодолеть недоверие к коммунистическим идеям и Советской власти со стороны национально-ориентированных кругов советского общества, облегчить процесс просвещения, необходимых для модернизации страны.

Уже в ходе Гражданской войны 1918-1922 годов Советская власть столкнулась с сопротивлением, вызванным не столько социальными причинами, сколько навязыванием русской культуры и языка народам бывшей Российской империи, в которых происходил подъем национальных движений. Реализации политики Советской власти мешало незнание советскими кадрами языка местного населения. Считая национальную проблематику вторичной по отношению к борьбе за «интересы рабочего класса», руководство РКП(б) было готово обеспечить осуществление культурных задач национальных движений при условии, что это не будет угрожать социальной политике и коммунистическому режиму. Это должно было привлечь широкие массы нерусского населения в советские институты и способствовать осуществлению политики Советской власти. На XII съезде РКП(б) в 1923 году были выдвинуты задачи одновременной борьбы против великорусского шовинизма и шовинизма национальных меньшинств, широкого развития национальных культур. Приоритет получала культура «титульных» национальных групп данной республики. Для того, чтобы обеспечить более четкое разделение территорий с преимуществами тех или иных культур в 1924-1925 годах, было проведено национально-территориальное размежевание с Средней Азии и уточнение границ между РСФСР, УССР и БССР. В них проводились свои варианты политики К. – украинизация и белоруссизация.

Помимо школ, вузов, культурных и научных учреждений, где работа велась на национальных языках, создавались воинские формирования, где служба шла не на русском языке.

В ходе осуществления первых пятилеток произошло существенное движение населения за пределы своих республик, что стало создавать трудности в получении высшего образования и продолжения карьеры за пределами своих республик, адаптации крестьянского населения к жизни в городах и работе на промышленных предприятиях, где встречались люди, получившие образование на разных языках. Формирование советского народа с русским языком в качестве «языка межнационального общения» выдвинуло на первый план процесс просвещения на русском языке.

В 1938 году было введено обязательное обучение русскому языку во всех национальных начальных школах со 2-го класса, а в неполных средних школах с 3-го класса. 24 января 1938 года было принято решение Оргбюро ЦК ВКП(б) о преобразовании национальных школ «нетитульных» национальностей республик (немецких, польских, финских и др.), в обычные школы с преподаванием на языке соответствующей республики и на русском».

17 декабря 1937 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О ликвидации национальных районов и сельсоветов».

7 марта 1938 года совместное постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О национальных частях и формированиях РККА» преобразовало национальные воинские части и учреждения в общесоюзные с экстерриториальным принципом комплектования.

Таким образом, коренизация была свернута, многие ее активные участники репрессированы. К. обеспечила подготовку образованных кадров из представителей всех народов СССР и развитие их культуры.