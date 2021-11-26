КРАЙ

Страна, область, земля, местность.

Пер­во­на­чаль­но – тер­ри­то­рия, рас­по­ло­жен­ная на гра­ни­цах вла­де­ний го­су­дар­ст­ва , ок­раи­на. В про­шлом К. как наи­бо­лее круп­ные адм.-терр. еди­ни­цы су­ще­ст­во­ва­ли в СССР (в от­ли­чие от об­лас­тей име­ли в сво­ём со­ста­ве ав­то­ном­ные еди­ни­цы); как ав­то­ном­ные об­ра­зо­ва­ния су­ще­ст­во­ва­ли в не­ко­то­рых за­ру­беж­ных стра­нах (напр., в быв. Юго­сла­вии).

В РФ – один из ви­дов субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции. Со­глас­но Кон­сти­ту­ции РФ, в со­ста­ве Рос. Фе­де­ра­ции на­хо­дят­ся К. (2009): Ал­тай­ский, За­бай­каль­ский, Кам­чат­ский, Крас­но­дар­ский, Крас­но­яр­ский, Перм­ский, При­мор­ский, Став­ро­поль­ский, Ха­ба­ров­ский.

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