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КРАЙ
Страна, область, земля, местность.
Первоначально – территория, расположенная на границах владений государства, окраина. В прошлом К. как наиболее крупные адм.-терр. единицы существовали в СССР (в отличие от областей имели в своём составе автономные единицы); как автономные образования существовали в некоторых зарубежных странах (напр., в быв. Югославии).
В РФ – один из видов субъектов Федерации. Согласно Конституции РФ, в составе Рос. Федерации находятся К. (2009): Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский.
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