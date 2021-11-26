ОБЛАСТЬ

Административно-территориальная еди­ни­ца в Рос­сии и ря­де за­ру­беж­ных стран.

В Рос. им­пе­рии вве­де­на гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 в ка­чест­ве гл. обр. вто­ро­го зве­на адм.-терр. де­ле­ния стра­ны (на О. де­ли­лись не­ко­то­рые на­мест­ни­чест­ва).

К 1796 О. су­ще­ст­во­ва­ли в на­ме­ст­ни­че­ст­вах: Во­ло­год­ском [Во­ло­год­ская и Ус­тюж­ская (Ве­ли­ко­ус­тюж­ская)], Ир­кут­ском (Ир­кут­ская, Нер­чин­ская, Охот­ская, Якут­ская), Кав­каз­ском (Ас­т­ра­хан­ская и Кав­каз­ская), Ко­ст­ром­ском (Ко­ст­ром­ская и Ун­жен­ская), Перм­ском (Ека­те­рин­бург­ская и Перм­ская) и То­боль­ском (То­боль­ская и Том­ская). Осо­бы­ми бы­ли три О. на ок­раи­нах стра­ны, при­рав­нен­ные по ста­ту­су к на­ме­ст­ни­чест­вам и гу­бер­ни­ям: Тав­ри­че­ская об­ласть (1784–96) на тер­ри­то­рии быв. Крым­ско­го хан­ст­ва; Ко­лы­ван­ская об­ласть (1779–83, соз­да­на как врем. еди­ни­ца) в Юж. Си­би­ри; Ка­ме­нец­кая об­ласть (1793–95) на час­ти зе­мель, при­со­еди­нён­ных к Рос. им­пе­рии по 2-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той. Все О. ли­к­ви­ди­ро­ва­ны ука­зом имп. Пав­ла I от 12(23).12.1796.

Вновь О. ста­ли соз­да­вать­ся с 1803 гл. обр. на ок­ра­ин­ных тер­ри­то­ри­ях стра­ны, а позд­нее так­же на зем­лях ка­зачь­их войск. Боль­шин­ст­во из них управ­ля­лись по осо­бым по­ло­же­ни­ям, в осн. во­ен. вла­стя­ми. Как пра­ви­ло, О. не име­ли ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния (гор. дум, земств). Де­ли­лись на ок­ру­га и/или уез­ды, а ино­гда на рав­но­знач­ные им от­де­лы или уча­ст­ки. На про­тя­же­нии 19 – 1-й четв. 20 вв. су­ще­ст­во­ва­ли сле­дую­щие О.: на Даль­нем Вос­то­ке и в Вост. Си­би­ри – Кам­чат­ская об­ласть (1803–12, 1849–56, 1909–1922), Якут­ская об­ласть (1805–1920), За­бай­каль­ская об­ласть (1851–1922), При­мор­ская об­ласть (1856–1922), Амур­ская об­ласть (1858–1922), Кван­тун­ская об­ласть (1898–1905), Са­ха­лин­ская об­ласть (1909–20); в Ев­роп. час­ти стра­ны – Бе­ло­сто­к­ская об­ласть (1808–42), Тар­но­поль­ская об­ласть (1810–15), Бес­са­раб­ская об­ласть (1818–73), Дон­ско­го вой­ска об­ласть (1870–1920); на Сев. Кав­ка­зе и в За­кав­ка­зье – Име­ре­тин­ская об­ласть (1810–40), Кав­каз­ская об­ласть (1822–47), Ар­мян­ская об­ласть (1828–40), Джа­ро-Бе­ло­кан­ская об­ласть (1830–40), Да­ге­стан­ская об­ласть (1860–1921), Ку­бан­ская об­ласть (1860–1920), Тер­ская об­ласть (1860–1921), Карс­ская об­ласть (1877–1921), Ба­тум­ская об­ласть (1878–1883, 1903–21); на Юж. Ура­ле и в Зап. Си­би­ри – Ом­ская об­ласть (1822–38), Си­бир­ских кир­ги­зов об­ласть (1854–68), Орен­бург­ских кир­ги­зов об­ласть (1859–1868), Ак­мо­лин­ская об­ласть (1868–1920), Тур­гай­ская об­ласть (1868–1920), Ураль­ская об­ласть (1868–1920); в Ср. Азии – Се­ми­па­ла­тин­ская об­ласть (1854–1920), Тур­ке­стан­ская об­ласть (1865–67), Се­ми­ре­чен­ская об­ласть (1867–1922), Сыр­дарь­ин­ская об­ласть (1867–1924), Фер­ган­ская об­ласть (1876–1924), За­кас­пий­ская об­ласть (1881–1921), Са­мар­канд- ская об­ласть (1887–1924).

Пос­ле Февр. ре­во­лю­ции 1917 О. на­зы­ва­лись так­же врем. объе­ди­не­ния ря­да гу­бер­ний вок­руг круп­ных пром. цент­ров [Мос­ков­ская, Ураль­ская, Се­вер­ная, Се­ве­ро-За­пад­ная (или За­пад­ная), За­пад­но- Си­бир­ская, Си­бир­ская (во гла­ве с Цент­ро­си­би­рью) и др.], соз­дан­ные по ини­циа­ти­ве Все­рос. со­ве­ща­ния Со­ве­тов (март – апр. 1917) для ук­реп­ле­ния влия­ния центр. вла­сти на ме­стах и уси­ле­ния ру­ко­вод­ства мест­ны­ми Со­ве­та­ми (к 1919, с раз­ви­ти­ем ап­па­ра­та сов. вла­сти, эти О. бы­ли уп­разд­не­ны). Пос­ле Окт. ре­во­лю­ции 1917 не­ко­то­рые из О., су­щест­во­вав­ших в Рос. им­пе­рии, бы­ли пе­ре­име­но­ва­ны в гу­бер­нии.

В РСФСР в ре­зуль­та­те адм.-терр. ре­фор­мы 1923–29 О. на­ря­ду с края­ми и АССР ста­ли верх­ним зве­ном адм.-терр. уст­рой­ст­ва (в др. рес­пуб­ли­ках об­ласт­ное де­ле­ние от­сут­ст­во­ва­ло). О. де­ли­лись на ок­ру­га и райо­ны (до 1930), за­тем толь­ко на райо­ны.

К 1930 су­ще­ст­во­ва­ли За­пад­ная об­ласть, Ива­нов­ская про­мыш­лен­ная об­ласть, Ле­нин­град­ская об­ласть, Мо­с­ков­ская об­ласть, Ураль­ская об­ласть, Цен­траль­но­чер­но­зём­ная об­ласть. В хо­де адм.-терр. ре­фор­мы 1930-х гг. в СССР чис­ло О. в РСФСР рез­ко уве­ли­чи­лось. О. ста­ли верх­ним зве­ном адм.-терр. де­ле­ния боль­шин­ст­ва со­юз­ных рес­пуб­лик: УССР (1932, 7 О.), Ка­зах. ССР (до 1936 Ка­зак­ская АССР в со­ста­ве РСФСР; 1932, 6 О.), БССР (1938, 5 О.), Узб. ССР (1938, 5 О.), Кирг. ССР (1939, 5 О.), Тадж. ССР (1939, 5 О.), Туркм. ССР (1939, 5 О.). В даль­ней­шем чис­ло О. в со­ста­ве рес­пуб­лик не­од­но­крат­но ме­ня­лось. В нач. 1950-х гг. не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя су­щест­во­ва­ло де­ле­ние на О. в ря­де рес­пуб­лик, до это­го его не имев­ших: в Ли­тов. ССР (1950–53, 4 О.), Груз. ССР (1951–53, 2 О.), Азерб. ССР (2 О.), Латв. ССР (3 О.) и Эст. ССР (3 О.) (все три – 1952–53). В 1983 об­ла­ст­ное де­ле­ние име­ли рес­пуб­ли­ки: РСФСР (49 О.), УССР (25 О.), Ка­зах. ССР (19 О.), Узб. ССР (12 О.), БССР (6 О.), Туркм. ССР (5 О.), Кирг. ССР (4 О.), Тадж. ССР (3 О.).

Пос­ле рас­па­да СССР (1991) во мно­гих его быв. рес­пуб­ли­ках про­шли ре­фор­мы адм.-терр. де­ле­ния, в ре­зуль­та­те в ря­де из них из­ме­ни­лось чис­ло О., а где-то они во­об­ще бы­ли ли­кви­ди­ро­ва­ны и за­ме­не­ны на нац. адм.-терр. еди­ни­цы. Де­ле­ние на О. со­хра­ня­ет­ся (2013) в Бе­ло­рус­сии (6 О.), Ка­зах­ста­не (14), Кир­ги­зии (7), Тад­жи­ки­ста­не (2 О., так­же име­ют назв. ви­ло­ят), Уз­бе­ки­ста­не (12 О., так­же име­ют назв. ви­ло­ят), на Ук­раи­не (24). В 1992 в Турк­ме­нии де­ле­ние на О. за­ме­не­но де­ле­ни­ем на ве­лая­ты, а в 1995 в Ар­ме­нии вве­де­но де­ле­ние на мар­зы (по­до­бие О.).

В Рос. Фе­де­ра­ции Фе­де­ра­тив­ный до­го­вор 1992 и Кон­сти­ту­ция 1993 за­кре­пи­ли за О. ста­тус субъ­ек­та РФ, га­ран­ти­ро­ва­ли им пред­ста­ви­тель­ст­во в фе­де­раль­ных ор­га­нах вла­сти. В РФ 46 О. (на 1.3.2013). Ста­тус О. оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и ус­та­вом, при­ни­мае­мым ме­ст­ным за­ко­но­дат. (пред­ста­вит.) ор­га­ном. О. са­мо­стоя­тель­но ус­та­нав­ли­ва­ет свою сис­тему ор­га­нов гос. вла­сти. В не­ко­то­рые О. в со­став РФ тер­ри­то­ри­аль­но вхо­дят ав­то­ном­ные ок­ру­га: Не­нец­кий ав­то­ном­ный окр. (в Ар­хан­гель­скую обл.), Хан­ты-Ман­сий­ский ав­то­ном­ный окр. – Юг­ра, а так­же Яма­ло-Не­нец­кий ав­то­ном­ный окр. (в Тю­мен­скую обл.) (на 1.3.2013).

Ав­то­ном­ные об­ла­сти. В 1920–50-е гг. на тер­ри­то­рии РСФСР и в не­ко­то­рых др. рес­пуб­ли­ках СССР бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны нац. ав­то­ном­ные об­ла­сти, ос­но­вой ко­то­рых бы­ли ис­то­рич. О. (т. е. тер­ри­то­рии, как пра­ви­ло, со­став­ляв­шие в про­ш­лом по­ли­тич. един­ст­во и в си­лу это­го ха­рак­те­ри­зо­вав­шие­ся оп­ре­де­лён­ны­ми об­щи­ми чер­та­ми) или ис­то­ри­ко-куль­тур­ные (ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фич.) О. (тер­ри­то­рии, у на­се­ле­ния ко­то­рых в си­лу общ­но­сти ис­то­рич. су­деб, со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия и вза­им­но­го влия­ния сло­жи­лись сход­ные куль­тур­но-бы­то­вые осо­бен­но­сти). Наи­боль­шее чис­ло АО су­щест­во­ва­ло в РСФСР: Вот­ская (с 1932 Уд­мурт­ская) АО (1920–34), Калм. АО (1920–35; 1957–58), Мар. АО (1920–36), Чу­ваш. АО (1920–25), Бу­рят-Монг. АО (1921–23), Ка­бард. АО (1921–22), АО Ко­ми (Зы­рян) (1921–36), Ка­бар­ди­но- Балк. АО (1922–36), Ка­ра­чае­во-Чер­кес. АО (1922–26, 1957–90), Ой­рат­ская (с 1932 Ой­рот­ская, с 1948 Гор­но-Ал­тай­ская) АО (1922–90), Мон­го­ло-Бу­рят. АО (1922–23), Ады­гей­ская [в 1922 Чер­кес­ская (Ады­гей­ская), в 1922–28 Ады­гей­ская (Чер­кес­ская)] АО (1922–90), Чеч. АО (1922–34), Ин­гуш. АО (1924–34), Ка­ра-Кирг. (с 1925 Кир­гиз­ская) АО (1924–26), Ка­ра­калп. АО (1925–32), Сев.- Осет. АО (1924–36), Ка­ра­ча­ев­ская АО (1926–43), Чер­кес. АО (1928–57), Морд. АО (1930–34), Ха­кас. АО (1930–90), Че­че­но-Ин­гуш. АО (1934–36), Тув. АО (1944–61). Ино­гда к ав­то­ном­ным О. в со­ста­ве РСФСР от­но­сят так­же Нем­цев По­вол­жья тру­до­вую ком­му­ну (1918–23) и Ка­рель­скую тру­до­вую ком­му­ну (1920–1923). Осо­бое ме­сто сре­ди АО в РСФСР за­ни­ма­ла Евр. АО (с 1934), соз­дан­ная ис­кус­ст­вен­но, а не на ба­зе ис­то­рич. или ис­то­ри­ко-куль­тур­ной О. В рес­пуб­ли­ках СССР су­щест­во­ва­ли: в Груз. ССР – Юго- Осет. АО (1922–89); в Азерб. ССР – На­гор­но-Ка­ра­бах­ская АО (1923–91); в Тадж. ССР (до 1929 Тадж. АССР Узб. ССР) – Гор­но-Ба­дах­шан­ская АО (с 1925). В кон­сти­ту­ци­ях со­юз­ных рес­пуб­лик бы­ло за­кре­п­ле­но осо­бое по­ло­же­ние ав­то­ном­ных О. Ста­тус мно­гих из ав­то­ном­ных О. в РСФСР в 1920–50-е гг. был по­вы­шен до уров­ня АССР. В пе­ри­од пе­ре­строй­ки в РСФСР часть АО на вре­мя пре­об­ра­зо­ва­ны в ССР; в Груз. ССР и Азерб. ССР они бы­ли ли­кви­ди­ро­ва­ны. В нач. 21 в. в РФ су­щест­ву­ет од­на ав­то­ном­ная О. – Ев­рей­ская. В со­ста­ве Тад­жи­ки­ста­на про­дол­жа­ет су­щест­во­вать Гор­но-Ба­дах­шан­ская АО.

О. – верх­нее зве­но адм.-терр. де­ле­ния в Бол­га­рии (28), Венг­рии (19), Бан­гла­деш (7) и др. Ис­то­рич. О. яв­ля­ют­ся ос­но­вой совр. адм.-терр. де­ле­ния Ав­стрии, Гер­ма­нии, Гре­ции, Гру­зии, Ис­па­нии, Ита­лии, Фран­ции и др. стран.

Дополнительная литература:

Ар­сень­ев К. И. Ста­ти­сти­че­ские очер­ки Рос­сии. СПб., 1848;

Гри­горь­ев В. А. Ре­фор­ма ме­ст­но­го управ­ле­ния при Ека­те­ри­не II. СПб., 1910;

Суль­ке­вич С. И. Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-по­ли­ти­че­ское строе­ние СССР. Л., 1924. Ч. 1: Из­ме­не­ния ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­ных де­ле­ний СССР за пе­ри­од с 1917 г. по 1924 г.;

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­ное де­ле­ние Сою­за ССР и спи­сок важ­ней­ших на­се­лен­ных пунк­тов. С хро­но­ло­ги­че­ским пе­реч­нем по­ста­нов­ле­ний об из­ме­не­нии гра­ниц гу­бер­ний, об­лас­тей, рес­пуб­лик с 1917 до 1929 г. 8-е изд. М., 1929;

СССР. Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­ное де­ле­ние со­юз­ных рес­пуб­лик на 1 ян­ва­ря 1983 г. М., 1983.

Автор статьи: Т. А. Ва­силь­е­ва (пра­во).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)