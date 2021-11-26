ОБЛАСТЬ
Административно-территориальная единица в России и ряде зарубежных стран.
В Рос. империи введена губернской реформой 1775 в качестве гл. обр. второго звена адм.-терр. деления страны (на О. делились некоторые наместничества).
К 1796 О. существовали в наместничествах: Вологодском [Вологодская и Устюжская (Великоустюжская)], Иркутском (Иркутская, Нерчинская, Охотская, Якутская), Кавказском (Астраханская и Кавказская), Костромском (Костромская и Унженская), Пермском (Екатеринбургская и Пермская) и Тобольском (Тобольская и Томская). Особыми были три О. на окраинах страны, приравненные по статусу к наместничествам и губерниям: Таврическая область (1784–96) на территории быв. Крымского ханства; Колыванская область (1779–83, создана как врем. единица) в Юж. Сибири; Каменецкая область (1793–95) на части земель, присоединённых к Рос. империи по 2-му разделу Речи Посполитой. Все О. ликвидированы указом имп. Павла I от 12(23).12.1796.
Вновь О. стали создаваться с 1803 гл. обр. на окраинных территориях страны, а позднее также на землях казачьих войск. Большинство из них управлялись по особым положениям, в осн. воен. властями. Как правило, О. не имели органов самоуправления (гор. дум, земств). Делились на округа и/или уезды, а иногда на равнозначные им отделы или участки. На протяжении 19 – 1-й четв. 20 вв. существовали следующие О.: на Дальнем Востоке и в Вост. Сибири – Камчатская область (1803–12, 1849–56, 1909–1922), Якутская область (1805–1920), Забайкальская область (1851–1922), Приморская область (1856–1922), Амурская область (1858–1922), Квантунская область (1898–1905), Сахалинская область (1909–20); в Европ. части страны – Белостокская область (1808–42), Тарнопольская область (1810–15), Бессарабская область (1818–73), Донского войска область (1870–1920); на Сев. Кавказе и в Закавказье – Имеретинская область (1810–40), Кавказская область (1822–47), Армянская область (1828–40), Джаро-Белоканская область (1830–40), Дагестанская область (1860–1921), Кубанская область (1860–1920), Терская область (1860–1921), Карсская область (1877–1921), Батумская область (1878–1883, 1903–21); на Юж. Урале и в Зап. Сибири – Омская область (1822–38), Сибирских киргизов область (1854–68), Оренбургских киргизов область (1859–1868), Акмолинская область (1868–1920), Тургайская область (1868–1920), Уральская область (1868–1920); в Ср. Азии – Семипалатинская область (1854–1920), Туркестанская область (1865–67), Семиреченская область (1867–1922), Сырдарьинская область (1867–1924), Ферганская область (1876–1924), Закаспийская область (1881–1921), Самарканд- ская область (1887–1924).
После Февр. революции 1917 О. назывались также врем. объединения ряда губерний вокруг крупных пром. центров [Московская, Уральская, Северная, Северо-Западная (или Западная), Западно- Сибирская, Сибирская (во главе с Центросибирью) и др.], созданные по инициативе Всерос. совещания Советов (март – апр. 1917) для укрепления влияния центр. власти на местах и усиления руководства местными Советами (к 1919, с развитием аппарата сов. власти, эти О. были упразднены). После Окт. революции 1917 некоторые из О., существовавших в Рос. империи, были переименованы в губернии.
В РСФСР в результате адм.-терр. реформы 1923–29 О. наряду с краями и АССР стали верхним звеном адм.-терр. устройства (в др. республиках областное деление отсутствовало). О. делились на округа и районы (до 1930), затем только на районы.
К 1930 существовали Западная область, Ивановская промышленная область, Ленинградская область, Московская область, Уральская область, Центральночернозёмная область. В ходе адм.-терр. реформы 1930-х гг. в СССР число О. в РСФСР резко увеличилось. О. стали верхним звеном адм.-терр. деления большинства союзных республик: УССР (1932, 7 О.), Казах. ССР (до 1936 Казакская АССР в составе РСФСР; 1932, 6 О.), БССР (1938, 5 О.), Узб. ССР (1938, 5 О.), Кирг. ССР (1939, 5 О.), Тадж. ССР (1939, 5 О.), Туркм. ССР (1939, 5 О.). В дальнейшем число О. в составе республик неоднократно менялось. В нач. 1950-х гг. непродолжительное время существовало деление на О. в ряде республик, до этого его не имевших: в Литов. ССР (1950–53, 4 О.), Груз. ССР (1951–53, 2 О.), Азерб. ССР (2 О.), Латв. ССР (3 О.) и Эст. ССР (3 О.) (все три – 1952–53). В 1983 областное деление имели республики: РСФСР (49 О.), УССР (25 О.), Казах. ССР (19 О.), Узб. ССР (12 О.), БССР (6 О.), Туркм. ССР (5 О.), Кирг. ССР (4 О.), Тадж. ССР (3 О.).
После распада СССР (1991) во многих его быв. республиках прошли реформы адм.-терр. деления, в результате в ряде из них изменилось число О., а где-то они вообще были ликвидированы и заменены на нац. адм.-терр. единицы. Деление на О. сохраняется (2013) в Белоруссии (6 О.), Казахстане (14), Киргизии (7), Таджикистане (2 О., также имеют назв. вилоят), Узбекистане (12 О., также имеют назв. вилоят), на Украине (24). В 1992 в Туркмении деление на О. заменено делением на велаяты, а в 1995 в Армении введено деление на марзы (подобие О.).
В Рос. Федерации Федеративный договор 1992 и Конституция 1993 закрепили за О. статус субъекта РФ, гарантировали им представительство в федеральных органах власти. В РФ 46 О. (на 1.3.2013). Статус О. определяется Конституцией РФ и уставом, принимаемым местным законодат. (представит.) органом. О. самостоятельно устанавливает свою систему органов гос. власти. В некоторые О. в состав РФ территориально входят автономные округа: Ненецкий автономный окр. (в Архангельскую обл.), Ханты-Мансийский автономный окр. – Югра, а также Ямало-Ненецкий автономный окр. (в Тюменскую обл.) (на 1.3.2013).
Автономные области. В 1920–50-е гг. на территории РСФСР и в некоторых др. республиках СССР были сформированы нац. автономные области, основой которых были историч. О. (т. е. территории, как правило, составлявшие в прошлом политич. единство и в силу этого характеризовавшиеся определёнными общими чертами) или историко-культурные (историко-этнографич.) О. (территории, у населения которых в силу общности историч. судеб, социально-экономич. развития и взаимного влияния сложились сходные культурно-бытовые особенности). Наибольшее число АО существовало в РСФСР: Вотская (с 1932 Удмуртская) АО (1920–34), Калм. АО (1920–35; 1957–58), Мар. АО (1920–36), Чуваш. АО (1920–25), Бурят-Монг. АО (1921–23), Кабард. АО (1921–22), АО Коми (Зырян) (1921–36), Кабардино- Балк. АО (1922–36), Карачаево-Черкес. АО (1922–26, 1957–90), Ойратская (с 1932 Ойротская, с 1948 Горно-Алтайская) АО (1922–90), Монголо-Бурят. АО (1922–23), Адыгейская [в 1922 Черкесская (Адыгейская), в 1922–28 Адыгейская (Черкесская)] АО (1922–90), Чеч. АО (1922–34), Ингуш. АО (1924–34), Кара-Кирг. (с 1925 Киргизская) АО (1924–26), Каракалп. АО (1925–32), Сев.- Осет. АО (1924–36), Карачаевская АО (1926–43), Черкес. АО (1928–57), Морд. АО (1930–34), Хакас. АО (1930–90), Чечено-Ингуш. АО (1934–36), Тув. АО (1944–61). Иногда к автономным О. в составе РСФСР относят также Немцев Поволжья трудовую коммуну (1918–23) и Карельскую трудовую коммуну (1920–1923). Особое место среди АО в РСФСР занимала Евр. АО (с 1934), созданная искусственно, а не на базе историч. или историко-культурной О. В республиках СССР существовали: в Груз. ССР – Юго- Осет. АО (1922–89); в Азерб. ССР – Нагорно-Карабахская АО (1923–91); в Тадж. ССР (до 1929 Тадж. АССР Узб. ССР) – Горно-Бадахшанская АО (с 1925). В конституциях союзных республик было закреплено особое положение автономных О. Статус многих из автономных О. в РСФСР в 1920–50-е гг. был повышен до уровня АССР. В период перестройки в РСФСР часть АО на время преобразованы в ССР; в Груз. ССР и Азерб. ССР они были ликвидированы. В нач. 21 в. в РФ существует одна автономная О. – Еврейская. В составе Таджикистана продолжает существовать Горно-Бадахшанская АО.
О. – верхнее звено адм.-терр. деления в Болгарии (28), Венгрии (19), Бангладеш (7) и др. Историч. О. являются основой совр. адм.-терр. деления Австрии, Германии, Греции, Грузии, Испании, Италии, Франции и др. стран.
Дополнительная литература:
Арсеньев К. И. Статистические очерки России. СПб., 1848;
Григорьев В. А. Реформа местного управления при Екатерине II. СПб., 1910;
Сулькевич С. И. Административно-политическое строение СССР. Л., 1924. Ч. 1: Изменения административно-территориальных делений СССР за период с 1917 г. по 1924 г.;
Административно-территориальное деление Союза ССР и список важнейших населенных пунктов. С хронологическим перечнем постановлений об изменении границ губерний, областей, республик с 1917 до 1929 г. 8-е изд. М., 1929;
СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1983 г. М., 1983.
Автор статьи: Т. А. Васильева (право).